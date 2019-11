Los colombianos son más felices en el trabajo que en su vida personal

Hace poco las alarmas se encendieron con los resultados publicados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sobre la importancia del equilibrio entre la vida personal y el trabajo, donde Colombia ocupa el último lugar, dentro de los 20 países estudiados.

En Colombia, el concepto retención del talento humano dentro de las empresas ha sido un tema que se ha venido desarrollando como un acto poco planeado y completamente reactivo, sin tener en cuenta el impacto del compromiso y “pasión” por las actividades que desempeñan los trabajadores claves, con un alto rendimiento en sus labores.

Felipe Leiton ejecutivo en Colombia, de I dö Consulting, asegura que hay una estrecha relación entre felicidad y productividad. “La gente es feliz si se siente productiva y es productiva si se siente feliz. Cuando la persona está conectada, “en estado de flow”, las cosas fluyen y trabaja pensando más allá de los resultados a corto plazo, trabaja pensando en cumplir su propósito personal y laboral”.

Para Leiton, “una de las cosas que más llama la atención del estudio es que las mujeres son más felices en su trabajo que en su vida personal, mientras que los hombres se sienten más felices en su vida que en su entorno laboral. También que los trabajadores que llevan las riendas de las empresas son los que más se quieren ir y este es un tema preocupante sobre liderazgo en el país. Si los de arriba se quieren ir, qué podremos esperar del resto”.

Monitoreo

Sin embargo, en la actualidad existen compañías que ya son conscientes de esto y han comenzado a monitorear y fortalecer el estado anímico, emocional y psicológico de sus colaboradores, entendiendo que estos tienen un alto impacto sobre la productividad.

Así, las empresas I dö Consulting, especializada en implementar soluciones de fidelización del talento y productividad, e INPUT, experta en arquitectura empresarial, analítica narrativa, mediciones y estudios estructurados, quisieron ir más allá y obtener datos reales y objetivos sobre la realidad laboral en Colombia. 3.210 personas participaron en el Primer Estudio de Fidelización del Talento 2019-2020, en 21 departamentos colombianos. También participaron 117 empresas distribuidas en 10 sectores económicos.

“Para nosotros, la fidelización del talento es un elemento clave para lograr una alta contribución, un alto nivel de alineación frente la estrategia y, lo más importante, un resultado gana – gana. Es decir, el empleado cumple con su proyecto de vida y la organización cumple con su objetivo: ser cada vez más productiva”, aseguró Álvaro Falla, ejecutivo de INPUT Inteligencia Analytica Colombia.

Fidelización

Para Falla, “las empresas deben ser conscientes de que sus colaboradores son su cliente interno y, así como lo hace con los externos, deben trabajar e implementar estrategias para lograr su fidelización. Vemos que la mayoría de los trabajadores tienen dos empleos: cumplir con la empresa para la que trabajan y buscar trabajo, en horas laborales y utilizando los recursos de la organización. Esto no es bueno para la productividad de la organización, ni para el mismo empleado”.

La medición de la fidelización del talento dentro de las empresas es una herramienta única en la que, por medio de los datos, se obtiene una información precisa. Así se puede establecer en qué se puede mejorar y cómo se debe actuar. Por ejemplo, el 80% de los participantes del estudio afirma que lo que más les interesa es crecer profesional y personalmente. Si están en una empresa donde no ven crecimiento y no les proporcionan incentivos para aprender cada día, no pueden mejorar sus conocimientos profesionales y de esta manera cumplir sus sueños personales, pasarán la mayoría del tiempo a través de los recursos de la empresa, buscando otro trabajo.

El estudio demuestra que el 55.83% de los participantes quiere cambiar su trabajo actual. Una cifra preocupante. Enrique Lozano, ejecutivo LATAM de I dö Consulting, afirma que “la gente gasta 70% de su vida en función de su trabajo. Si esos pensamientos son negativos y aburridos, la persona baja dramáticamente su capacidad productiva”