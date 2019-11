Todo listo para adjudicación de 572 emisoras comunitarias

La concesión que prepara el Mintic desde septiembre pasado es por 20 años, prorrogables por el mismo lapso. Sin embargo en algunas regiones, como Amazonas, hay dudas de operadores para presentarse porque persistirían dificultades para sostenibilidad de este tipo de proyectos

Hasta el próximo viernes el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) dio plazo para la presentación de propuestas para la adjudicación en todo el país de frecuencias por 20 años a emisoras comunitarias, la cual se efectuará a finales de diciembre próximo.

Actualmente hay 626 concesionadas, la mayoría de las cuales espera renovar la autorización, en tanto que otros interesados se presentan por primera vez.

La radiodifusión comunitaria es un servicio público orientado a satisfacer necesidades de la comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento, facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes a través de programas radiales que promuevan el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.

“Aspiramos a iniciar 2020 con nuevas emisoras que brinden a las poblaciones canales de comunicación con información local que fortalezca la democracia. Por eso, desde el pasado 21 de octubre, nos encontramos en la etapa de recepción de postulaciones”, dijo el director de Industria de Comunicaciones, Jorge Barrera.

El pasado 12 de septiembre el Mintic publicó el borrador de pliego de la convocatoria pública para la adjudicación de emisoras comunitarias para que los interesados pudieran enviar sus aportes y comentarios.

Actualmente, Colombia cuenta con 626 emisoras comunitarias que prestan un servicio social y fortalecen la identidad regional. Previo a la apertura de este proceso, el Mintic recibió 1.573 manifestaciones de interés en 578 municipios del país, lo que equivale a más del 250% de las emisoras que están en operación.

“Desde hace 10 años, el Estado tiene una deuda con los ciudadanos en la asignación de emisoras comunitarias. Este servicio es esencial para que las poblaciones cuenten con información local, puedan difundir sus opiniones, fortalecer la democracia y el acceso al conocimiento”, señaló la ministra TIC, Sylvia Constaín.

Añadió que “de esta manera, el Ministerio de las TIC continúa con su labor de construir un país conectado y equitativo, que promueva el acceso a la información, el pluralismo informativo y la identidad nacional”. Aclaró que los participantes en el proceso de convocatoria deberán ser comunidades organizadas que demuestren trabajo social y residan en el municipio al cual se postulan.

De acuerdo con la ministra Sylvia Constaín, “con el proceso de adjudicación de emisoras comunitarias buscamos brindar nuevas alternativas que contribuyan a la información, la interacción, el diálogo y la cohesión en las comunidades, facilitando el encuentro y el fortalecimiento de diferentes identidades culturales. De esta manera, estamos saldando una deuda con las zonas más alejadas del país que no contaban con este servicio”.

La Ministra dijo que “con este proceso se llegará a más municipios con emisoras que representan la voz de la gente. Estos medios fortalecen la democracia y ayudan a solucionar los problemas locales. De esta manera se disminuirán las barreras de acceso a la información y se avanzará hacia un país más conectado”.

Algunas preocupaciones

La radio comunitaria espera con esta nueva adjudicación que el servicio crezca, sea sostenible y llegue especialmente a las regiones en donde hoy no existe, y de esta forma servir no solo como medio de comunicación sino al desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, hay algunas dudas porque se sigue adoleciendo de una política de sostenibilidad para la radio comunitaria y además en esta adjudicación es baja la potencia que se autoriza a cada estación, lo que limita su alcance.

En ese sentido el director ejecutivo de la Federación de Medios Comunitarios de Colombia (Fedemedios), Mauricio Beltrán, dijo a EL NUEVO SIGLO que la adjudicación que está por producirse “es un paso muy importante en la consolidación de un sistema de medios comunitarios en Colombia. Existen en el país por lo menos 500 municipios en donde no había ningún servicio de radiodifusión local con lo cual era imposible que las comunidades accedieran a servicios fundamentales para una geografía como la nuestra”.

Añadió el directivo que también es importante esta adjudicación en la medida que se van a abrir licitaciones en municipios que “sufrieron la pérdida de su licencia por diversas razones, y entonces se requiere volver a retomar el servicio”.

Sin embargo Beltrán enfatizó “creo que hay un par de elementos importantes que deberían mejorar: es que no existe todavía un mecanismo que permita garantizar el cubrimiento para las radios, hay un aspecto que puede constituir un elemento de restricción y es que el máximo de adjudicación es de 250 vatios por emisora en esta convocatoria. Y en municipios como Solano en el Caquetá o Riosucio en Chocó eso es completamente insuficiente”.

Otro aspecto de esta adjudicación que pone a pensar a los radiodifusores comunitarios del país, según el Director Ejecutivo de Fedemedios, es “que no se contempla un fondo para la sostenibilidad del sector en una política pública que permita que los concesionarios cuenten con algunos mecanismos de financiación. Entonces las poblaciones más distantes, las que más necesitan el servicio, los indígenas que gracias a la radio pueden defender su idioma, mantenerlo constantemente activo, normalmente no pueden acceder a la frecuencia porque no tienen con qué pagar todo lo que el Ministerio cobra”, como uso de espectro. También se suma que hay que pagar derechos a Sayco y Acinpro, entre otros.

Agregó que no existe tampoco “una política pública que permita acceder, por ejemplo, a la pauta oficial que se distribuye de una manera que no le llega a las radios sino un porcentaje mínimo. Generalmente las centrales de medios no llevan a la radio comunitaria más del 10% de lo que cobran”.

El directivo puso como ejemplo de esto que una pauta de $30 mil se la pagan a la radio comunitaria en $3 mil, “entonces el intermediario se queda con unos niveles de ganancia del 90%, lo cual es una vulgaridad”.

Beltrán consideró que en esta adjudicación el aspecto de sostenibilidad es lo grave porque “muchas emisoras no van a ser cubiertas, la comunidad no va a participar simplemente porque sostener una radio comunitaria es muy difícil en las actuales condiciones porque de otro lado hay unos pagos que hay que hacer permanentemente, y el hecho de ser radio comunitaria muchas veces es interpretado por parte de las entidades públicas como radio gratis, y entonces llegan programas, llegan proyectos radiales, pero no llegan recursos para la emisión”.

En ese sentido consideró que de las 626 emisoras comunitarias que hace una década recibieron la concesión, al día de hoy estarían operando efectivamente unas 580 porque las otras no pudieron mantenerse en el aire.

El directivo dijo que también siguen a la espera de que el Mintic implemente la propuesta que han hecho de una subdirección de radiodifusión comunitaria.