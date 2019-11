¿Que le falta a Bogotá para ser una ciudad 24 horas?

Con la llegada de la sexta versión de Expobar, EL NUEVO SIGLO habló con el presidente de Asobares, Camilo Ospina, quien explicó este tema

EL NUEVO SIGO: En una semana arranca el Congreso Expobar 2019, ¿en qué consiste este espacio?

CAMILO OSPINA: Expobar es el punto de encuentro de la industria nocturna, turística y musical del país. Esta es la fecha en la que anualmente nos encontramos propietarios, gerentes, gremios, bartenders, meseros, chefs, músicos, DJ…. Esta es la fecha en donde nos encontramos toda la industria y en donde nuestro personal encuentra capacitación, las últimas innovaciones, las tendencias a nivel mundial y dialogamos. Afortunadamente contamos con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Fontur y de la Alcaldía de Bogotá para que este encuentro sea abierto y gratuito.

ENS: Esta es una vitrina en la que se intercambian experiencias y tecnologías pero, ¿también se concretan negocios?

CO: Sí. La feria tiene tres grandes líneas: una agenda académica en la que se abordan diferentes temas de importancia para la industria; una línea de paneles en donde se tocan temas de actualidad y ahí se llevan a cabo las visitas institucionales en donde se debaten los temas distritales, municipales, nacionales y de política pública; y una agenda comercial, en donde los asistentes podrán encontrar productos y servicios que operan y son necesarios para la industria nocturna.

ENS: ¿Qué es lo mejor que le deja Expobar 2019 a la ciudad?

CO: Expobar deja una cualificación porque deja mejores bartenders, deja mejores empresarios, mejores meseros, mejores líderes en nuestra industria y a nivel reputacional gana la industria, Bogotá y la economía nocturna.

La evolución

ENS: Esta es la sexta versión de Expobar, ¿cómo ha evolucionado esta vitrina?

CO: Yo creo que la cualidad más importante de Expobar es que ha sabido crecer. Nació en 2014 como una apuesta en la que esperábamos a 500 personas porque no sabíamos que tan atractivo iba a ser para nuestros empresarios. Llegaron 1.200 personas a esa primera versión y el año pasado recibimos a 4.200 personas provenientes de toda la cadena productiva.

Cada año nosotros tenemos un eslogan: cuando nació Expobar en 2014 era “El bar ideal” y este año nuestro eslogan es “El bar del futuro”, y se traduce en mirar hacia dónde vamos a nivel industria, a nivel de tecnología pero también a nivel de creación de experiencia, de calidad en el servicio. Y eso es a lo que estamos apostando.

ENS: Asobares lleva varios años apostándole a la idea de convertir a Bogotá en una ciudad 24 horas, ¿usted cree que con este tipo de vitrinas, a largo plazo, se pueda consolidar este proyecto?

CO: Claro. Y de hecho no es tan a largo plazo. En 2017 la versión de Expobar trajo el tema de Ciudades 24 horas y economía nocturna, y es allí en donde se refuerza el tema que venía trabajando el Concejo de Bogotá con el Sello Seguro, y de lo que en este momento ya está en marcha, que es el Acuerdo 706 de 2018 que ya nos habla de la ciudad productiva 24 horas.

ENS: ¿Eso ya es un acuerdo de la ciudad?

CO: Sí, eso ya es una realidad. En diciembre de 2018 se hizo una realidad por ponencias de Ángela Garzón y de Gloria Elsy Días, se unificaron los dos proyectos: el de Bogotá productiva 24 horas y el de gerente para la noche. Quedaron unidos, es una sola hoja.

ENS: ¿Ya funciona?

CO: Una parte. Ese acuerdo tenía dos tareas; una, que se creara el estudio, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de quienes son los actores nocturnos, cuánto le representan a la ciudad, qué beneficios traería a través de empleabilidad. Ese estudio ya lo hizo la Secretaría y con base en eso se desprende la segunda tarea, nombrar un gerente para la noche. Esperamos que la próxima Administración nombre como tal esa gerencia de la noche y que articule todos los temas de lo que es ser una ciudad productiva 24 horas.

¡Ojo! 24 horas no quiere decir de fiesta. No queremos que se desvirtué lo que es. Necesitamos parques, bancos, notarías, migración, casas del ICBF, necesitamos salir. Porque entre más salgamos más nos cuidamos. Esa es una máxima del urbanismo.

La primera fase era el estudio y no fue fácil ¿Por qué? Por el tema estadístico. Tener las cifras de la economía nocturna medida en términos de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. ha sido muy precario. En Bogotá esta data no existía mucho pero ya hay un primer estudio a manera de primera aproximación. Este ha sido un limitante para pasar a la segunda tarea, pero la verdad esta Administración cumplió.

La movilidad

ENS: ¿Y cómo está Bogotá en esa franja horaria?

CO: Aún faltan datos. Te pongo este ejemplo: como ciudad no hemos sido claros en mirar las cargas del sistema de movilidad o que se activen algunas líneas del SITP para la noche. No sabemos todavía cuáles son las rutas que se podrían activar y eso es un tema meramente de oferta y demanda.

Entonces, de Bosa vienen a trabajar a la Zona Rosa: ¿De cuánto sería esa carga? Esos estudios de demanda todavía hay que hacerlos y aún hay meseros, personal de la cocina etc., esperando la primera ruta de la mañana, durmiendo en los establecimientos o en el puesto del perro caliente. Y por eso es que las rutas piratas existen, porque hay demanda.

ENS: Para potenciar este concepto de Bogotá 24 horas y gerencia nocturna, ¿cómo interpreta este cambio de Administración?

CO: La vemos con toda la asertividad posible. Sabemos que Claudia López va a hacer un muy buen trabajo. Va a llegar con un equipo que conoce muy bien la ciudad, y nos da muchísima tranquilidad saber que llega con una Angélica Lozano que, respetando su credencial de congresista, de senadora, aconsejará y fue una de las mejores alcaldesas que ha tenido una localidad tan importante para el entretenimiento nocturno como Chapinero.

En su equipo está una Blanca Durán que también fue alcaldesa de esta localidad. Está Antonio Navarro Wolf, quien en calidad de secretario de Gustavo Petro, trajo a la administración el tema de Bogotá 24 horas. Estamos jugados con Claudia López como gremio.