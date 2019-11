Inicia discusión a la reforma tributaria

Mañana, a partir de las 9 a.m., están citadas las comisiones terceras conjuntas para comenzar el debate de la iniciativa radicada nuevamente por el Gobierno, luego de que la Corte Constitucional la declarara inexequible

Esta semana se inicia en comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara la discusión de la reforma tributaria que busca ratificar disposiciones contenidas en la Ley de Financiamiento del año pasado, que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma.

La semana pasada los coordinadores y ponentes tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que se analizaron 47 artículos del proyecto, y congresistas de los partidos Liberal, Cambio Radical y de La U manifestaron la necesidad de hacer modificaciones a la norma.

Los parlamentarios elaboraron un cronograma para la definición de la ponencia que deberá ser votada en el primer debate antes de que finalice el mes. “Se diseñó una especie de cronograma en el que nos vamos a reunir los ponentes y coordinadores hasta que podamos ponernos de acuerdo y hagamos una ponencia para primer debate. Vamos a estar informándoles a las comisiones conjuntas terceras los avances que vamos dando para que entendiendo la premura del tiempo demos el suficiente debate y la ley pueda estar vigente antes de que se acabe el año”, señaló el representante por Antioquía, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático. En el marco de dicho cronograma hoy, en horas de la mañana, tendrán otra reunión en la sede del Ministerio de Hacienda.

El jueves pasado, el ministro Carrasquilla reiteró los beneficios generados por la Ley de Financiamiento en un entorno de falta de confianza y de poco dinamismo, generando más inversión extranjera.

“Esa fue una iniciativa aprobada en el Congreso con una votación amplia. En esta ocasión lo que se radicó es idéntico a lo aprobado en diciembre de 2018, aunque es necesario anotar que hubo disposiciones que ya se cumplieron. Por ejemplo, la normalización de activos que se venció en septiembre, además hubo desmontes de renta presuntiva. Ese es un artículo que necesitó ajustes. Y salvo ese tipo de modificaciones el texto radicado es idéntico”, expresó el funcionario, quien participó en Cartagena en el congreso anual de exportadores de café, organizado por Asoexport.

Cambios sugeridos

Este fin de semana en su columna de opinión, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras recordó que Cambio Radical propuso seis cambios “de fondo” al proyecto.

Entre estos se encuentra la eliminación del impuesto al patrimonio para personas naturales debido a que considera que “ya no quedan sino 5.000 personas que este año pagaron el tributo. Por causa, entre otras razones, de este gravamen se han ido ya más de 25.000 colombianos a residenciarse fiscalmente en terceros países”.

Otro de los cambios es no aumentar el impuesto a los dividendos y unificarlos en un 5%. Adicionalmente, la eliminación del IVA para la venta de inmuebles. “Este impuesto, cuyo recaudo para agosto de 2019 no llegaba a los $64.000 millones, cuando el estimado era de $800.000, ha terminado encareciendo notablemente estas transacciones y ha impedido el muy deseable desarrollo del sector inmobiliario”, expresó.

También pidió que el gravamen a los movimientos financieros (4×1.000) se convierta en una retención en la fuente “que pueda ser recuperada por los contribuyentes”. Finalmente, solicitó la desgravación del componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales.

En la reunión de la semana pasada de coordinadores y ponentes, como se señaló, miembros de las colectividades independientes señalaron la posibilidad de hacer modificaciones.

El representante por Santander, Víctor Ortiz, del Partido Liberal, afirmó que “se va a hacer un análisis, se van a escuchar algunos sectores y el próximo miércoles están citadas las comisiones conjuntas de Cámara y Senado y se empezaría a analizar. Los partidos, tanto el Partido Liberal, Cambio Radical y algunos de La U también manifiestan que se debe analizar artículo por artículo”.

“La posición del Partido Liberal es que se va a mirar la ley nuevamente. No se va a votar como lo ha planteado el gobierno de no hacer discusión sino aprobar tal como está. Tenemos que cumplir el papel como legisladores de analizar esta nueva ley para ver qué beneficios tiene y lo que no sirva pues se retira”, subrayó.

Otros puntos

Otros de los puntos más podría generar obstáculos está el de la sobretasa al sector financiero. El abogado y economista José Roberto Acosta explicó que este factor se ha demandado “por ser discriminatorio y violar el principio de igualdad en materia de ley, la cual debe ser igual para todos”. Acosta también resaltó que los aranceles a la industrial textil podrían ser un tema de controversia.

Para el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, uno de los temas que más tuvieron discusiones fue el del IVA plurifásico para cervezas y gaseosas. “Al final del día no afectó ni la industria ni el consumo de esos productos y no generó inflación; yo pensaría que ya no debe tener discusión”. Otro tema mencionado por Araújo fue el de la sobretasa al sector financiero, cuya importancia reconoce dentro de la reforma.

“Consideramos que el contenido del proyecto es adecuado, ha articulado el crecimiento económico casi un punto, la economía colombiana está creciendo a más del 3% mientras la de la región crece al 0,5 %, está impulsado la inversión”, destacó el Senador.

El presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, se pronunció en defensa de la nueva versión de la Ley de Financiamiento.

“Para nosotros la seguridad jurídica es fundamental en las señales que se generen para la economía de nuestro país. En tal sentido, le hemos manifestado al Presidente que el camino correcto es que la ley, tal cual se presentó, sea aprobada por el Congreso de la República”, expresó Bedoya.

El crecimiento de la economía colombiana, de la inversión extranjera y del consumo, son algunos de los indicadores que demuestran que la Ley de Financiamiento ha sido útil para el país. Así lo señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien manifestó que confía en el sentido patriótico del Congreso para la aprobación del proyecto.