Juan Manuel Santos no asistió a cita en el CNE por caso Odebrecht

No asistió a su cita en el Consejo Nacional Electoral el exmandatario Juan Manuel Santos, en la cual debía rendir una versión libre dentro de la investigación que se le adelanta por presuntas irregularidades en su campaña en 2014. Esta es la segunda oportunidad en que Santos dilata la diligencia.

La razón por la cual el expresidente no acudió al llamado esta vez es porque adelanta una agenda académica como profesor invitado en la Universidad de Oxford, mientras que la primera vez que fue citado, el pasado 4 de octubre, el argumento para faltar fue que respondería a un cuestionario que le enviaran los magistrados por tener fuero de presidente, ya que según su defensa, por esta condición tiene un tratamiento especial en este caso y no tiene la obligación de asistir a esa audiencia.

No obstante, el CNE respondió ante esta afirmación que la versión libre de Santos tendría que ser presencial y no podía recogerse a través de un cuestionario porque no se le esta investigando por algún hecho relacionado con el ejercicio presidencial sino en cambio en calidad de candidato.

Por esta razón, la versión libre había quedado programada para este viernes 1 de noviembre. No obstante, en la víspera de la diligencia, el exsecretario general de la presidencia del Gobierno Santos, Alfonso Prada, explicó que el expresidente estaría fuera del país por lo que no podría asistir.

"Santos ha comenzado su actividad académica en la universidad de Oxford como profesor invitado, invitación que estaba programada desde antes de que señalaran en la fecha de esta diligencia. Les hemos pedido que la reprogramen y que en lo posible nos envíen un cuestionario para que el señor expresidente Santos tenga la posibilidad de contestarles de forma inmediata cualquier inquietud que tengan con relación a la financiación de la campaña del 2014”, dijo Prada.

Aunque Santos no asistió, Prada reafirma el compromiso del exmandatario de acudir a los llamados del organismo electoral.