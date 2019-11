“Se aproxima minga en Cauca porque Gobierno no cumple”

Senador Gustavo Bolívar aseguró que tras la sesión del Congreso en ese departamento quedó claro que al Ejecutivo le falta voluntad política

Los indígenas “han dicho que se suman al paro y que puede que próximamente convoquen a una Minga si el Gobierno no cumple”, manifestó el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, al hacer un balance de la sesión informal del Congreso realizada la semana pasada en el Cauca.

Para el senador Gustavo Bolívar, “el Gobierno tiene las herramientas para dialogar con los indígenas. Lo que ha faltado es voluntad política. No sabemos por qué está tan interesado que este conflicto no se solucione, teniendo la solución a la mano que no es otra que implementar el acuerdo en su punto 4”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles fueron los principales resultados de la conversación en el Cauca?

GUSTAVO BOLÍVAR: No hubo compromisos. Hablaron más de 12 representantes de las organizaciones sociales e indígenas. En lo que termine esta charla es que habrá unas memorias de ese evento y nos las van a pasar para que los congresistas tramitemos lo que podamos desde el Capitolio. Hay casos en que el congresista no tiene injerencia porque hacen parte de acuerdos concretos con la Presidencia.

ENS: ¿Cuáles son los puntos en los que puede ayudar el Congreso?

GB: Hay que legislar sobre terminar de implementar el acuerdo. Las 16 curules para las víctimas. Se habló de la incapacidad del Estado para implementar el costo del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), de la desfinanciación del proyecto. No se les ha cumplido a las 99.000 familias inscritas y muchas han tenido que retornar a la resiembra de cultivos ilícitos precisamente porque el Gobierno no ha cumplido con esos acuerdos. Hay otras 100.000 familias que no se alcanzaron a inscribir que están pidiendo pista en el programa, pero si no hay para unos tampoco para otros.

ENS: ¿Fue un desacierto que no fuera obligatoria la asistencia del Congreso al Cauca?

GB: Yo creo que lo que pasó es que cambiaron las condiciones. Se había dicho que íbamos a hacer una sesión extraordinaria, pero parece que por Ley Quinta solo se puede sesionar oficialmente en Bogotá o en Cartagena. El Cauca no estaba en estos entes territoriales por eso se convirtió en sesión informal.

ENS: ¿Fue la convocatoria transparente para que el Congreso llegara al Cauca?

GB: La proposición se hizo y fue aprobada por las mayorías. En el transcurso de la semana se sintió una especie de saboteo. Al final no fueron sino 35 senadores y 27 representantes, algo así. Es decir, una cuarta parte del Congreso.

No asistieron congresistas del Centro Democrático. Esa bancada nos reclama que en estos días no nos pronunciemos sobre el atentado a la estación de Policía de Santander de Quilichao. Nosotros respondimos: “Nosotros no lo hacemos desde el teléfono. Nosotros fuimos allá. No hubo un solo congresista de esa bancada dándole su voz de aliento en esa audiencia a los indígenas, pero desde Twitter sí son eficientes”.

ENS: ¿Se sintieron apoyados por el Presidente del Senado en esa convocatoria y en esa logística?

GB: Sí, la logística existió. En eso no hubo queja. Pero faltó un poquito de voluntad política para que llegaran más congresistas a decirles a nuestros hermanos del Cauca que los acompañamos y estamos con ellos.

ENS: ¿El diálogo social propuesto por el Presidente cómo debe llegar al Cauca?

GB: Uno de los componentes fuertes de la marcha son los indígenas y por lo que vemos el Presidente está recibiendo a las personas que no están protestando, disfrazando reuniones que ya tenía pactadas como si fueran parte de la solución a las marchas y no.

La Minga, por ejemplo, no siente que le hayan cumplido todos los acuerdos firmados el año pasado. En el trámite del Presupuesto del 2020, Feliciano Valencia dejó claro que no estaban claras las partidas, que eran $800.000 millones para cumplir con los acuerdos. Ellos han dicho que se suman al paro y que puede que próximamente convoquen a una Minga si el Gobierno no cumple.

ENS: ¿Quién fue del Gobierno nacional?

GB: No fue ningún ministro. Fue un viceministro, un concejero para la seguridad, el concejero de paz y ya. Pero no fue la ministra de Gobierno ni el ministro de Defensa. De los altos dignatarios invitados ninguno fue.

