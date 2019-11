Vandalismo en protestas tendría hasta 6 años de cárcel

Representante Víctor Ortiz explicó que se busca darles garantías a las personas para que se puedan expresar libremente

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste esta iniciativa para establecer el tipo penal de vandalismo?

VÍCTOR ORTIZ: La iniciativa busca garantizar a la protesta pacífica, el derecho constitucional a la libre expresión para poder salir a marchar tranquilamente y pacíficamente.

Lo que buscamos es poder crear un tipo penal para esas personas que valiéndose de las marchas, las protestas, las movilizaciones usan ese móvil para destruir los bienes públicos y para atentar contra la Fuerza Pública.

Hoy dentro del estatuto punitivo está la violencia en servidor público y el daño en bien ajeno, pero son vías de hecho que no tienen la misma severidad y el mismo objetivo como lo es garantizar la protesta social.

Este tipo penal va de seis a ocho años e igualmente con un agravante para esas personas que valiéndose de la marcha tapen su rostro para dañar y destruir, para atentar contra la Fuerza Pública; esas personas que van a la marcha y llevan consigo las papas bombas o bombas molotov.

Los Estados soberanos deben garantizar la protesta pacífica. En ninguna parte está garantizada la protesta violenta. Buscamos crear ese tipo penal para darles garantías a las personas para que se puedan expresar libremente.

ENS: El anterior ministro de Defensa, Guillermo Botero, habló de la necesidad de regular la protesta social y posteriormente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, señaló que se estudiaría presentar una iniciativa en ese sentido. Sin embargo, posteriormente, el Gobierno desistió de radicar el proyecto pronto. ¿Ha dialogado con algún miembro del Ejecutivo sobre su iniciativa?

VO: El constituyente primario lo tiene el Congreso de la República y es así que nosotros tenemos que cumplir esa labor y suplir la necesidad de crear una ley, en este caso un tipo penal, para poder garantizar un bien jurídico como es la protesta.

Con el Ministro de Defensa que salió tuve la oportunidad de conversar. Le gustó el proyecto, pero no hubo la suficiente energía para sacarlo adelante, para poderlo llevar a debate en la Comisión Primera. Por eso en esta nueva legislatura lo radiqué. Ya está en la Comisión Primera del Senado. Tiene como ponente al senador Velasco. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pidió copia del proyecto y creo que somos nosotros los congresistas los que tenemos que darle la iniciativa y llevar los debates.

Lo que tengo entendido es que el Gobierno nacional no iba a mirar lo que tiene que ver con la regulación de la protesta social. Este proyecto no busca regular la protesta, no le busca poner límites, no pone horarios de movilización ni nada.

Hay unos críticos que dicen que para qué crear un nuevo tipo penal si ya está la violencia contra el servidor público y el daño en bien ajeno. Esos son delitos de vías de hecho que buscan tutelar otro bien jurídico, como es el de la propiedad y el de orden público. Al crear este tipo de penal de vandalismo en la protesta social estamos buscando proteger el bien jurídico de la libre expresión y el libre derecho a movilizarse, porque hoy muchas personas tienen el temor de salir.

Si miramos la protesta del jueves, las ciudades se paralizaron más por el temor de ser objeto de vandalismo, de destrozos. Hoy hay un temor a salir a protestar tranquilamente.

ENS: ¿El primer debate de la iniciativa se realizaría en marzo del próximo año cuando regresen a sesiones?

VO: La mesa directiva de la Comisión Primera de Senado quiere hacer unas audiencias públicas. Igualmente, pidió concepto al Consejo de Política Criminal y vamos a esperar qué concepto emite. Igual, no es obligante para que el Congreso continúe con la iniciativa.

ENS: Cambiando de tema, ¿cómo observa el trámite de la reforma tributaria?

VO: Ya se hizo la primera comisión conjunta de las terceras de Senado y de la Cámara de Representantes. Se escuchó al Ministro de Hacienda, al doctor Carrasquilla, que manifestó cuál era el objetivo de la iniciativa. También que se van a corregir unos errores que hay y pienso que así va orientada la ponencia para ser socializada, discutida y para que se lleva a cabo el primer debate en las comisiones.