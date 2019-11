El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, pide un trato equitativo en los impuestos para la actividad que desarrollan. Esta postura se debe al artículo en la Ley de Financiamiento que incrementan los tributos

_________

El resultado positivo del sector financiero en el comportamiento de la economía en el tercer trimestre con 8,9%, podría frenar las expectativas que tienen los banqueros para el otro año si se mantiene el artículo que estipula que deberán pagar un impuesto de renta del 37% el próximo año, superior al 33% que pesa actualmente sobre el resto de empresas en Colombia, y, gradualmente hasta 2021.

El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señala las inquietudes al respecto y pide un trato equitativo, pero también muestra su optimismo ante los resultados del sistema financiero en el tercer trimestre de este año.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina sobre la sobretasa a la renta que contempla la Ley de Financiamiento?

SANTIAGO CASTRO: Nosotros lo hemos repetido una y mil veces. Nosotros vamos a demandar cualquier tratamiento que sea inequitativo hacia el sector financiero frente al resto de sectores de la economía. No puede ser que van a gravar un sector más que a otro cuando no es un sector contaminante y no somos una industria chimenea y como lo hemos demostrado somos unos jalonadores netos del crecimiento de la economía del país. Y por eso nuestra posición no ha podido ser más contundente y más clara.

ENS: ¿Cuál es su opinión de esta Ley de Financiamiento?, ¿sí ha servido para despegar la economía este año?

SC: Sí, nosotros siempre apoyamos la Ley de Financiamiento a excepción del artículo de la sobretasa que lo demandamos por forma y por fondo y al cual la Corte solo se pronunció de la forma pero siempre le dimos el respaldo desde que fue presentado el año pasado y también le dimos el respaldo a la presentación de una nueva Ley de Financiamiento y lo hemos hecho público.

ENS: ¿Cuánto le podría restar al sector ese impuesto?

SC: No tenemos cálculos todavía. Vamos a esperar a ver cómo terminan los debates para hacer los cálculos. Esos cálculos, yo creo que es algo más para la DIAN que es la que hace las proyecciones.

Los riesgos

ENS: Ese riesgo de ahora de permitir el uso de los celulares en los bancos, ¿lo implementarán definitivamente?

SC: Las personas ahora hacen sus transacciones principalmente a través de canales móviles y digitales, entonces estar promoviendo el pago electrónico y una transición hacia una banca más moderna y decir que en nuestras oficinas pues no se pueden usar los móviles pues es algo contradictorio. No quiere decir que de la noche a la mañana todas las oficinas, todas las personas pueden usar móvil pero vamos a ir gradualmente. Mostramos que el piloto pues se puede hacer, se pueden mitigar los riesgos, obviamente vamos a tomar las precauciones que sean del caso y es una facilidad para los consumidores a la Superintendencia Financiera. Ahora tenemos una nueva realidad a partir del 1 de enero, donde cada banco va a tener la oportunidad de ir gradualizando la introducción de permisos para utilizar aparatos móviles dentro de las oficinas bancarias.

ENS: ¿Se está avanzando en el desarrollo digital en el sector bancario?

SC: Muchísimo. Este es un sector completamente innovador. Lo ha sido desde hace muchos años y estamos transformando la manera como se hace banca en Colombia y también hemos tenido un liderazgo a nivel de América Latina.

ENS: ¿Esto ha permitido que avance la inclusión financiera en el país?

SC: La inclusión financiera viene avanzando. Es más, hemos sido puestos como ejemplo en inclusión financiera entre países emergentes. En este momento más de cuatro de cada cinco colombianos tienen al menos un producto financiero y cada vez se están utilizando más medios, más transacciones digitales por parte de los usuarios.

El crecimiento

ENS: ¿Cuál es su opinión frente a la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre?

SC: Creo que es una excelente noticia. Tener el mayor crecimiento que hemos tenido en los últimos cuatro años y pico, un crecimiento trimestral del 3,3%, lo que ya calma cualquier duda de que nuestra recuperación estuviera consolidada, es la mejor señal para los inversionistas y para el clima de negocios en Colombia y seguramente eso nos va ayudar en el crecimiento y en la generación de empleo.

ENS: Vemos que el aporte del sector financiero fue muy destacado con 8,9% en ese crecimiento, ¿qué piensa sobre esto?

SC: Yo creo que el despegue de las carteras está creciendo a muy buen ritmo, las colocaciones han tenido un comportamiento bastante saludable y eso es otra buena noticia para los colombianos porque con esto se está iniciando empresas, con esto se están construyendo viviendas, se está financiando créditos de consumo y si hay consumo vemos también que las ventas suben, entonces por eso vemos que el segundo sector que más crece, después del financiero es el de comercio, que es una muestra del panorama en el país solamente la construcción por unas razones cíclicas pues tiene un comportamiento negativo.

ENS: ¿Este buen resultado del tercer trimestre permite avizorar que el sector financiero terminará muy bien este año?

SC: Sí, vamos a ser unos jalonadores netos de la economía como lo hemos venido siendo en los últimos años, en que todos los sectores de la economía han tenido el respaldo del sector bancario.

Las utilidades

ENS: ¿Cree que los bancos seguirán teniendo esas utilidades positivas que hasta el momento registran?

SC: Sí, nosotros hemos tenido unos resultados mejores que los del año pasado. El año pasado hasta ahora estábamos empezando el ciclo de recuperación y pues esperamos que este año se obtengan unos buenos resultados y esas buenas noticias para todos los colombianos y para el fisco nacional que obviamente va a gravar esas utilidades.

ENS: ¿Cómo ve el panorama para la economía de 2020?

SC: Creemos que va a ser muy positivo. Si en 2019 esperamos un crecimiento del 3,2% que han sido las proyecciones de Asobancaria, para el próximo año esperamos un crecimiento del 3.4%. No solamente seguimos la recuperación sino que también avanzamos en crecimiento.

ENS: ¿Cuáles cree que son los mayores obstáculos para el crecimiento del sector financiero?

SC: Hay varias trabas, por ejemplo el 4x1000, es algo que impide avanzar hacia una mayor bancarización, los otro son los techos de las tasas de usura, que permiten que ciertos sectores, que impide que la banca compita y le quite clientes a esa práctica nefasta del gota a gota que hunde a las familias en la miseria, en el desplazamiento forzado, en el miedo por sus vidas y a sus efectos personales.