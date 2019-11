¿Quién era el soldado que se quitó la vida tras anunciar su apoyo al paro?

Se conoce que otro miembro de la institución, que también expresó su apoyo al paro, está en riesgo y fue trasladado al Batallón de la 106 en Bogotá.

Un soldado que a través de un video había anunciado su apoyo al paro nacional y que había relatado las consecuencias de ello al interior del Ejército, se quitó la vida.

Se trata de Brandon Cely Páez, un joven de 21 años, auxiliar de enfermería y técnico en sistemas que prestaba su servicio militar hace 15 meses en el Batallón de Artillería N.° 13 General Fernando Landázabal Reyes, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

En dicho video, compartido a través de Twitter por un amigo suyo, Juan David Salgado, el soldado contaba que él es el mayor de cinco hijos de una familia en la que su madre es cabeza de familia.

Salgado escribió al inicio del mensaje: “les pido el favor de que difundan para que llegue a los ojos de Duque y se dé cuenta que sus decisiones también afectan a los militares en su pensamiento contra su gobierno”.

En una primera parte del video, Cely Páez dijo: “Hago este video en forma de protesta porque me han quitado la voz y el voto acá en el Ejército. No tengo derecho a opinar y decir cuáles son las falencias del sistema militar. No tengo derecho a hablar sobre las irregularidades que hay en el Ejército, porque podría acarrear problemas penales para mí”.

Y continúa: “Aquí ha habido muchas injusticias, cosas que tenemos que callar y bajar la cabeza. No tenemos derecho a opinar. Hoy, en formación, señaló un cuadro (compañero) que yo era de izquierda extremista, siendo él de derecha extrema. Entonces, me señalaron a mí como un disociado. Y para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base, lo que acarrea en la Justicia Penal Militar de 2 a 6 años de cárcel por delito de deserción. No me han dejado más opción que grabar este video para protestar y apoyar a los estudiantes y los invito a todos para que peleen. Peleen por nuestra educación”.

Finalmente, en una tercera parte, afirma: “Hombre, no somos de derecha, no somos de izquierda. Somos el pueblo… nosotros, el Ejército, se conformó con el pueblo, porque nuestra familia es del pueblo. Los apoyo. Familias colombianas, esto es para todos (…), apoyo a mis compañeros estudiantes. Madre, usted sabe que la quiero mucho”.

Al final del video envía un mensaje a su familia y afirma que apoya “totalmente el paro colombiano” y que debido a que es soldado y no puede mencionar ello, tomó su determinación.

“Decidí acabar con mi vida para evitar inconvenientes con mi familia y a mis seres queridos”, concluye.

Según el compañero de Cely Páez, fue “tanta la presión que ahora el Estado le quita otra parte a una familia como lo hicieron con Dylan”.

“Es duro tener que publicar esto pero es necesario para que se den cuenta lo que es este gobierno”, agrega Salgado, al compartir el cartel de las exequias de su amigo.

En otro mensaje aparte, Juan David Salgado publica una foto del soldado Cely Páez y de Dilan Cruz, un joven de 18 años que murió en la noche de este lunes debido a un disparo en la cabeza propinado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía colombiana, y escribe: “Recuerden estos rostros para lo que viene. Por ellos que ya no están aquí pero sus palabras, sentimientos, lucha y motivación serán parte de la batalla que tenemos que ganarle a los corruptos. Por ustedes Brandon Cely Páez y Dilan Cruz”.

Según un comunicado del Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, divulgado por la prensa local, el hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre y es objeto de investigación. El Comando lamentó lo ocurrido y envió condolencias a la familia.

Entre tanto, se conoce que otro miembro de la institución, que también expresó su apoyo al paro a través de un video, está en riesgo y fue trasladado al Batallón de la 106 en Bogotá. Se trata de Juan Sebastián Mendieta Herrera, un joven del municipio de Soacha que también presta servicio militar obligatorio.

"Este video lo hago con dolor y con rabia al ver cómo este país se esta hundiendo más por la oligarquía. Por gobernantes que lo único que quieren hacer es robarnos lo que nos pertenece. Recursos para la salud y la educación. Me daría miedo tomar las armas contra el pueblo por órdenes de superiores. Algunos cursos míos me decían: no haga ese video. No se vaya a embalar, tápese la cara”, describe.

Al inicio de la grabación, Mendieta tiene el rostro tapado, pero luego se quita una prenda con la que se cubría y afirma: "No tengo necesidad de taparme la cara, soy el soldado Mendieta Herrera Juan Sebastián. Agregado al Batallón de Infantería número 39. Yo apoyo el paro y desmiento todas las noticias de que el Ejército tiene derecho a abrir fuego. No, no lo tenemos hasta que haya el mismo poder de fuego. Eso quiere decir que hasta que un manifestante no tenga un (fusil) galil 556 para dispararnos, no podemos abrir fuego", dice el joven.