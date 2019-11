Niegan ampliación de vías por reserva Van der Hammen

Hace exactamente una semana el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (CAR), recibió de la Corporación el concepto técnico sobre la solicitud de sustracción que presentó la Alcaldía Mayor de Bogotá para la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, “Thomas Van der Hammen”.

Esto significa, palabras más, palabras menos, que la Alcaldía le solicitó a la CAR evaluar la posibilidad de que algunas áreas de la Reserva dejen de hacer parte de este corredor ambiental, para poder ampliar tres vías clave para la movilidad de Bogotá.

Así, tras su respectivo estudio, ayer se hizo público el concepto mediante el cual, el equipo técnico multidisciplinario conformado para este fin, presentó las consideraciones y valoraciones técnico-ambientales y legales sobre la solicitud de sustracción de la mencionada Reserva que el Distrito Capital finalmente circunscribió para la ampliación de tres vías: la Carrera Novena; la Avenida Boyacá y la Avenida Suba – Cota.

¿El concepto del equipo de la CAR?

Negativo. Al parecer, tras realizar los estudios y las evaluaciones necesarias, fue conclusión de la Corporación que no es posible recomendar este proceso de sustracción, pues los elementos para el estudio, allegados por la Administración Distrital, son insuficientes e incompletos.

Adicionalmente, de acuerdo con la Corporación es necesario complementar y perfeccionar varios tópicos esenciales, incluido el de la participación ciudadana. Ahora, será el Consejo Directivo de la Corporación quien deberá tomar una decisión frente a esta solicitud.

“Este concepto es muy importante para la ciudad. Definitivamente, como las grandes urbes de nuestro planeta, aquellas que no tienen un pulmón, tienen una muy pobre calidad de vida. Con la consolidación de la Reserva Van Der Hammen, Bogotá asegura un espacio de enorme importancia por sus valores ambientales, y por lo tanto, para el futuro de la ciudad va a ser clave. Además, evita la conurbación de la capital con Chía. Esta reserva es el núcleo de la estructura ecológica principal de la Sabana y es de un valor inconmensurable”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el exministro de Medio Ambiente, Juan Mayr.

“La CAR, en su concepto técnico, está negando la posibilidad de hacer sustracción de algunos espacios de la Reserva, lo cual me parece que es lo más adecuado que ha podido pasar. No podía ser de otra manera porque, de alguna forma, todo lo que fue la definición de la Reserva Van Der Hammen estuvo a cargo de la CAR. Esa fue una orden que yo di cuando fui ministro y cuando creé la reserva. Creo que el concepto técnico no podría contradecir las decisiones mismas del ministerio y de la CAR”, agregó Mayr.

Por su parte, el director de la CAR, Néstor Franco, aseguró que analizados los documentos presentados por el distrito, este proyecto tiene una serie de inconsistencias, en la medida en la que no cuenta con una serie de soportes técnicos, así como con la etapa de concertación ciudadana. No obstante, aclaró que la propuesta de ampliación de esas 3 vías tendría una utilidad común e interés social.

“Sin embargo, únicamente en referencia a las tres vías, cuando el Distrito logre consolidar y allegar los elementos técnicos que a lo largo del concepto anexo se explican por parte del equipo multidisciplinario de la entidad, y que sin duda garantizaría que la decisión de promover el desarrollo vial pretendido, vaya acompasado de las debidas condiciones que amparen ponderadamente la protección ambiental de la región y de la Reserva, propósitos que en ambos casos, son los que el suscrito ha promovido y defendido de tiempo atrás”

Ya entregado el Concepto ante el Consejo Directivo, será tarea de ese órgano Corporativo pronunciarse de fondo sobre la solicitud de sustracción referida, cumpliéndose así con la orden judicial que había impuesto plazo perentorio para emitir dicho concepto.