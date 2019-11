“Urge actualizar educación en competencias ciudadanas”

Senadora Ruby Chagüi habló sobre iniciativa que hace trámite en Comisión Sexta de Senado

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué contempla esta iniciativa relacionada con las competencias ciudadanas?

RUBY CHAGÜI: Esta es una iniciativa que busca actualizar las competencias ciudadanas en todos los colegios por parte del Ministerio de Educación Nacional, porque estas no se actualizan desde 2004. ¿Qué son las competencias ciudadanas? Es el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas que articulados entre sí hacen posible que un ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.

El proyecto tiene cuatro artículos muy sencillos. Busca generar las condiciones para la educación cívica, ética y ciudadana de todos los niños, niñas y adolescentes con fin de que se desarrollen como unos ciudadanos responsables consigo mismos y con los demás y para que también ayuden en la construcción de una sociedad equitativa. Con ese propósito se busca que el Gobierno defina los periodos en los cuales se actualiza y que el Ministerio de Educación divulgue, socialice y acompañe a las secretarías de educación de todas las entidades territoriales con el fin de que se pueda hacer la actualización de manera efectiva.

ENS: ¿Qué la motivó a presentar el proyecto? ¿Por qué considera que es necesaria su actualización?

RC: Porque nos hemos dado cuenta que en nuestro país hoy tenemos unas cifras que están pidiéndonos a gritos que se actualicen esas competencias ciudadanas.

Por ejemplo, 1.200 niños entre cinco y 17 años resultaron con lesiones no fatales por violencia intrafamiliar. 12.254 jóvenes entre las mismas edades por violencia interpersonal. 70,7% de estudiantes a nivel nacional han declarado que una vez en su vida han usado sustancias psicoactivas.

Eso es muy grave. Hemos encontrado 5.159 niños y jóvenes a nivel nacional que entran al ICBF por temas de consumo de sustancias psicoactivas. Y en las pruebas Saber de 2016 de grado quinto y noveno encontramos en las respuestas que el 65% de los estudiantes declararon ser víctimas de intimidación escolar. En el grado noveno solo el 25% de los estudiantes manifestaron capacidad de sentir empatía por personas en situación de agresión.

Vemos que hay una serie de cifras preocupantes en el país que no están pidiendo que actualicemos las competencias ciudadanas. ¿Qué vamos a lograr con este proyecto? Vamos a lograr familiarizar a los maestros con los esquemas metodológicos con mejor apropiación y comprensión de la cívica, la ética, bajo unos lineamientos fundamentales que necesitan no solo los niños sino los adolescentes.

También vamos a poder acercar más a los padres de familia con el colegio para que también ellos sepan lo que pasa en el colegio y haya sincronía en las acciones. Que se desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para construir una ciudadanía democrática y con respeto a la ley. También que se puedan impartir las competencias en todas las instituciones del país. Muchas veces funciona en las grandes capitales, pero en los colegios de zonas rurales no se están teniendo en cuenta.

ENS: Usted pertenece a la Comisión Sexta encargada de los temas de transporte, ¿considera que es necesaria la regulación de las aplicaciones móviles para transporte de pasajeros?

RC: Nosotros no podemos ser ajenos a las plataformas que hoy hay en todo el mundo. Lo que no puede haber es una competencia inequitativa. Tenemos un transporte legal, como son los taxis, que cumplen y pagan unos impuestos. El Gobierno tiene que impartir unos principios que sean equitativos para el transporte. Tenemos que legislar frente a las plataformas, pero también dando unas condiciones equitativas que les permita competir con los demás.

ENS: ¿También considera necesario regular servicios como el mototaxismo?

RC: En el Caribe tenemos una situación con el tema del mototaxismo. Su origen es una situación socioeconómica muy difícil. Frente a esto dos cosas: uno, poder llevar proyectos de inclusión social que les permita al mototaxista salir del mototaxismo porque ellos están ahí por necesidad. Y dos, obviamente impartir, cumplir las normas, pero sin persecución. Esas personas están ahí porque necesitan llevarles un sustento a sus familias. Tenemos que ser responsables tanto con la movilidad como con esas personas.

ENS: ¿Cómo vio los resultados del Centro Democrático en los pasados comicios en el Caribe?

RC: El partido se fortaleció. Crecimos a nivel nacional de dos a seis gobernaciones. Crecimos de 51 alcaldías a 191. En Córdoba, si bien no ganamos la Gobernación, no la teníamos, pasamos de cinco a 24 concejales. Cinco candidatos nuestros quedaron de segundos. Tenemos dos alcaldías, también hay otras alcaldías amigas. El Caribe es particular, pero el Centro Democrático tiene que seguir haciendo su ejercicio de cara a la ciudadanía.