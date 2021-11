Por falta de quórum, la votación del POT se retrasó un día más

Por falta de quórum, no se pudo tramitar la recusación interpuesta en contra de los 45 concejales, así como los impedimentos de los cabildantes para que de esta manera pudiera comenzar la votación del articulado del Plan de Ordenamiento Territorial, razón por la cual el comienzo de la votación se retrasó un día más.

Primero se votarán varias proposiciones, así como los impedimentos interpuestos contra la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, de manera satisfactoria. Pero cuando se iban a votar las recusaciones de dicho partido, las concejalas de la coalición de Colombia Humana-UP-MAIS se retiraron de la sesión. ¿La razón? Tras la votación del impedimento de la concejal Bastidas no había quórum pero entraron tres concejales para que lo hubiera y se pudiera avanzar con las recusaciones.

Por esta razón, las concejalas de Colombia Humana se retiraron de la sesión. Poco después la presidenta de la plenaria el día de ayer, la concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, levantó la sesión sin que se despachara este trámite previo a la votación del articulado.

“Que concejales que habían presentado una excusa para no estar, bajo el desespero y la presión de la Administración Distrital se conecten, ahí sí rápidamente, para mantener el quórum, es una falta de respeto con esta corporación y con las personas que han decidido estar acá. Tenemos que volver a la total presencialidad. Dejo constancia de que me retiro, no voy a hacer parte de esa farsa”, indicó la concejal de esta colectividad Heidy Sánchez.

Esta declaración fue secundada por la concejal Susana Muhamad, quien reiteró que la bancada estará en la sesión presencial, “pero por ahora no seguiremos siendo parte de esta forma de generar este quórum artificial”.

“No estamos de acuerdo con que la Administración siga manipulando las sesiones y al Concejo de Bogotá. Hoy nos presentamos puntualmente para hacer parte de la votación de las recusaciones. Sin embargo, cuando llegamos a la recusación del partido verde ya prácticamente no había quórum. Por arte de magia y por arte de la virtualidad uno de los concejales que se había excusado, decide conectarse y retirar su excusa para mantener el quórum”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Muhamad.

Por último, la concejal Muhamad le explicó a este medio que la retirada de la bancada fue un acto de protesta por la forma “ilegítima” en la que se ha tramitado el POT. Una fuente consultada por este medio confirmó que los concejales que se reincorporaron para mantener el quórum fueron Humberto Amín, Rolando González y Armando Gutiérrez.

Le puede interesar: Cuatro peros de concejales al presupuesto del año entrante

Reacción de la alcaldesa y los verdes

Ante este hecho, la alcaldesa Claudia López trinó que era inadmisible que, tras 73 días de trámite, “no ha podido empezar el debate y la votación del Plan de Ordenamiento Territorial por jugadas de sabotaje, ruptura del quórum, inasistencia y recusaciones infundadas. Ese no puede ser el nivel del Concejo del Bogotá. Esta ciudad necesita con urgencia un nuevo POT que pague la deuda social, vial y ambiental”.

Por esta misma línea, varios concejales de la Alianza Verde se refirieron a este tema y llamaron a que se le dé trámite, cuanto antes, al Plan.

“Lo más paradójico de estas 'jugaditas' para evitar el debate del Plan de Ordenamiento Territorial, es que los concejales que las hacen en otros momentos hablaban de falta de garantías para el debate. ¡Ni siquiera son capaces de dar el debate público!”, indicó el concejal verde Julián Espinosa.

Así mismo, el cabildante verde Julián Rodríguez Sastoque indicó que “hoy, por tercera vez consecutiva en el Concejo de Bogotá, se cayó la sesión por falta de quórum. ¿Qué se está discutiendo luego? Recusaciones temerarias. Sin tramitar eso no se podrá empezar a votar el POT. Dos semanas de jugaditas. Hay otras formas de dar el debate. ¡Vergonzoso!”, indicó el concejal poco después de que se levantara la sesión.

Este martes, a partir de las 9 de la mañana, en el recinto de Los Comuneros se reanudará el trámite legal de las recusaciones contra los concejales del partido Alianza Verde.