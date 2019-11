Pirómanos no van a ganar con violencia lo que no ganaron en urnas: Duque

En una nueva jornada de paro nacional, el presidente Iván Duque habló sobre la situación actual del país y su gran "conversación nacional" con los líderes del Comité del Paro.

El Mandatario aseguró durante el Congreso Nacional de Ganaderos que conversar no es llegar a la mesa con un reclamo unilateral. Esto luego de que el Comité del Paro se levantara de la mesa de diálogo por considerar que el mecanismo del Gobierno no es el acertado al incluir otros sectores como empresarios, entes de control y gremios.

Asimismo, el jefe de Estado, pese a que no nombró a Gustavo Petro, dijo que, "estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que quede claro: aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas”.

Por otro lado, Duque consideró que la protesta pacífica no puede ser arrebatarles la movilidad a los humildes ni obstaculizarle a una persona ejercer el derecho al trabajo ni sembrar en la sociedad miedos y falacias.

“La protesta pacífica es legítima cuando se ejerce respetando los derechos de los demás y cuando se ejerce rechazando, de manera clara, la violencia”, dijo.

Por último, se refirió a los actos de vandalismo que han tomado cierto protagonismo en los últimos días durante las manifestaciones. "Ni el vandalismo ni el pillaje tienen cabida en nuestra democracia", manifestó.