Gobierno: sí se protege a sector de gas y petróleo

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó que el Gobierno nacional ha tomado las decisiones oportunas y necesarias para proteger el sector del petróleo y gas, buscando que el país sea uno de los más competitivos de la región.

“Hoy me siento orgulloso con el sector, me siento orgulloso de que hayamos adoptado las reformas y medidas para que el sector siga mirando el futuro con optimismo, me alegra que hayamos superado los debates del populismo y la demagogia, de satanización, y que entendamos que es equilibrado, que es armonioso entender el impacto que tienen los recursos no renovables con los recursos renovables en el desarrollo de una nación”, dijo.

Agregó que “es importante destacar que nuestro país tiene hoy un sistema donde las operaciones costa afuera gozan del privilegio de las zonas francas offshore. Eso nos da competitividad frente a otros países de la región”.

Las palabras del jefe de Estado se dieron durante su intervención virtual en la clausura de la III Cumbre del Petróleo y Gas, que realizó el Comité Gremial Petrolero (CGP), donde recalcó que el sector cuenta con un Gobierno amigo.

“A todos los actores del sector, que cuentan con un Gobierno amigo, que cuentan con un Gobierno que tiene una visión integral”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que las decisiones tomadas por el Gobierno se traducen en la construcción de confianza en el sector.

Afirmó que la Reforma a las Regalías permitirá adelantar obras y anticipar recursos para que las comunidades construyan confianza en la inversión y destacó que también se fortaleció el mecanismo de distribución hacia las regiones.

“Por un lado, el esquema de obras por regalías; en segundo lugar, permitir el anticipo de regalías para que las comunidades construyan confianza en la inversión que se va a desarrollar; tercero, que hayamos fortalecido los mecanismos de distribución hacia las regiones productoras y hacia las no productoras, pero también corrigiendo y enmendando muchos de los errores que se cometieron en el pasado”, explicó.