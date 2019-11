La extensa mano empresarial de Bancóldex

El Banco de desarrollo empresarial de Colombia se ha convertido en un verdadero motor para el despegue de miles de empresas de todos los sectores en el país

___________

Gran parte de las expectativas de desarrollo empresarial en el país pasan por una entidad. Se trata de Bancóldex, ente que durante los últimos años se ha convertido en el soporte financiero no solo de miles de empresas sino de innumerables proyectos que se han convertido en realidad para millones de colombianos. Y la mano que dirige con éxito la batuta de este banco de segundo piso es Javier Díaz Fajardo, un abogado con maestría en Negocios Internacionales de la Escuela Fletcher y Tufts University, que lleva más de veinte años de experiencia en los mercados financieros de América Latina.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el principal objetivo del Banco?

JAVIER DÍAZ FAJARDO: Nuestro principal objetivo como banco de desarrollo empresarial de Colombia es apoyar la productividad de las mipymes, fomentar las exportaciones y promover la sostenibilidad ambiental y la economía creativa para impulsar el desarrollo económico del país.

Nuestro propósito se centra en ofrecer productos para las empresas colombianas, de todos los sectores y tamaños, pero especialmente las mipymes, quienes son la mayoría en el país. En el primer año de Gobierno, hemos desembolsado cerca de $6,25 billones a 90.148 empresas, beneficiando a empresas ubicadas en 930 municipios de 32 departamentos del país. El 57% por ciento se ha destinado en créditos a mediano y largo plazo.

ENS: ¿Qué sectores de la actividad económica han recurrido a los créditos del banco este año?

JDF: Los principales sectores atendidos han sido industrias manufactureras, comercio, transporte y construcción. De igual manera, la Economía Naranja, la atención de coyunturas económicas complejas en distintos puntos del país y el desarrollo verde empresarial, han sido fuertes ejes de financiación del Banco.

La gestión

ENS: ¿De su experiencia en el sector privado qué ha podido aplicar al frente de Bancóldex?

JDF: Sin duda la capacidad de gerencia, el haber trabajado en el sector financiero, en la Bolsa de Valores de Colombia, me hace un conocedor de la dinámica de un banco, haber sido parte del BID, me permite tener herramientas del sector para liderar y entender a Bancóldex como banco de desarrollo, como una entidad que apoya el desarrollo empresarial del país, que tiene que generar impacto, utilidades y ser rentable, a pesar de hacer parte del sector público, y a entender a su vez que el capital humano es lo más importante de una entidad.

ENS: ¿Se demora mucho el desembolso de recursos una vez lo solicitan las empresas?

JDF: Trabajamos de la mano de toda una red de bancos a nivel nacional, teniendo en cuenta que Bancóldex es un banco de segundo piso, y no hace desembolsos directos al empresario, el tiempo de desembolso de los recursos de nuestras líneas de crédito al empresario depende del proceso de cada intermediario financiero.

El desembolso a la entidad financiera se puede atender el mismo día que nos llega la solicitud de recursos por parte de esta, a través de banca electrónica - plataforma de Bancóldex. En promedio, las entidades financieras desde la generación del pagaré en nuestra plataforma hasta la solicitud del desembolso pueden generarlo entre tres a cinco días.

Mayor respaldo

ENS: ¿Qué respaldo requieren las exportaciones para conseguir llegar a otros mercados?

JDF: En términos generales se necesitan mejoras estructurales (mejores vías, puertos, etc.) que permitan que los costos del sector sean más bajos y en ese sentido las industrias exportadoras sean más competitivas con el fin de tener mejor chance de entrar a otros mercados. También la diversificación de la oferta exportadora, en lo que se está trabajando, pero aún falta camino por recorrer.

Necesitan financiación y nosotros desde el Banco estamos listos para ayudar en los planes de expansión y sofisticación de los empresarios, además necesitan apoyo no financiero, información, y para eso tenemos el Datlas Colombia, una herramienta que nos permite identificar oportunidades de sofisticación de las exportaciones colombianas, de los productos que exportan los empresarios del país y así identificar sus necesidades de financiaron y apoyarlos.

ENS: ¿Cree que el freno a la demanda global está afectando los planes de exportaciones de las empresas nacionales?

JDF: Es un factor para tener en cuenta, la demanda global ha disminuido no solo desde los países desarrollados sino también desde varias economías emergentes. Los empresarios no pueden vender si no hay demanda de producto y no podemos ser ajenos al difícil contexto internacional con una demanda global que está siendo cada vez menor, y que en efecto se ve en los números, en los montos o en el porcentaje de las exportaciones colombianas que no han repuntado visiblemente este año.

Si de lo contrario hubiéramos visto que las exportaciones de Colombia se disparan pese a la contracción de la demanda global, uno podría decir que efectivamente este escenario no está afectando, pero como la demanda global esta contraída y nuestros socios comerciales están demandando a un menor ritmo, es consecuente que las exportaciones de Colombia no repunten.

ENS: ¿Cómo les ha ido con el apoyo financiero al sector empresarial que resultó afectado con la vía al Llano?

JDF: Ha sido una respuesta positiva por parte del banco para el sector empresarial de los departamentos afectados. Hemos desembolsado en total $200.455 millones a la fecha de la línea de crédito, 9.600 son las microempresas beneficiadas, el 99% de la totalidad de las empresas atendidas están domiciliadas en la zona. Del número de empresas que recibieron los recursos, cerca del 80% tiene su producción o están domiciliadas en la zona del Meta, Guaviare, Vichada y Cundinamarca.

Los microempresarios

ENS: Esa experiencia con los microempresarios en atender sus necesidades de liquidez, ¿cómo la ve usted?

JDF: La veo como muy relevante. Bancóldex atiende al año más de 100.000 microempresarios con necesidades de financiación para que ellos puedan operar y crecer, solventar sus dificultades en términos de liquidez, es decir en capital de trabajo o inclusive de modernización. Para ellos, contamos con una red de más de 70 microfinancieras que nos ayudan a canalizar los recursos del Banco y apoyar a las microempresas en todo el territorio nacional.

ENS: ¿Le sorprende el respaldo a la Economía Naranja con $1 billón?

JDF: Creemos que hemos alcanzado un apoyo significativo al sector, somos “ejecutores” de la política pública que traza el gobierno para impulsar sectores y regiones que lo necesiten. Por eso, como resultado de una decisión deliberada y consciente por apoyar a las empresas de la Economía Naranja, esa gran apuesta del Gobierno del Presidente Duque, en un año -desde agosto del 2018 a septiembre de 2019- hemos financiado créditos por más de $1 billón a cerca de 25 mil compañías de las industrias creativas y culturales, 72% de ellas mipymes. Esto habla de lo que hace un banco de desarrollo empresarial.

Para fortalecer estos esfuerzos a la Economía Naranja, también creamos el primer fondo de fondos que con un monto inicial de US$30 millones de Bancóldex, INNpulsa, Colciencias e inversionistas privados, invertirá en empresas de alto potencial, a través de fondos de capital emprendedor y de capital privado.

ENS: ¿Es la Economía Naranja el nicho que va a disparar el desarrollo del país?

JDF: Es una de las palancas de crecimiento que ha contemplado el Gobierno, y como apoyo a esta política pública, Bancóldex va a continuar respaldado esta apuesta generando nuevos mecanismos para fortalecer aún más el sector de la economía creativa y naranja en el país, enmarcado en nuestro plan estratégico de los próximos años.