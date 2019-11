Gobierno y congresistas ultiman ajustes a reforma tributaria

El texto de la ponencia que será puesto a consideración de las comisiones conjuntas estaría listo esta semana

En horas de la mañana está programada una nueva reunión de coordinadores y ponentes de las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes, en la sede del Ministerio de Hacienda, para seguir con los ajustes previos a la presentación de la ponencia del proyecto de reforma tributaria, que estaría definida esta semana.

La semana pasada se conoció de un preacuerdo entre el Gobierno y los parlamentarios para incluir 12 puntos en el articulado que radicó a finales de octubre el ministro Alberto Carrasquilla. Entre estos se encuentra eliminar del articulado el impuesto del 2% para la venta de viviendas superiores a los $918 millones y el IVA para las cirugías estéticas y, además, revivir la normalización de activos.

El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, afirmó que estos 12 puntos hacen parte de las más de 200 proposiciones presentadas y señaló que adicionalmente a estas habría otras que el gobierno vería con “buenos ojos”.

“Dentro de las más de 200 proposiciones donde hay mayor coincidencia y donde puede haber una más fácil concertación va a ser en esos 12 puntos. En reunión de coordinadores y ponentes el gobierno reconoció que también hay unas proposiciones de origen parlamentario que las ve con muy buenos ojos para aceptarlas. Esas proposiciones las van a publicar el día lunes. Entonces yo creo que en estos 12 puntos no va a haber una discusión tan profunda más otras proposiciones que el gobierno ve con buenos ojos”, afirmó.

En el mismo sentido, el representante por Santander, Víctor Ortiz, del Partido Liberal, manifestó que “estudiar estos 12 puntos y hacer un análisis profundo sobre el impacto en la economía y en las finanzas del estado creo que es importante, pero también que no se puede dejar a un lado ni desconocer las otras proposiciones que han presentado diferentes congresistas tanto para alimentar como robustecer el proyecto de ley”.

Uno de los temas de mayor coincidencia entre las bancadas ha sido implementar nuevamente la normalización de activos en el exterior. El representante por Atlántico, Armando Zabaraín, del Partido Conservador, señaló que está haciendo ajustes a la redacción.

“Estamos esperando la redacción de cómo queda el tema de la normalización tributaria de capitales que están en el exterior que se venció este año, en septiembre. Estamos pidiendo que se prorrogue por un año más y no con el 13%. Estamos pendientes de la redacción para que ese artículo tenga un parágrafo que señala que si se demuestra que esos recursos no son de maniobras financieras ilícitas, como lavado de activos, no se les ponga problema con investigaciones posteriores. Todo esto debe quedar un parágrafo que estamos afinando en el tema de la redacción. Que sea algo que beneficie el país, pero que tampoco vayamos a normalizar unos capitales de dudoso origen. En eso estamos muy cuidadosos”, sostuvo.

En relación con el impuesto al consumo del 2% que se le está cobrando a las transiciones inmobiliarias, el parlamentario conservador afirmó que “estamos tratando que se elimine pero aún estamos en discusión. Ese es un punto que estamos trabajando casi todas las bancadas”.

Sobre la eliminación del IVA para cirugías estéticas, Zabaraín señaló que “si le ponemos un impuesto del 19% vamos a eliminar una industria importante, que es el turismo en salud, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Ciudades en las que hay buenos cirujanos y las personas del exterior vienen a realizarse su procedimiento. No solo están pagándolo sino que están pagando hotel, visita a sitios turísticos. Lo que se no gana por el impuesto que no cobra a ese procedimiento se gana con lo que queda distribuido por la permanencia de esas personas durante varios días en recuperación de esos procedimientos”.

Empleo

Otra de las preocupaciones de los parlamentarios es la generación de empleo. En el preacuerdo se busca modificar la exención del IVA a los bienes de capital. “No es lo mismo un bien de capital de una máquina de confecciones de una pequeña a maquinas industriales de gran envergadura. Lo que estamos pidiendo es que cada una de esas empresas que reciban el beneficio se cuantifique en número de empleos que genere. El país está dejando de tener unos ingresos, entonces que sirvan para generar empleo”, dijo Zabaraín quien remarcó que “la columna vertebral va a continuar siendo los artículos que han sido aprobados por nosotros en la ley de financiamiento. Como los ajustes que siempre sean mencionados y algunas propuestas de generación de empleo. En eso nos hemos enfocado”.

Otros puntos

En relación con la sobretasa bancaria, otro de los puntos, el senador Aguilar afirmó que “se va a mantener una tasa por tres años. La tarifa quedaría 36% el próximo año, 34% 2021 y 33% para 2022. A partir de 2023 queda como todas las empresas en 30%. Lo innovador es que todo lo que se recaude se va a destinar para la red terciaria, para el programa Colombia Rural. Un estimativo para el próximo año de 700.000 millones recaudados”.

Adicionalmente, se acordó discutir que en “la terminación por mutuo acuerdo o por conciliación cuando hay sanciones de la DIAN se les va a dar una mayor flexibilidad en el pago de esa sanciones, Quedaría hasta un año para pagar las sanciones y no como está que hay que pagar de inmediato. Eso va a ganar mayor recaudo”.

Aguilar destacó además que el gobierno accedió a incluir una de las propuestas de la oposición para que se reviva un comité de expertos para que revise los beneficios tributarios a empresas. “Muchos congresistas creen que hay muchas gabelas, muchas exenciones y por eso consideran que es prudente ese comité”, afirmó.