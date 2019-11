“Si no impacta alza del desempleo no tiene sentido reforma tributaria"

Representante Racero anunció que oposición tiene una propuesta que puede implementarse desde el 1 de enero

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los peros que la oposición le pone a la Ley de Financiamiento?

DAVID RACERO: El Gobierno, ya no es secreto, ya es público que ha querido mantener la Ley de Financiamiento tal como estaba.

Todos los partidos hemos dicho que podemos tomar algunas cosas buenas de la ley, pero hay que evaluarlo a la luz del país de hoy. Una de esas cosas es el tema del desempleo. Si esta reforma no genera un plan de choque o posibilita algún tipo de política que nos permita impactar este aumento del desempleo no tiene sentido una reforma de este calado, que ya la catalogamos como reforma tributaria.

Eso no lo contempló la ley, salvo lo que ellos dicen que al reducir los impuestos las empresas van a tener más posibilidades de generar empleo. Eso no está comprobado técnicamente, pero además generaría empleo a mediano o a largo plazo y nosotros necesitamos un plan de impacto ya.

Como bancada alternativa tenemos un plan de choque para el desempleo, para que el 1 de enero entre a funcionar.

Además de la necesidad de revisar las deducciones y beneficios tributarios, hemos insistido en que se cree una mesa técnica que revise ese asunto. Por ejemplo, con estas deducciones el doctor Sarmiento Angulo podría estar declarando en manera porcentual menos renta que su propia secretaría; con las deducciones y beneficios estaría pagando 25% de lo que deberían pagar.

Por otro lado, ellos esperan que las regalías de las empresas explotadoras sean valoradas como pago de impuestos, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra.

ENS: ¿Han hablado con el Ministerio de Hacienda sobre lo que ustedes esperan incluir?

DR: Sí. La última reunión de ponentes fue el martes pasado. Hemos hablado con la cartera. Ellos diplomáticamente han dicho que están dispuestos a escuchar. Una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que queda al final. Y vamos a esperar a ver si estas propuestas fueron tomadas en cuenta.

ENS: ¿Por qué no apoyar al Gobierno con la idea de aprobar la Ley de Financiamiento tal como venía, teniendo en cuenta lo que dijo la Corte Constitucional?

DR: Hay dos promesas de la ley: generación de empleo, que no hubo porque ha aumentado el desempleo; y segundo que se dejó de recaudar alrededor de $10 billones y esto desfinanció al Estado, y esa plata hay que sacarla por otro lado o implica reducción de servicios sociales.

Nosotros no estuvimos de acuerdo con la ley por el impacto fiscal y porque la política de empleo no era realista. Pero nuestro reclamo más de fondo es que esto no genera equidad. El índice Gini es igual antes que después de los impuestos. Esto no genera equidad. Por eso no estamos de acuerdo estructuralmente. Por eso vamos a presentar una ponencia alternativa.

ENS: ¿Esta situación de la reforma no puede afectar la seguridad económica de la nación?

DR: Si se cae la ley, la Corte dijo que no es retroactiva. Es decir, mantendría lo recaudado hasta el 31 de diciembre y después del 1 de enero estaría entrando la reforma que estaríamos aprobando.

La verdad en términos legales no habría ningún vacío, porque lo que está hasta el momento llega hasta el final de año y desde el 1 de enero lo que vamos a aprobar.

Pero debo decir que la mayor inestabilidad económica que tienen las empresas es la falta de capacidad de pago de los hogares. Las empresas hoy se quejan porque hay menos capacidad de compra y por eso esta reforma es muy pertinente, porque la mayor inestabilidad para un empresario es que no haya quien le compre.

ENS: Algunos califican la actitud de meter artículos a la reforma de irresponsable, ¿qué respondería al respecto?

DR: Irresponsable es no comprender la realidad económica, es decir, lo que pasa el país en este momento. El año pasado se llamaba Ley de Financiamiento para cubrir un hueco pendiente y hoy no tenemos la misma situación del año pasado.

Irresponsable es hacernos ciegos a la devaluación del peso o ante el aumento del desempleo.

No podemos correr. He visto que el Congreso, todos los partidos, han dicho que se debe discutir el articulado con nuevas proposiciones.