“No se puede declarar como patrimonio cultural lo del Galeón San José”

Exdirector del Icanh defendió el proceso que se adelantó en el anterior gobierno para extraer el navío.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión tiene de la solicitud del Gobierno al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para declarar al Galeón San José patrimonio cultural en su integridad?

ERNESTO MONTENEGRO PÉREZ: Pues resulta loable de hecho que se reconozca un conjunto de evidencias arqueológicas como patrimonio arqueológico, ya lo son de hecho, tienen una declaratoria per se. Ahora hablar de que la totalidad de elementos que configuran el sitio son patrimoniales resulta un poco extraño cuando no se conoce cuáles son, no tenemos una información completa.

Entonces la primera cosa es que se trata de un sitio arqueológico, eso quiere decir que se ha transformado en el tiempo, que se ha formado de una manera distinta a como era originalmente. Lo que estamos hablando no es de un elemento contemporáneo al cual se le puede imponer una propiedad sino de unos elementos que se han venido transformando en el tiempo. Entonces hoy en día no podemos decir qué es lo que se declara. Decir todo aquello, ¿el barro también lo es? No, es que lo que tenemos es un conjunto de relaciones naturales, físicas, químicas que conservan todas esas evidencias de las cosas que han sucedido.

Dentro de las evidencias que los arqueólogos interpretamos están los bivalvos, es decir las conchas que se han comido la madera. La madera ya no está, están los bivalvos, están los animalitos y las conchas de esos animales que se comieron la madera. Entonces la pregunta es ¿cómo se declara y cómo se entienden los distintos elementos que hacen parte?

No es solamente una interpretación política, es que el Galeón San José o un sitio arqueológico necesita preguntas científicas para poder responder a las preguntas de la historia. No es una respuesta política simplemente sino hasta que el Galeón San José no se asuma de manera científica, pues no podrá ser abordado en su integridad y en su valor real que es el conocimiento.

ENS: Hay polémica por la forma del pago a la empresa que rescate el Galeón. El anterior gobierno contemplaba que una parte se podría hacer con elementos de este que no constituyan patrimonio cultural. Para la Administración Duque esta forma de pago es inaceptable, ¿cuál es su opinión?

EMP: Yo era el director de un proyecto científico, ese proyecto científico reconocía el contexto arqueológico y la necesidad de adelantar un proceso de investigación arqueológica para garantizar el conocimiento que tenemos sobre el sitio arqueológico. Ahora bien, desde aquel momento hay una gran discusión económica, que parece que es lo que más llama la atención por supuesto y que es el único aspecto al que este Gobierno le ha puesto atención, no a lo científico.

El tipo de discusión es el que se plantea en la Ley y que tiene que ver con un ámbito contractual sobre cómo se remunera una investigación que tiene unos altísimos costos y que no se puede hacer si no existen los recursos económicos para desarrollar una investigación de esa magnitud, si no hay una investigación de grandes profundidades que sería desarrollada en Colombia.

Cuando se habla sobre la distribución de los bienes existe una fórmula que además es una Ley que tiene fallo de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, y el tipo de acuerdo que se ha hecho y que es el proceso que está en curso corresponde con la Ley, los decretos y los fallos de las altas Cortes.

Resulta extraño que el Gobierno nacional ponga en cuestión la Ley y los fallos de las Cortes. No puedo sino manifestar en términos de que mientras exista un concepto jurídico, un concepto normativo específico, pues en términos de una sociedad nos acogemos al marco normativo y legal que existe.

ENS: En este escenario en que fue suspendida la APP para sacar el Galeón y que el Gobierno está pendiente de que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural lo declare patrimonio cultural en su integridad, ¿qué futuro le ve a este asunto?

EMP: En cualquier caso una investigación científica que requiere grandes recursos económicos, pues la primera cosa es la apropiación de recursos en donde estén; y luego hay que estructurar un proceso científico como nosotros efectivamente lo planeamos, y por eso estábamos desarrollando una investigación para garantizar que el 100% de los elementos que están allí, que puedan existir porque no los conocemos, puedan hacer parte de la excavación y sean registrados en contexto de una manera adecuada.