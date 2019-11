Habrá metro hasta Suba y Engativá: López

En una agenda estratégica y consecuente con sus promesas de campaña, la alcaldesa electa, Claudia López, sostuvo una reunión con el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, dándole inicio al atípico empalme que se hará, en particular, con esta entidad.

Habiendo dicho que con el alcalde Enrique Peñalosa se acordó un proceso de empalme distinto al que se tendrá con las demás entidades, la Burgomaestre electa aclaró que, como con el resto de la administración, se hará el empalme como lo establece la reglamentación del mismo.

“En este empalme se nos informará sobre todas las cosas de la empresa, cómo está operando y su funcionamiento, pero como lo anuncié a lo largo de la campaña y en mi programa de gobierno, el proceso de licitación y contratación del metro tendrá, desde hoy y a lo largo de toda la alcaldía, una Comisión Técnica de Seguimiento y Veeduría Especial”, puntualizó López, quien dijo que más adelante se podría generar otra comisión de este tipo, “si otro tipo de contrato lo amerita”, pero que por el momento esta entidad ya estaba establecida.

Los integrantes de la Comisión Técnica

A este respecto, la Alcaldesa presentó a los cinco miembros que harán parte de esta comisión. Dos de los cinco delegados serán asignados uno por el Contralor General de la Nación y otro por el Procurador General. Ellos serán, de acuerdo con López, garantía de transparencia desde el Estado y la ciudadanía.

Con relación a esta entidad, la Alcaldesa electa dijo que la Procuraduría está adelantando su propio proceso de vigilancia, y los otros tres delegados los puso ella. ¿Quiénes son?

El equipo estará conformado por tres expertos que hacen parte de la comisión de empalme y que trabajarán desde ya para garantizar un proceso sin corrupción y de frente a la ciudadanía: María Margarita Zuleta, Dimitri Zaninovich y Ricardo Cárdenas.

María Margarita ‘La Paca’ Zuleta, es una destacada abogada que ha ejercido cargos como Zar Anticorrupción y Directora Administrativa de Contratación, liderando el proceso de compras públicas con transparencia conocido como ‘Colombia Compra Eficiente’. En la academia ha hecho parte del equipo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes.

Dimitri Zaninovich es economista de la Universidad de Los Andes con una especialización en Finanzas de la misma casa de estudios y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Se desempeñó como Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, como director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento de Planeación Nacional -DNP- y como asesor de la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada de la Presidencia de la República. Además, ha sido docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y en la Universidad de Harvard.

La lista la cierra Ricardo Cárdenas, quien fue gerente integral del Metro Subterráneo durante la administración de Gustavo Petro. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional con maestría en ingeniería civil de la Universidad de Los Andes y en gerencia de proyectos de la Universidad de Quebec en Canadá. Entre sus múltiples cargos públicos se destacan haber sido gerente de proyectos en Fonade, la Secretaría del Hábitat y el ICBF. Ahora continuará apoyando el proyecto metro para beneficio de los bogotanos.

El trabajo de la comisión

Punto aparte, Claudia López aclaró que esta comisión pretende, como lo indica la calidad de sus miembros, ser una comisión técnica, una comisión rigurosa; una comisión que evalúe en detalle cada asunto técnico, administrativo, financiero y legal que, a lo largo de estos meses y en particular en los próximos dos meses, le dé a la administración entrante, una versión detallada y un análisis riguroso de cada paso del proceso de licitación.

“Esto nos permitirá, no solo a mi como alcaldesa electa sino a la ciudadanía en su conjunto, toda la información al detalle, toda la tranquilidad, o todas las alertas, pero que nos las dé desde ya. Sin duda, esta comisión sobre el proceso de licitación del Metro, será posiblemente la más intensa en estos dos meses, porque es un proceso complejo, que involucra a muchos actores, y sobre el que ha habido muchos debates, muchas dudas y muchas alertas. Yo misma he sido parte de esas alertas y ahora, como Alcaldesa electa, no quiero tener alertas sino certezas”.

Con esa descripción, Claudia López le dio formalmente instalación a este proceso de empalme particular dual, digámoslo así, de la entidad, pero instalación de la Comisión de Seguimiento y Veeduría Técnica al proceso de licitación del Metro, e hizo una serie de aclaraciones frente a la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La primera línea no se toca

Así mismo, frente a la forma en la que se constituyó la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Mandataria capitalina dijo que no hay diferencias con relación a las propuestas que traerá su administración, y fue enfática en aclararlo.

“Desde el día uno de mi campaña dije que si avanzaba el proceso de licitación de la primera fase de la primera línea del Metro, lo asumiría por respeto a la ciudadanía y a sus recursos públicos. Ha sido una gran ilusión, de manera que yo no tengo diferencias con el proyecto como está estructurado. No venimos a hacer ningún cambio sobre lo que ya está en curso”, sentenció.

No obstante, la Alcaldesa volvió a decir, una vez más, que lo que propuso a lo largo de la campaña y que le manifestó al Alcalde y al Presidente, “es que mi propósito como Alcaldesa es completar esta primera línea hasta Suba y Engativá. Eso no implica ningún cambio al proceso licitatorio actual. Este continuará con todos sus esquemas, sus estructuraciones técnicas, pro se iniciará uno nuevo, para completar esta Primera Línea”.

Frente a la entrega por parte de la Secretaría de Hacienda del presupuesto para el próximo año por $21 billones, de los cuales el 30% se irán a movilidad, la Alcaldesa dijo que sabía desde el jueves que, por plazos legales se radicaría el presupuesto, el cual ella analizará en detalle.

Transmilenio por la Avenida Calle 68-100

Por último, López le manifestó al gerente de Metro, como lo hizo al Alcalde y al Presidente, que evalúen un nuevo escenario bajo el presupuesto de que Bogotá tendrá un metro pesado hasta Suba y Engativá.

“Yo había solicitado que esa evaluación se hiciera previo a abrir la licitación, eso ya no lo pude lograr, pero por lo menos se va a hacer en paralelo al anuncio de pliegos de la troncal de la 68”, concluyó.