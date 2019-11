Ley Seca, trago polémico y amargo en Antioquia

Luego que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, decretara la Ley Seca en esa región, dentro de un paquete de medidas preventivas de cara a la protesta de hoy, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que no había sido informado de la medida y que esta todavía no estaba en firme mientras no haya un diálogo social con las comunidades.

Pérez anunció que la norma iría hasta las 8:00 p.m. de hoy, pero que “si ese movimiento ciudadano continuara después de las 8 de la noche volveríamos a sacar un decreto para extender la medida”.

Así mismo, anunció la instalación en Medellín de un puesto de mando unificado con representantes de todas las autoridades para monitorear lo que ocurra en la jornada. Otra medida fue restringir, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., el transporte de gasolina (y derivados), pipetas de gas y escombros. También declaró la alerta hospitalaria en salud para atender cualquier eventualidad.

Según el gobernador Pérez, tiene “la potestad para tomar estas medidas y la decisión que hemos tomado es para todo el departamento”.

Sin embargo, el alcalde Gutiérrez dudó que las medidas adoptadas por Pérez se pudieran aplicar en todo el departamento y definitivamente no en Medellín.

El Mandatario local dijo que primero debe haber un diálogo social y una reunión de las autoridades competentes.

“Supe que el Gobernador tomó unas decisiones en el Consejo de Seguridad de esta mañana, pero con él no he hablado. El Gobernador no me ha dicho nada”, señaló el martes.

Gutiérrez ha dicho que “yo aspiro y tengo el convencimiento de que tendremos unas marchas pacíficas. Por ahora, habrá normalidad académica en las instituciones educativas. Y la invitación es a continuar con normalidad las actividades diarias de la ciudad. Lo importante es que quien decida marchar tenga todas las garantías”.