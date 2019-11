Partidos hacen propuestas para destrabar la tributaria

Ante los tiempos cortos que presenta la reforma tributaria para ser aprobada en el Legislativo varios congresistas de Cambio Radical formularon 12 puntos que debe tener la iniciativa para que su trámite se pueda hacer de manera expedita.

Lo primero es un artículo que busca establecer impuesto de normalización tributaria para la vigencia 2020. Así mismo, solicitan que se reduzca el porcentaje de la renta presuntiva y que se establezcan medidas para la generación de empleo en exenciones tributarias.

Otro de los puntos planteados es eliminar el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles; precisar régimen de IVA en zonas francas; y volver a establecer la sobretasa al sistema financiero por tres años.

En la reforma, según los congresistas, también se debe crear una comisión para que evalúe beneficios tributarios con los que se han beneficiado a las empresas y establecer el beneficio de auditoría para 2021.

Entre las modificaciones propuestas también está establecer como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional el componente inflacionario de los rendimientos financieros y establecer facilidad de pago para montos altos en terminación por mutuo acuerdo en procesos administrativos, conciliación contenciosa administrativa y favorabilidad en etapa de cobro.

Por último, los congresistas exigen al gobierno aumentar el máximo de ingresos que se admite para acceder a la renta exenta en el sector agrícola y excluir de IVA tratamientos de belleza y cirugías estéticas.

Estas peticiones se hacen en medio de una tensión política por la suspensión de las sesiones ordinarias del Congreso, entre el 16 de diciembre y el 16 de marzo.

También los conservadores tienen su aporte para lograr que se cumplan los tiempos. El senador Efraín Cepeda anunció que los congresistas de su colectividad “vamos a proponer artículos que incentiven el primer empleo, algo parecido a lo que se hizo hace algunos años con una ley de la República. En los jóvenes está la tasa más alta de desempleo, está en el 18%. Por supuesto que con el salario al 100%. No aceptamos la propuesta que el incentivo sea la reducción del salario mínimo”, dijo.

Y agregó que “el único sector de la economía que decrece es el de la construcción. En la bancada se ha propuesto eliminar ese impuesto al consumo del 2% que no ha producido ningún resultado. Solo se han recaudado $70.000 millones y es un sector que crece en negativo”.

Frente a los tiempos de aprobación, Cepeda consideró que en efecto hay un atraso, pero que este se puede superar si en esta semana se radica la ponencia: “Debo decir que los ponentes hemos venido trabajando con gran responsabilidad, venimos revisando los temas. Vendrá la revisión de las proposiciones y esperamos que la ponencia prontamente se radique. La semana del 29 debe quedar aprobada e irá rumbo a las plenarias”.

Por otro lado, la oposición también busca que el Gobierno escuche sus propuestas. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el representante por Bogotá, David Racero, de la Lista de la Decencia, aseguró que sus peticiones están centradas en que haya un plan de choque contra el desempleo.

“Si esta reforma no genera un plan de choque o posibilita algún tipo de política que nos permita impactar este aumento del desempleo no tiene sentido una reforma de este calado, que ya la catalogamos como reforma tributaria. Eso no lo contempló la ley, salvo lo que ellos dicen que al reducir los impuestos las empresas van a tener más posibilidades de generar empleo. Eso no está comprobado técnicamente, pero además generaría empleo a mediano o a largo plazo y nosotros necesitamos un plan de impacto ya”.

Racero indicó que también está la necesidad de revisar las deducciones y beneficios tributarios, “hemos insistido en que se cree una mesa técnica que revise ese asunto. Por ejemplo, con estas deducciones el doctor Sarmiento Angulo podría estar declarando en manera porcentual menos renta que su propia secretaria; con las deducciones y beneficios estaría pagando 25% de lo que deberían pagar. Por otro lado, ellos esperan que las regalías de las empresas explotadoras sean valoradas como pago de impuestos, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra”.