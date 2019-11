Hospitales públicos golpeados por traslado de afiliados de EPS liquidadas

Directivo de AESA, Luis A. Martínez, indicó que entidades receptoras prefieren contratar prestación de servicios con red privada

EL NUEVO SIGLO: A su juicio la liquidación de algunas EPS afecta a los hospitales públicos, ¿por qué?

LUIS ALBERTO MARTÍNEZ: Desafortunadamente con la liquidación de las EPS recientemente se han dado unos traslados de afiliados al régimen subsidiado, no solamente a EPS del régimen subsidiado que los pueden atender sino también a EPS del régimen contributivo. En varios departamentos estas EPS no tienen considerado contratar con los hospitales públicos que antes atendían a estos pacientes.

Esto pasa en Antioquia con la EPS SURA, por ejemplo, a quien se le trasladaron alrededor de 20.000 afiliados; una cosa similar sucede en Montería, en Córdoba, igual en Bucaramanga y en el Área Metropolitana de Santander, donde también se trasladaron afiliados que estaban en la EPS Emdisalud, hoy en proceso de liquidación, a algunas EPS del régimen contributivo como Sanitas, Nueva EPS y otras.

ENS: ¿Qué pueden hacer los hospitales públicos frente a esa situación?

LAM: Este tema lo conoce el Superintendente Nacional de Salud y hoy (martes pasado) incluso una comisión de Acesi, nos reunimos con el señor Ministro y sus asesores haciéndole caer en cuenta de este asunto. Él tomó atenta nota y quedó con algunos compromisos de revisar la reglamentación sobre el tema y también se prevé eso para futuras liquidaciones, ya sabemos que entró en liquidación por ejemplo Saludvida y que también se van a trasladar más de 1 millón de afiliados que mayoritariamente se atienden en el régimen subsidiado.

ENS: ¿Qué podría suceder en caso de que Medimás no salga a flote?, entidad hoy con medida de vigilancia especial…

LAM: Muy difícil porque Medimás, sobre todo en el Eje Cafetero, en Antioquia tiene afiliados que en su gran mayoría, especialmente en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo los atienden los hospitales públicos. Entonces eso también pondría en calzas prietas a los hospitales, no solamente es el traslado de los afiliados sino que se puede estar dejando una cartera que no se paga, y entonces pone en serias dificultades a los hospitales porque esa cartera queda sin un pagador claro.

ENS: ¿Cómo les va a los hospitales públicos con la estatal Nueva EPS?

LAM: Pues la Nueva EPS ha venido creciendo de manera importante, es la EPS que tiene más posicionamiento a nivel nacional en régimen contributivo y régimen subsidiado, y nos preocupa que en los últimos meses se ha venido retrasando en los pagos, que tiene algunas dificultades operativas porque en las regiones o los departamentos no hay una muy fuerte decisión a nivel descentralizado, muchas decisiones se toman es en Bogotá, entonces eso de alguna manera entorpece las buenas relaciones.

Eso ya lo hemos hablado muchas veces con la Superintendencia Nacional de Salud, confiamos en que eso se mejore en los próximos meses.

ENS: ¿Se han sentido los efectos de la Ley Estatutaria de Salud, que ya tiene cuatro años de haber sido expedida?

LAM: Desafortunadamente la Ley Estatutaria, que es como el deber ser de un sistema de salud que ponga en el centro las necesidades de la población y trate de satisfacerlas, pues no ha tenido la acogida necesaria ni por el anterior gobierno no por éste porque no la han reglamentada de manera afirmativa, se sigue pensando en modo de compraventa de servicios de salud, de mercantilización del derecho, y no realmente en pensar en el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, donde lo primero que habría que hacer es acabar con esos regímenes odiosos que discriminan a la población según la capacidad de pago. Entonces tenemos alrededor de tres o cuatro segmentos de la población que acceden a los servicios dependiendo si son pobres, menos pobres o no, eso debería acabarse.

Igualmente no se está pensando en cómo fortalecer el cuidado integral, tenemos un sistema muy frecuentado, cada uno compitiendo con el otro y donde el centro del sistema no es satisfacer las necesidades de la población en su territorio sino las transacciones y el negocio, y obviamente todo esto vulnera el tema del talento humano, donde hay mucho deterioro de las condiciones laborales, la tercerización.