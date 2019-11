Las FF.MM. es la institución en la que más confían los colombianos

Encuesta de Cultura Política señala que el 37% de la población mayor de 18 años les da pleno respaldo, pero en el área rural ese apoyo se aumenta al 38,5%. Baja el respaldo a los partidos políticos

La institución en la que más confían los colombianos es la Fuerza Militares, de acuerdo con la última Encuesta de Cultura Política dada a conocer ayer por el DANE. Señala la entidad de estadísticas que con relación a la confianza en las instituciones o actores, la institución con el porcentaje más alto para “confía mucho” fue las Fuerzas Militares.

Para el total nacional, el 37% de la población de 18 años y más manifestó confiar mucho en ellas, en cabeceras municipales este porcentaje se ubicó en 36,6% y para centros poblados y rural disperso fue 38,5%.

La segunda institución en la que la población dijo confiar mucho corresponde a la Registraduría Nacional, donde el 30,7% corresponde al total nacional, 30,2% cabeceras y 32,6% centros poblados y rural disperso. La tercera institución donde se registró mayor porcentaje de confianza es la Defensoría del Pueblo con un 29,2% para total nacional; 29,4% en cabeceras municipales y 28,7% en centros poblados y rural disperso.

Respecto a las instituciones con menor porcentaje, los jueces y magistrados para el total nacional obtuvieron un 16,1%; en cabeceras municipales 15,9% y en centros poblados y rural disperso 17,2%, seguidos por las asambleas departamentales con el 15,6% para el total nacional; en cabeceras municipales el 15,5% y centros poblados y rural disperso 15,7%, y los partidos y movimientos políticos con 12,2% para el total nacional, cabeceras municipales 11,7% y centros poblados y rural disperso 13,8%.

Conocimiento

La encuesta de este año tiene como objetivo generar información que permita caracterizar aspectos de la cultura política colombiana, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, como insumo para diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia y la convivencia pacífica colombiana.

Para este año la encuesta amplió su cobertura, de manera que por primera vez cuenta con representatividad para centros poblados-rural disperso de las regiones Caribe, Oriental, Central y Pacífica y para total nacional por área (cabeceras y centros poblados-rural disperso).

La ECP 2019 se hizo en julio y agosto, y fue aplicada a 43.156 personas de 18 años y más con ciudadanía colombiana (que expandidas corresponde a 34 millones de personas), en 19.795 hogares de todo el territorio nacional.

Derechos humanos

Para el total nacional por regiones, al preguntarles a las personas de 18 años y más si creen que en Colombia se protegen y garantizan los derechos humanos, el 54,2% de las personas en la región Central consideró que sí se garantizan los derechos a la recreación y la cultura, seguida por Bogotá con un 48,4%.

Los derechos a la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo y la vivienda obtuvieron en la región Caribe la mayor proporción de personas que consideraron que sí se protegen y garantizan (43,6%). De otra parte el 39,4% de las personas en la región caribe manifestaron que sí se protegen y garantizan los derechos de las mujeres, en contraste, en Bogotá el 22,1% de las personas consideraron que sí se garantizan los derechos de las mujeres.

Elecciones y partidos políticos

A las personas que manifestaron no haber votado en las elecciones presidenciales de 2018 se les preguntó las razones de su negativa a votar. Por regiones para el total nacional, se observó que el 51,4% de la población de 18 años y más de Bogotá indicó que no votó en las elecciones presidenciales porque los candidatos prometen y no cumplen. Otra de las razones más registradas para no votar fue el desinterés. Esta razón presentó los porcentajes más altos en la región Pacífica (52,1%), en Bogotá (44,5%) y en la región Central (41,7%).

Sobre la percepción de la población de 18 años y más en relación a la transparencia del conteo de votos, el 32,6% del total nacional, 30,5% de las cabeceras municipales y 40,8% de los centros poblados y rural disperso, afirma que el conteo de votos es transparente en su municipio. El 20,9% de la población de las cabeceras municipales y 25,6% de los centros poblados y rural disperso, considera que el conteo de votos es transparente en el resto de Colombia.

La democracia

De otra parte, también se consultó sobre la percepción de democracia en el país. Para el total nacional, el 58% de las personas de 18 años consideraron que Colombia es un país medianamente democrático. En relación a la población residente en las cabeceras municipales y centros poblados y rural disperso, el 59,3% y 52,9%, respectivamente, consideraron que el país es medianamente democrático. En los centros poblados y rural disperso se obtuvo el mayor porcentaje de personas que consideraron que Colombia es un país democrático, con el 36,6%

Para el total nacional, el 47,1% de las personas de 18 años y más manifestó estar muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en Colombia. En cabeceras municipales este porcentaje fue 49% y 39,8% en centros poblados y rural disperso. En relación a las personas que manifestaron sentirse muy satisfechos con la democracia, se observó que para cabeceras municipales y centros poblados y rural disperso los porcentajes fueron 15,6 % y 19,3%, respectivamente.

En las cabeceras municipales para 2019, la percepción que el país es democrático disminuyó en 5,5% respecto a 2017, al pasar de 29,3% en 2017 a 23,8% en 2019. Respecto a la percepción medianamente democrático y no democrático, se presentó un aumento de 3,7% y 1,8%, respectivamente.

Percepción de corrupción

En 2019, 50,4% de la población de 18 años y más para el total nacional, consideró que el área relacionada con la Salud presenta los casos más graves de corrupción, 55,6% para centros poblados y rural disperso y 49,1% para cabeceras municipales. Le sigue en su orden Justicia con el 28,3% para cabeceras y 17,4% para centros poblados y rural disperso.

En 2019, 94,4% de la población de 18 años y más para el total nacional opinó que la falta de sanción a los corruptos es un factor que motiva para que se presenten actos de corrupción. Otro de los factores fue la ausencia de valores éticos que fue seleccionado por el 88,4% de las personas para el total nacional, 89,6% para cabeceras y 83,7% para centros poblados y rural disperso.

En las cabeceras municipales, la percepción que en el país el nivel de corrupción ha aumentado, disminuyó en 12,5 puntos, respecto a 2017, al pasar de 79,2% en 2017 a 66,7% en 2019. Respecto a si la corrupción ha permanecido igual o ha disminuido, se presentó un aumento de 10,7% y 2% respectivamente (16,5% y 1,5% para 2017).

Servicio al ciudadano

Asimismo, el porcentaje de personas de 18 años y más que realizaron trámites, solicitudes de información, reclamación, renovación o actualización de documentos en alguna entidad pública en 2019 fue el 25,9% para el total nacional. Este porcentaje fue 26,7% en cabeceras municipales y 22,9% en centros poblados y rural disperso.

Con relación a la población que realizó trámites en alguna entidad pública, el 57% de las personas en el total nacional afirmó que llevó a cabo trámites relacionados con seguridad social. El segundo trámite que más realizó la población fue identificación; el 41,8% de las personas adelantaron este tipo de trámites, seguido del trámite de educación el cual fue realizado por el 27,8% de las personas que hicieron un trámite ante alguna entidad pública.