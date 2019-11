Régimen de prima media: Carrasquilla dice que Duque no lo ha desautorizado

Reafirmándose en su propuesta de la necesidad de reformar el régimen de prima media para que las personas reciban su pensión de acuerdo a lo que ahorren en su vida laboral, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo ayer que el presidente Iván Duque no lo ha desautorizado por hacer este planteamiento.

Ello contrasta con las afirmaciones de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien el pasado martes aseguró que el Jefe de Estado no comparte esta iniciativa.

El cruce de versiones sobre el particular se dio ad portas del paro nacional de hoy, en donde precisamente uno de los motivos que alegan los sectores convocantes es, entre otros, una supuesta reforma pensional impulsada por el Gobierno, frente a lo cual el presidente Duque ha rechazado varias propuestas que han surgido de otros sectores como subir la edad de jubilación o aumentar la cotización.

No obstante, el pasado martes la ministra Arango reveló que “se pretendía presentar la reforma pensional en enero, y me opuse precisamente porque yo creo que las reformas y las más delicadas, deben tener la participación de distintos sectores para uno recibir diferente ideas”.

También Arango dijo acerca de la propuesta de su colega Carrasquilla, que significaría a futuro el fin del régimen de prima media a cargo del Estado y que beneficia a los afiliados a Colpensiones, que “eso no es lo que piensa el Presidente. Nosotros (los ministros) podemos pensar distinto”.

Añadió Arango en esa oportunidad: “Yo protesté y Carrasquilla es mi gran amigo, en el consejo de ministros mi mejor amigo es Carrasquilla, pero en esas cosas no estamos de acuerdo: no estamos de acuerdo en el salario mínimo y en varias cosas que quitamos del Plan de Desarrollo”.

No obstante ayer el Ministro de Hacienda en declaraciones a Blu Radio aseguró que “el Presidente no me ha desautorizado, no me ha dicho que él considere que dentro de 30 años va a haber un régimen de prestación definida idéntico al que tenemos hoy, no me lo ha dicho”.

Carrasquilla explicó que “los regímenes pensionales los podemos dividir en dos: las pensiones que se reciben como consecuencia de que la gente ha ahorrado y las pensiones que se reciben como consecuencia de un pacto previo en el cual se define una prestación, y esa prestación está definida para la vida del pensionado. Nosotros estamos en este momento en una discusión que no atañe a nadie que tenga derechos adquiridos en Colombia, nadie que tenga un derecho adquirido en Colombia es sujeto de esta discusión. Lo que estamos discutiendo, y así deben ser las discusiones pensionales, es el sistema pensional de la siguiente generación, de quienes hoy están entrando al mercado laboral, de quienes hoy tienen 20 años”.

Añadió que en esta discusión la reflexión que se hacen es que la población colombiana está envejeciendo, “hoy en día la edad promedio de los colombianos es del orden de 33-35 años y dentro de 10 o de 20 años va a ser superior a eso. Entonces somos un país que está envejeciendo y los regímenes de prestación definida que se basan en que muchos jóvenes le aporten a un viejito no son sostenibles cuando los países son viejos”. Por ello dijo que “tenemos que ir pensando desde ya en cómo hacemos para hacer sostenible nuestro sistema dentro de 20 o de 30 años cuando los jóvenes de hoy estén entrando a su edad de jubilación”.

Finalizó Carrasquilla señalando “creo que tenemos que pasar, como lo han hecho muchísimos otros países, gradual y respetuosamente de un régimen en el cual el sistema pensional está basado en que hay muchos jóvenes y pocos viejos a un sistema pensional en el cual que hay muchos viejos y pocos jóvenes”.

Arango: no hay fisuras

Por su parte la ministra Alicia Arango dijo ayer sobre la propuesta de Carrasquilla “aquí todo el mundo tiene derecho a expresar lo que piensa que puede ser una reforma, ANIF, los gremios, los trabajadores y nosotros”.

Agregó Arango que “si lo que quieren es mostrar una fisura entre Alberto Carrasquilla, el Presidente y yo, están equivocadísimos. Alberto Carrasquilla es mi mejor amigo en el concejo de ministros. Si lo que quieren es que este gobierno simplemente sea un gobierno mudo en donde uno no pueda expresar una idea, no pueda controvertir cierto tipo de ideas, pues tampoco lo van a lograr porque es que estamos abiertos a lo que dicen los otros y que los otros oigan lo que nosotros queremos, y al final nosotros como gobierno tomamos una decisión”.