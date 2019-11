"Si hubiéramos sabido de niños, la decisión hubiera sido otra"

El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, aseguró que no se tenía esa información porque de lo contrario el operativo no hubiera sido de tal manera.

En medio de la polémica que suscitó el operativo realizado por el Ejército en San Vicente del Caguán, Caquetá, en el que murieron ocho menores de edad, el general Nicacio Martínez insistió en que la fuerza pública tenía información de la estructura que tenía el cabecilla de las disidencias en Caquetá, más no la presencia de menores de edad.

El alto uniformado aseguró que si antes del operativo se hubiera tenido la información de la presencia de niños y adolescentes, se hubiera tomado una decisión diferente.

"En este caso que no se tenía el conocimiento (de menores de edad) se tomaron esas decisiones, seguramente no se hubiera tomado porque no podemos agredir menores de edad", señaló el oficial durante la presentación del informe de desplazamiento forzado a familiares de integrantes del Ejército en medio del conflicto.

Agregó que, "siempre nosotros hacemos la protección a aquellas personas que lo requieren, la decisión hubiera sido otra", dijo el comandante del Ejército.

El general Martínez indicó que hay un acompañamiento jurídico desde 2008 que estudia cada operación antes de lanzarla y garantizar que se ajustan a la ley. Mismo argumento que había presentado el ministro de Defensa, Guillermo Botero, antes de presentar su carta de renuncia.



“Los que están violando todos los preceptos y quitándoles la calidad de protegidos a los menores son los que los reclutan”, indicó el general Martínez.

Por último, señaló que el reclutamiento de menores se ha detectado especialmente en Guaviare, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.

Cabe recordar que por este caso, el ministro Botero tuvo que renunciar a su cargo, pues en el Congreso se adelantaba una moción de censura que, teniendo en cuenta la postura anunciada por los partidos políticos, se iba a aprobar la próxima semana.