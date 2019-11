“La CAN tiene vida para rato”

Este 22 de noviembre la Comunidad Andina (CAN) –cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de la región mediante la integración andina– conmemora sus 50 años en el Teatro Heredia de Cartagena.

El organismo que agrupa a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú ha tenido altos y bajos, sin embargo, nuevamente está recibiendo el respaldo de sus miembros.

El excongresista conservador Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, habló con este Diario desde su oficina en Lima, Perú.

EL NUEVO SIGLO: ¿Tras medio siglo de existencia qué responde a quienes dicen que la CAN se está marchitando?

JORGE HERNANDO PEDRAZA: Quienes afirman eso no conocen el proceso de integración y probablemente están desinformados y no saben que la CAN es el organismo más sólido hoy en América Latina.

A diferencia de otros sistemas de integración y de otros organismos, como Mercosur y Alianza del Pacífico, solo para mencionar dos, nosotros tenemos un par de privilegios: primero, tenemos normas de aplicación directa y, segundo, nuestras normas son supranacionales, es decir que prevalecen sobre las normas de cada país. Significa que son obligatorias para los Estados.

ENS: ¿Cuáles son las cifras hoy para defender la vigencia de la CAN?

JP: En 50 años creamos una zona de libre arancel en todos nuestros productos; creamos la libre movilidad de las personas entre los miembros. Adicionalmente, hemos producido 850 decisiones en materia de infraestructura.

Tenemos reconocimiento en materia de propiedad intelectual y en asuntos sociales. No somos solo un mecanismo que apunta a temas de economía o de comercio, sino también tenemos funciones sociales como la política de género, de lucha contra la minería ilegal, de prevención de desastres y estamos prontos a dar pasos importantes en temas de portabilidad, del derecho fundamental a la salud, laboral y esperamos producir una norma que elimine los costos del roaming en las llamadas internacionales de nuestros países.

Además, exportamos 120.000 millones de dólares al mundo, tenemos exportaciones intracomunitarias por cerca de 9.000 millones de dólares, movilizamos 15 millones de toneladas al interior de nuestras carreteras en comercio intracomunitario, somos la 11° economía del planeta, hemos aumentado el PIB de nuestros países en 3% y generamos un beneficio directo para 111 millones de ciudadanos de nuestra región.

ENS: ¿No cree que el Mercosur y la Alianza del Pacífico le tomaron ventaja a la CAN?

JP: No, para nada. Hay que recordar que no estamos compitiendo con otros organismos de integración. Tenemos comunes denominadores en varios aspectos con ellos.

Debo decir que probablemente el péndulo afecta muchísimo a Mercosur y podríamos decir que no le juega un buen momento a la Alianza del Pacífico.

Por otro lado, podemos decir que hay un extraordinario momento para la CAN. Prueba de ello es que el 26 de mayo, día en que se cumplieron los 50 años, los cuatro presidentes se reunieron para darle impulso al organismo y respaldar la tarea que he desarrollado desde mi llegada.

Hay que reconocer que en 50 años ha habido momentos de gloria y otros de dificultades. Hemos superado las dificultades como la salida de Venezuela en 2006. Hoy somos un organismo moderno que ha entrado en una etapa de dinámica y de resultados en donde nuestra agenda la transformación digital se ha convertido en un imperativo para la competitividad y la innovación.

“Seguimos adelante”

ENS: ¿Qué tanto se debilitó el bloque con la salida de Venezuela?

JP: Fue un episodio producto de una decisión del gobierno del entonces presidente (Hugo) Chávez. Nosotros seguimos adelante. Ese momento fue superado oportunamente. Hoy tenemos una Comunidad Andina robustecida, fuerte, consolidada y que ha recibido impulso de los Estados con la cumbre presidencial del mayo 26, en la conmemoración de los 50 años.

ENS: ¿Cómo está la autoridad del Tribunal Andino?

JP: El Tribunal ejerce una función jurisdiccional y goza de un enorme prestigio y respetabilidad, y es tomado como ejemplo en la academia europea.

La CAN es el mejor modelo de lo que fue la comunidad económica europea que se transformó en la Unión Europea. Nosotros formamos parte del Sistema Andino de Integración, donde está el Tribunal, el Parlamento, el Instituto de Salud y tenemos unos concejos consultivos, como el Empresarial Andino, el de Pueblos Indígenas, el de Autoridades Locales, la Universidad Simón Bolívar, donde la Secretaría General se convierte en la médula del sistema.

ENS: Hay personas que dicen que el Parlamento Andino no tiene peso real…

JP: Debo ser muy respetuoso con los organismos del sistema. Hay que decir que el Parlamento Andino actual está haciendo una tarea muy activa y deliberante en materia de integración y ellos toman decisiones que no son vinculantes, pero cumplen con esa tarea.

Auguramos que en algún momento de madurez del sistema el parlamento pudiera dictar normas permanentes.

ENS: Al final del gobierno pasado se dijo que era el final de la CAN, ¿se le dio entonces la estocada final al organismo?

JP: El torero no tenía la banderilla ni tampoco la capa. Contradictorio porque Unasur fue un escenario político. Mientras funcionó nunca fue un organismo de integración para beneficiar económica y socialmente a la región. Su esencia y condiciones fueron distintas a las nuestras. Tan no fue cierto, que sus últimos días el gobierno anterior quiso seguir prolongando su visión en la CAN, por eso hemos llegado como colombianos después de 16 años en que no regentaba un colombiano el organismo.

El único colombiano antes de mi mandato fue Guillermo Fernández de Soto, que regentó este organismo entre setiembre de 2002 y diciembre de 2003. Esta responsabilidad no solo es para mí un honor de representar a toda Colombia, sino los intereses de todos los países para continuar con el crecimiento y la revitalización de este organismo. Queremos avanzar en lo que somos como el organismo más sólido de América Latina. La CAN tiene vida para rato.