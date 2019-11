La gente pobre es la que más paga IVA: Ortiz

Representante verde explicó iniciativa de devolverles el impuesto a las personas de los estratos más bajos

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste esta iniciativa de devolverle o compensarle el IVA a las personas de los deciles más bajos?

CATALINA ORTIZ: Lo más importante es entender que la gente más pobre en este país es la que proporcionalmente más paga IVA. Esto es una realidad y es tremendamente injusto. El estrato más alto paga menos porcentualmente y el más bajo paga más.

Para corregir esa regresividad, esa injusticia, se propuso que a los deciles más bajos de la población, es decir el decil 1 y el decil 2, se les compensara lo que gastan. Hacé de cuenta que vos gastás aproximadamente $15.000 o $20.000 en IVA. La idea es que el Estado te regrese esa plata. Cuando (Fernando) Carrasquilla propuso esto, hace un año y medio, lo hizo con un aumento del IVA. Esto es sin aumento del IVA, que es muy importante.

Lo que queremos hacer es que la gente le coja confianza al sistema, queremos que se ponga a prueba y vea que es capaz de devolver mensualmente o bimensualmente ese recurso, que lo pagan los más pobres y no lo deberían estar pagando. Nunca pensé que fueran a pasar la proposición, pero el Centro Democrático se sumó a ella. Está en la ponencia y yo creo que tiene muy buenas posibilidades de que sea aprobada en primer debate.

ENS: ¿Cómo se realizaría esta compensación?

CO: Eso es una buena pregunta. Los detalles tendrán que reglamentarse. Actualmente se está trabajando en lo que se llama el Sisbén IV, que es una focalización de subsidios donde a la gente le van a pagar su subsidio, de acuerdo a su ingreso y no de acuerdo a donde viven. A vos te tienen que pagar tu subsidio de acuerdo a tu ingreso y no donde está tu casa.

Eso debe terminar de realizarse a finales de año. Entonces sería una gran oportunidad sumarle a lo que ya pasa con el Sisbén estos recursos del IVA, porque si nos tocara contratar a alguien para pagar la plata sería muy costoso. Como el país ya va en la dirección de este Sisbén IV, como el país ya tiene unos subsidios que paga, la idea es que le sume a esos subsidios el valor de la compensación del IVA.

ENS: ¿Se conoce cuánto recibirían las personas?

CO: Lo que se sabe es que las personas más pobres pagan aproximadamente $15.000 - $20.000 en promedio en IVA al mes que entonces se los vamos a devolver como una compensación.

ENS: ¿Cuántas personas serían las beneficiadas?

CO: Más o menos, si somos más de 40 millones de colombianos, el primer decil son cuatro millones de personas y el segundo decil son otras cuatro. Estoy haciendo una heurística de cómo es. Esto falta que lo aprueben. Pero si el Gobierno toma la decisión de compensarle el IVA al decil 1 y al decil 2, eso serían más o menos ocho millones de personas, no hogares. Esto es muy emocionante porque es una manera técnica, no populista, de ponerle plata en los bolsillos a la gente, especialmente a los más pobres. ¿Por qué es técnica y no populista? Porque lo que estás haciendo es corregir una desigualdad, una regresividad, una situación donde el pobre paga más que el rico.

ENS: ¿Qué opina sobre las otras medidas incluidas en la ponencia que fueron anunciadas por el Presidente?

CO: En lo del IVA estoy sesgada: me parece lo máximo. En las demás medidas hay cosas positivas en lo que está planteando el Presidente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no parece muy conveniente que el Presidente llame a una gran conversación nacional, pero se adelante y saque las normas tributarias. Eso debería ser objeto de la conversación. Creo que él mismo lo hubiese podido legitimar más en la conversación con los diferentes actores. Hay unas personas más radicales que dicen que hay que cambiar el modelo y demás, yo no. Lo que creo es que hubiese sido conveniente dentro de la conversación.

ENS: ¿Cómo ve el trámite de la reforma?

CO: Creo que el presidente tiene los votos suficientes para sacar la reforma tributaria. Ahora en esta coyuntura de paro toda medida impopular es tres veces más impopular. Entonces eso lo pone en una situación difícil, por eso se adelantó en los anuncios. Los tiempos van a estar apretados, pero yo creo que el Gobierno tiene cómo pasar la reforma.

ENS: ¿Cómo observa las exenciones que se mantienen en la reforma?

CO: Yo me sumo a lo que dice mi partido y es que las exenciones no son todas iguales, y vale la pena que el país haga un buen estudio de cuáles tiene efecto y cuáles no. Estamos sacando unas exenciones sin tener mayor conocimiento de si van a ser efectivas o no. Sería inteligente revisarlas.