"Si tengo que disminuir el salario mínimo, renuncio": Mintrabajo

“Nosotros no estamos de acuerdo con disminuir el salario mínimo. Y quiero decir que si a mí me toca hacer eso yo renunció”, advirtió la ministra de Trabajo, Alicia Arango, después de que el Banco de la República, manifestara que el incremento del salario mínimo de 2019, no permite la generación de empleo en Colombia.

En ese sentido, la titular de la cartera manifestó que el Gobierno trabajará por sacar el mejor salario mínimo que se pueda para el año entrante.

“Aquí en este país todo lo malo es por el salario mínimo, o sea que los salarios de la gente que gana bastante dinero eso no importa. Y señalo porque todo termina en el salario mínimo. Qué pena”, dijo Arango.

Estas declaraciones de la Ministra, las cuales pronunció al término de la instalación de la mesa de Formalización del Empleo Público, son las primeras que realiza en torno al salario mínimo de los colombianos para el 2020.