Respuestas del Gobierno a motivos del paro

Las organizaciones sociales que participarán en la marcha del próximo 21 de noviembre expresaron varias razones para la movilización que han sido rechazadas por el Ejecutivo

Las organizaciones sociales que participarán en la marcha programada para el próximo jueves 21 de noviembre expresaron en los últimos días los motivos de la movilización.

Entre estos señalan la preparación de las reformas laboral y pensional que consideran perjudiciales, así mismo la posibilidad de la venta de empresas como Ecopetrol, Cenit y una parte de las acciones de Ecopetrol.

El Gobierno nacional ha rechazado estas afirmaciones. EL NUEVO SIGLO presenta las respuestas que han dado el presidente Iván Duque y ministros del gabinete frente algunas de las razones que exponen los organizadores para movilizarse.

Reforma laboral

De acuerdo con las organizaciones, los gremios “afines” al Gobierno han propuesto reducción del salario para los jóvenes, han dicho que estos solo deberían recibir el 75% del mínimo. También proponen salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo.

La semana pasada, el presidente Duque rechazó que su administración esté elaborando un proyecto para perjudicar a los trabajadores. “Dicen que el Gobierno Duque está preparando una reforma laboral para masacrar a los trabajadores. Mentira, porque nosotros estamos llevando esa conversación a la Mesa de Concertación Laboral”, sostuvo.

En el mismo sentido la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha reiterado que estas reformas serán concertadas antes de presentarse. “Es el momento de aclarar que de plantearse unas reformas pensional y laboral, estas pasarán primero por la Mesa de Concertación, tampoco se acabará Colpensiones, no se le van a acabar los derechos a los trabajadores y mucho menos se le va a bajar el sueldo mínimo a nadie”, sostuvo Arango. La titular de la cartera laboral fue enfática al afirmar que “al hablar de las reformas pensional y laboral, se genera preocupación por parte de los trabajadores y empleadores, sobre qué se va a presentar. Si este es el Gobierno del diálogo social, hay que discutir entre todos qué es lo que necesita este país y ponernos en la realidad de lo que hay. Lo primero, es reconocer cómo es el mundo laboral, qué está pasando y cuáles serían las mejores alternativas”.

Reforma pensional

Los organizadores dicen que se podría dar una eliminación de la “pensión cómo derecho de los trabajadores”. Además, argumentan que el Gobierno quiere “convertir a Colpensiones en un fondo privado y que quieren que haya pensiones por debajo del mínimo a través de los BEPS”.

“Que sea también esta la ocasión para desvirtuar otras falsedades, que dicen que el Gobierno Duque está preparando un golpe a las pensiones. Mentiras. Nuestro Gobierno tiene claro que esa discusión la vamos a abordar también en la Mesa de Concertación, porque esa tiene que ser la posibilidad de toda la sociedad para que cerremos la brecha más grande, y es la brecha de falta de cobertura pensional”, dijo el presidente Duque.

Esta semana el Mandatario aseguró que escucha a quienes se manifiesten por diversos problemas, pero en un marco de respeto y sin violencia. “Yo reivindico que la protesta pacífica es un derecho constitucional y es una exprés democrática. Lo que no podemos en una sociedad como la nuestra, democrática, participativa y deliberante, es aceptar que haya personas que pretendan pescar en río revuelto y apelan a la violencia y al vandalismo, porque eso no es democracia y eso no construye país”, dijo. “Lo que también es claro es que nosotros tenemos que poder desmentir categóricamente cuando se quiera apelar, por parte de algunos, a mentiras para exacerbar odios”, añadió.

Contra las privatizaciones

Señalan los organizadores que el Gobierno “podría estar pensando en privatizar Ecopetrol, ISA, Cenit, electrificadoras regionales y todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%”.

En un debate de control político realizado en días pasados en la Comisión Cuarta del Senado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el Gobierno nacional no planea vender ISA, Cenit o Ecopetrol.

“Eso no existe en ninguna decisión. Ha habido una confusión en el sentido de que el Gobierno, como cualquier propietario de activos, tiene que estar continuamente valorando, evaluando y estar mirando las diferentes estrategias para poder manejar su portafolio”, afirmó en relación con ISA. “Eso se ha confundido con que hay una decisión tomada, lo cual es completamente falso y no se va a privatizar, no se ha dicho absolutamente nada en ese sentido. Lo que sí creemos es que hay activos del sector que están siendo mal utilizados y queremos mejorarles el funcionamiento. Esas serán decisiones que vendrán en su momento”, subrayó.

En relación con la venta de empresas en las que el Estado tiene una participación menor al 50%, Carrasquilla ha dejado abierta la posibilidad. Semanas atrás en uno de los debates previos a la aprobación del Presupuesto General de 2020 afirmó que “tenemos empresas que se puede considerar su venta. Por ejemplo, las propiedades que se tienen en Telefónica. Tenemos unos recursos patrimoniales que están siendo mal utilizamos. Estamos tranquilos en el sentido que vamos a poder lograr el financiamiento de esos $271 billones”.

Cumplimiento de acuerdos

Las organizaciones exigen que el Gobierno nacional cumpla los acuerdos que firmó con Fecode, los trabajadores estatales y los estudiantes. De la misma manera piden que cumpla los compromisos con el agro y con los indígenas.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, manifestó en días pasados que el Gobierno está cumpliendo todos los compromisos suscritos con los sindicatos.

“Hemos tenido 107 espacios de diálogo para hacer seguimiento a los 36 acuerdos a los que llegamos. Esto demuestra que le hemos dado importancia y que se vienen honrando todos los compromisos”, afirmó a la Revista Semana. Sobre la preocupación del sindicato de educadores por sus condiciones de seguridad en algunas regiones, Angulo reconoció que los puntos críticos son Nariño y Cauca. En ese sentido, afirmó que se han adelantado labores con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección para atender todos los casos. “Nosotros dirigimos una directiva a los maestros para trabajar muy de la mano con las Secretarías de Educación y lograr así todas las garantías para la vida de los docentes", expuso.

Otras motivaciones

Por la defensa de la protesta social: Según los organizadores del paro, el gobierno busca “restringir al máximo la protesta social la cual es un derecho que hay que defender. También buscan criminalizar y estigmatizar a los que protestan”.

Contra el holding financiero: Consideran que la creación de esta entidad eliminaría el control directo del estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales, además habría una masacre laboral en esas entidades.

Contra la corrupción: Al año en el país se roban $50 billones. Algunos ejemplos de la corrupción en el país son: Odebretch con la Ruta del Sol, Navelena, carrusel de la toga, Reficar, Fedegan y la Universidad Distrital.

Contra el tarifazo nacional: Las tarifas de energía se incrementarán hasta en un 35% para los estratos 4,5 y 6 en el país con el fin de beneficiar a Electricaribe.

Contra la reforma tributaria: Esta pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores