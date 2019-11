“Lo pacífico significa no afectar los derechos de los demás": Duque

“Creánme, mi único interés acá es escuchar para construir; no es destruir, es construir. Y construir siempre es más difícil que destruir. Construir implica esto: escuchar para actuar”, dijo el presidente Iván Duque durante la primera sesión de la Mesa de Paz con Legalidad, que se realiza en el marco de la Gran Conversación Nacional.

En la sesión que contó con 127 participantes, el Jefe de Estado invitó a los representantes de los distintos sectores a privilegiar la propuesta y a proponerse que “detrás de esta conversación prime, ante todo, ver cómo miramos hacia adelante para hacer mejor este país”.

Asimismo, indicó que se deben superar los prejuicios, a plantear fórmulas para fortalecer la política de Paz con Legalidad y a reconocer los logros y retos cuando sea del caso, para construir un ejercicio colectivo de paz.

De igual manera, el presidente Duque resaltó la importancia que su Gobierno le da a la reincorporación de los desmovilizados, la cual calificó como la piedra angular de este proceso, por lo que recordó que ha visitado cuatro antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincoroporación (ETCR), donde estuvo “hablando con excombatientes, compartiendo con ellos, escuchándolos, conociendo sus anhelos, sus expectativas”.

Al final de su intervención, el Presidente expuso su visión acerca de la necesidad de respetar los derechos de los demás, cuando se habla de expresarse en forma pacífica.



“Lo pacífico significa no afectar los derechos de los demás. Lo pacífico significa no dañarle la calidad de vida al otro”, dijo y anotó que “hay una diferencia muy clara entre la expresión general, que es siempre válida y que merece ser observada y escuchada, pero no interrumpirles a otras personas el desarrollo sus derechos”, como el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo.