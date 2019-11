Nuevo asesinato a líder indígena en Antioquia

Se confirmó la muerte del líder indígena Luis Enrique de la Cruz Suárez de 43 años, quien fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en la vía que conduce del municipio de Cáceres a la vereda El Tigre, en el Bajo Cauca antioqueño.

Según información brindada por la Organización indígena de Colombia, Suárez no había recibido amenazas y se dedicaba a la agricultura al interior de la comunidad. Además, en el comunicado se establece como hipótesis del crimen el no acatar el toque de queda establecido por miembros de grupos al margen de la ley que estarían exigiendo a campesinos e indígenas no movilizarse en vía pública después de las 6 de la tarde.

#OIACUENTA | Rechazamos el asesinato de Luis Enrique de la Cruz, hombre Senú del Bajo Cauca antioqueño, que hacía parte de la comunidad Campanario del municipio de Cáceres. pic.twitter.com/ygKEQvmupJ — O.I.A (@OIA_COLOMBIA) 6 de noviembre de 2019

En este sentido, informaron que a esta hora las autoridades se dirigen al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y recaudar material probatorio en la escena del crimen que pueda permitir la identificación de los responsables del asesinato.

Cabe recordar que este nuevo atentado a estas poblaciones se presenta una semana después del asesinato de Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa y de cuatro integrantes de la guardia indígena en la vereda la Luz, corregimiento Tacueyó, del municipio de Toribío, Cauca.