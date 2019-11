"Se creará una ‘lista negra’ de contratistas que no han concluido obras"

Representante Ángela Sánchez explicó el proyecto que está a un debate de convertirse en ley

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué trata este proyecto de ley que busca crear un registro de ‘elefantes blancos’ en el país?

ÁNGELA SÁNCHEZ: Lo primero que hay que tener en cuenta es que, de acuerdo con los informes de Contraloría, en Colombia actualmente hay 1.397 obras inconclusas con un detrimento patrimonial de $8,7 billones. Eso es mucha plata ¿Qué es lo que pasa con estas obras? Que se han dejado de terminar y que muchas veces se ha terminado el contrato o no se ha terminado, pero los contratistas dejan la obra inconclusa; van a otro departamento, contratan nuevamente y eso es un foco de corrupción. Lo que quiere hacer este proyecto de ley es cerrar la corrupción y va de la mano con el proyecto de acto legislativo que aprobamos para que la Contraloría empiece a tener una acción preventiva.

ENS: ¿Cómo implementaría?

AS: Lo primero es que cada ente territorial va a crear su registro de obras inconclusas. Es decir, vamos a tener la información, pero no solamente de dónde está localizada la obra, sino su estado, cómo fue contratada, si fue planeada o no ¿Qué va a pasar con esa información? Que todos los entes de control la van a tener, especialmente la Contraloría, pero también las Cámaras de Comercio en el Registro Único de Proponentes.

Cada contratista, si tiene una obra inconclusa, va a tener esa anotación en el registro y cuando alguien vaya a contratar y revise ese registro va a poder ver si tiene una obra inconclusa ¿Qué es lo que pretendemos? Que se les cierre la puerta a esos contratistas y que también los gobernadores y alcaldes incluyan esa información en sus planes de desarrollo para que en el lapso de cuatro años acaben o terminen esas obras.

ENS: ¿Se contempla que la información sea subida a un portal web?

AS: Lo que hemos pensado es que cada ente territorial, con los departamentos de Planeación, lo puedan hacer específicamente y ya con la información lo puedan subir a nivel nacional.

ENS: ¿Esa información será visible para cualquier ciudadano?

AS: Sí. Algo que está en el proyecto de ley es que cada ente territorial deberá mirar el mecanismo para que esa información llegue a la ciudadanía y que cualquier ciudadano tenga acceso a cómo están las obras en su barrio, en su ciudad y en su departamento y también pueda denunciar.

ENS: La semana pasada la iniciativa fue aprobada en tercer debate en la Comisión Sexta de Senado, ¿se le hicieron modificaciones?

AS: Ha habido algunas modificaciones. Nosotros lo teníamos muy enfocado en que el responsable fuera Planeación Nacional, pero también nos dimos cuenta que hay municipios donde el DNP no tiene oficina propia. Entonces pasamos funciones a la Contraloría. La Contraloría General de la República ha aportado muchísimo en este proyecto de ley. El Contralor General está muy dispuesto y dice que es una herramienta que ellos necesitan para esa acción preventiva. Entonces hemos ajustado unos temas con ellos para el último debate.

ENS: ¿Cómo ve el ambiente para su aprobación?

AS: Pienso que el ambiente es muy bueno. Principalmente es un hecho contra la corrupción. También hemos hecho debates de control político acerca de esos ‘elefantes blancos’ en términos de infraestructura educativa, malla vial, deportes. Coldeportes también tiene muchas obras inconclusas, el ICBF, el SENA, en fin. Se ha visibilizado la problemática, pienso que es una necesidad y todas las bancadas están de acuerdo en apoyarla.

ENS: Otro de los proyectos que usted impulsa busca crear un sistema de alertas tempranas frente el abuso de menores, ¿en qué consiste?

AS: Este sistema de alertas tempranas es para prevenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. En un debate que hicimos acá en la plenaria de Cámara evidenciamos la problemática que en los últimos 10 años 190.000 niños han sido abusados sexualmente y esas cifras van en aumento por más que hay programas del ICBF. Hay una muy buena voluntad, pero no hay una articulación de los ministerios para solucionar el problema. Este sistema de alertas tempranas busca que haya un comité interinstitucional compuesto por el Ministerio de Salud, ICBF, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otros más para que articuladamente puedan visibilizar ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá hay un barrio donde vemos que hay familias que viven en una sola habitación, podemos identificar si el padre es alcohólico, si consume sustancias psicoactivas. Todos esos factores de riesgo que cuando se unen se pueda prender una alarma y detectar si en esa familia puede haber un abuso sexual. Lo que busca este sistema es que todas las entidades no solamente detecten sino que actúen preventivamente en este abuso.