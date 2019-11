Zona Franca de Bogotá, la mejor de América

En los premios “Global Free Zones of the Year” que entrega fDi Intelligence, también fue catalogada como la cuarta mejor del mundo

Por tercer año consecutivo, la Zona Franca de Bogotá fue galardonada como la mejor de América en los premios “Global Free Zones of the Year” que entrega fDi Intelligence, división del diario Financial Times, los cuales reconocen a los parques industriales más prometedores en todo el mundo.

En la edición 2019, que fue entregada el pasado 14 de octubre, también reconoció a la Zona Franca de Bogotá como la cuarta mejor del mundo, esto -según la revista fDi Intelligence -por sus programas de consultoría y capacitación destinados a fortalecer la competitividad de las empresas capitalinas y nacionales. Entre esos es destacan: Unifranca, Bilingüe ZFB, capacitación en áreas de actualización, programa de movilidad compartida 'Rutas Tu Zona', zonas de bienestar e iniciativas medioambientales.

“Ser reconocidos por fDi Magazine en estas dos categorías de alto impacto nos permite seguir generando valor agregado para nuestros usuarios, tanto en un contexto nacional como internacional. Son premios al trabajo continuo que durante 22 años la Zona Franca de Bogotá ha venido desarrollando para ofrecer un servicio integral a los inversionistas nacionales y extranjeros”, reveló Juan Pablo Rivera, Presidente del Grupo ZFB.

En consecuencia, el parque industrial se constituye como uno de las plataformas empresariales más importantes del país. Instalado en un punto estratégico de la capital colombiana, a tan solo 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional El Dorado, tiene entrada a una de las principales vías de acceso terrestre hacia el centro del país, la calle 13. Actualmente, se destaca de la zona franca el impulso al comercio exterior, la inversión extranjera y la generación de empleo.

Respecto a esto, Juan Pablo Rivera, Presidente de Grupo ZFB aseguró “somos la zona franca más grande de Latinoamérica en procesos logísticos. Hemos originado más de 237 mil operaciones de comercio exterior equivalentes a USD 8.954 millones a cierre de 2018”.

¿Por qué se destaca la Zona Franca de Bogotá?

Con más de dos décadas de operación, crecimiento y fortalecimiento del sector empresarial e industrial de Colombia, la Zona Franca de Bogotá ha fortalecido su portafolio de servicios ofrecidos a sus usuarios.

De acuerdo con el fDi, Estos son algunos de los factores que la destacan como la Mejor Zona Franca de América y la cuarta mejor Zona Franca en el mundo: la presencia de multinacionales de sectores de la industria, servicios de tercerización y datacenter. Actualmente se encuentra en construcción un hotel que estará operando para el primer semestre del 2020; el programa de rutas corporativas para la población del parque llamado ‘Rutas tu Zona’; el inicio del programa ‘ZFB Diversa e Incluyente’, que busca la inclusión laboral con enfoque diferencial; y la certificación B.P.I. (sello de buenas prácticas de innovación) otorgada por la Cámara de Comercio de Bogotá e Icontec a la Zona Franca de Bogotá, convirtiéndola en la primera y única zona franca de Colombia con este reconocimiento.

Adicional, durante 2018 la Zona Industrial lideró el plan de transformación digital y zonas francas 4.0 con el cual se automatizaron procesos en la operación que redujeron en 20% los tiempos de salida de los vehículos de carga y en 100% el tiempo de espera del 60% de las operaciones de ingreso, aportando importantes beneficios a los usuarios del Parque Empresarial.