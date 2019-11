Queremos realidades en equidad laboral para la mujer: Quintero

Directora de ONG dijo que problema no es solo salarios sino además pide cambios en sistema de cuidado

EL NUEVO SIGLO: Presidente Duque anunció que se aprobará un Conpes para que las mujeres puedan acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?

BEATRIZ QUINTERO: Desde la Red Nacional de Mujeres lo que pensamos principalmente es la equidad laboral entre mujeres y hombres es muy importante, pero no es solamente, hay que buscar varias cosas: uno, igualdad de salarios por el mismo trabajo y, segundo, buscar que el desempleo femenino no sea la diferencia tan grande con el desempleo masculino.

Sería muy importante lograrlo porque el trabajo a las mujeres le pagan, no solamente en Colombia sino casi en el mundo entero, 20% menos que a los hombres por el mismo trabajo, lo que es una gran inequidad. Lo que nosotros quisiéramos más bien preguntarles desde la Red Nacional de Mujeres es cuáles son las medidas porque no queremos más palabras sino que queremos de alguna manera más realidades porque nos preocupa que hay mucha norma, mucha propuesta, mucho discurso pero cuando uno va a ver se quedan en el papel y no se cumplen.

El otro punto que hay que pensar es que el desempleo femenino no es solamente un problema de voluntad de que las mujeres quieran o no quieran trabajar o de que los empleadores quieran o no quieran emplear a las mujeres, sino que hay una cosa social muy complicada y es que las mujeres son las responsables del cuidado de los niños y niñas, de los ancianos, de los discapacitados, de los enfermos.

Entonces lo que habría también cambiar es lo que hemos llamado el sistema de cuidado. El sistema de cuidado en la sociedad tiene que pensar cómo va a redistribuir ese trabajo del cuidado en toda la sociedad y que no solamente recaiga en las mujeres, porque además recae como un trabajo que no es remunerado.

Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender todo eso y que no se nos quede solamente en palabras sino que en verdad sean realidades y que de verdad cambie la vida de las mujeres.

ENS: Uno imaginaría que efectos de ese Conpes en favor de equidad laboral de la mujer tendría efectos en el sector público, ¿cómo se podría hacer esto efectivo en el campo privado?

BQ: Es muy difícil y en el sector público en general no hay grandes diferencias, lo que pasa es que las diferencias son distintas, no es por el mismo trabajo porque como tienen categoría de profesional 1, 2 y 3, ganan lo mismo hombre o mujer. La diferencia está en que los puestos de toma de decisiones, que son los que más pagan, los ocupan los hombres.

Entonces lo que habría que pensar es hacer un esfuerzo porque ya las mujeres estamos igualmente o hasta más capacitadas, según las universidades, que los hombres pero los hombres siguen ocupando los puestos de mayor nivel y toma de decisiones.

En el sector privado hay que buscar un compromiso de las entidades con la participación y con la paridad en todos los espacios de toma de decisiones de la sociedad. Entonces tendrían que hacer un esfuerzo como cambio cultural para lograrlo. Por eso digo que es tan difícil porque pueden hacer un Conpes y lanzarlo con muchos bombos y platillos, y al año vamos a ver o a los dos años y no ha pasado nada, quedan ahí guardados en un anaquel.

ENS: ¿Cómo le va a la mujer en las cifras de desempleo nacional?

BQ: Está más alto, mientras hay una diferencia aproximadamente de 11% o 12% para hombres, el desempleo femenino es 14%-15%. Es por lo menos 4 puntos por encima del masculino.

ENS: ¿Qué destaca del reciente censo poblacional en el caso de la mujer?

BQ: Seguimos siendo más o menos la mitad de la población, indudablemente Colombia ha disminuido la fecundidad, pero en ese punto de nivel de población no hay grandes análisis ni grandes preocupaciones.

ENS: El Gobierno saca pecho por la paridad que logró en el gabinete, ¿qué piensan ustedes al respecto?

BQ: Eso nos parece muy positivo, estamos de acuerdo pero las elecciones que acaban de pasar nos muestran que de 32 gobernadores apenas se eligieron dos gobernadoras; de alcaldesas de ciudades capitales apenas hay una; de 1.102 municipios solamente hay 130, o sea 13% de alcaldesas, lo que es muy poquito. En el Congreso de la República apenas hay 20% de mujeres.