Población afrocolombiana supera los 6 millones de habitantes: Méndez

Congresista sanandresano cuestionó que el Director del DANE se ratifique en la cifra de los 4.600.000

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál fue el objetivo del debate de control político al Director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre las cifras del censo de población para las comunidades afro?

JORGE MÉNDEZ: Desde la Comisión Legal Afro y, en especial el doctor Nilton Córdoba Manyoma y este servidor, convocamos a debate de control político al director del DANE porque no estamos conformes ninguno de los miembros con las cifras que entrega el DANE en el último censo.

Hay una diferencia entre 2005 y 2018. Hay una disminución de la población afro, según las cifras, de 1.300.000 personas, lo cual habla de una reducción del 30%. Esto es grave toda vez que las inversiones del Gobierno, el enfoque diferencial para las minorías étnicas se ve afectado por cuanto estamos disminuyendo la población.

Afecta las políticas públicas, planes, proyectos del Gobierno enfocados a esta población, especialmente en el caso de Belén de Bajirá, por cuanto el factor poblacional es importante en este litigio que se está dando.

Quedamos con la insatisfacción, porque el director del DANE se ratifica en la cifra de los 4.600.000 que, a pesar de que hubo fallas en la implementación de la encuesta, él considera que es la cifra, que es la más cercana a la realidad. Nosotros no compartimos eso. Realizaremos un segundo debate ahora en la Comisión Legal Afro donde tendremos más insumos. No descansaremos hasta que se haga una rectificación del proceso censal para las minorías étnicas. Reitero, de esto depende gran parte de la inversión del Gobierno nacional.

ENS: En el debate usted afirmó que de acuerdo con estas cifras habría una disminución de la población raizal de San Andrés…

JM: En la población de San Andrés hay una disminución del 16,5%. Es algo inaudito, toda vez que la población raizal de las islas ha ido creciendo. Es inexplicable desde cualquier punto de vista técnico que se disminuya esta población. Así como se evidenció en la población raizal de San Andrés, Riosucio, Belén de Bajirá, en el Valle del Cauca, vamos a hacer un trabajo con todas las organizaciones que defienden la población afro en el país para tener más insumos para el próximo debate.

ENS: En el debate el Director del DANE indicó que hubo unos problemas con la pregunta de la cual se obtuvieron las cifras y también con la logística, ¿qué opina sobre esto?

JM: Lo que él ha argumentado para justificar un poco es la pregunta de autoreconocimiento étnico. Yo manifesté en mi intervención que no conozco al primer afro, raizal o palenquero que no se sienta orgulloso de serlo y que niegue sus raíces. Por lo tanto, no creo que a esa pregunta se deba que haya disminuido la población que hoy sabemos supera los 6 millones de habitantes en Colombia. Lo que creo yo que hay una falla en la metodología implementada porque realmente no se ha llegado a todos los sectores, a todos los rincones del país y eso no permite una cifra exacta lo que ha ido en detrimento de la cantidad que va a afectar la inversión.

ENS: ¿Cuándo se realizaría el nuevo debate?

JM: Vamos a conformar unas mesas. Se pidió al DANE que formara las mesas técnicas. Desde la Comisión vamos a convocar a todas las ONG y movimientos representativos de las comunidades afro para el debate que espero que no sea en un plazo superior a 15 días.

ENS: Hace unos meses usted hizo un debate de control político en la Comisión Primera sobre un aumento de la inseguridad en su departamento, ¿Cómo está actualmente esta problemática?

JM: Hay que decir que la seguridad ha mejorado. Se han implementado más controles, se ha trabajado en la prevención. Eso en el corto plazo, pero hay que trabajar con medidas de fondo, con intervención al tejido social a la nueva generación de jóvenes. Hay que apostarle a tener una cita con la Ministra de Justicia sobre la implementación de un nuevo juzgado de control de garantías que permita dinamizar el proceso judicial toda vez que se están venciendo los términos especialmente para estos delitos que son competencia de los juzgados penales municipales. En el corto plazo se han mejorado los índices de seguridad y ha permitido que la comunidad tenga un ambiente más seguro.