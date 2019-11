Francisco Santos se mantiene como embajador de Colombia en EE.UU.

Confirmó Francisco Santos que mantiene su cargo como embajador de Colombia en Estados Unidos tras reunirse con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.

El Embajador no deseó rendir declaraciones tras el encuentro con el Jefe de Estado que duró una hora, sin embargo reveló que el Mandatario le encomendó dos importantes tareas.

Esta reunión se dio después de una fuerte controversia la cual se generó luego que se diera a conocer una conversación privada entre el embajador, Francisco Santos, y la canciller designada, Claudia Blum, en la que critican fuertemente al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien hasta hace unos días ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores.

En el diálogo, revelado por Publimetro, se escucha a Santos decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos está “destruido”. “Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe, no existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas”, dijo en referencia al exsecretario de Estado, quien renunció al cargo hace más de un año.

Posteriormente, Santos se refiere a la gestión de Trujillo, de quien señala “no hizo nada, no tenía una estrategia”. “Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica porque Carlos no hacía nada. No tenía nada estrategia. No estaba haciendo nada. Yo decía: ‘A qué viene’. Nos ponía a correr, a sacar citas y cancelaba”, dijo el Embajador en la conversación.

En respuesta, Blum afirmó que Trujillo “estaba haciendo política” y posteriormente le pregunta a Santos sobre una estrategia que él armó y que a ella le gustaría ver: “Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados”.

Luego se refieren a la carrera por la presidencia en 2022. “Lo que pasa es que” Trujillo “piensa que yo me voy a meter a la política”, dice el Embajador colombiano en EE.UU. “Que vas a ser su competencia”, le dice la nueva Canciller. A lo que Santos le responde: “A mí no me interesa”.

En relación sobre la política con Venezuela, Santos afirmó que este tema debe seguir en la agenda con Estados Unidos. “Necesitamos que ellos entiendan que esto va a desestabilizar todo. Es que aquí no hay memoria, aquí a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Entonces me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top otra vez Venezuela. Esa es la tarea en la que estoy”, dijo. Luego agrega que lo de (Juan) Guaidó está “parado”, y asevera que “Trump no se va a meter en Venezuela”.

Blum señaló en la conversación que era necesario tener como prioridad la situación del vecino país y generar una nueva estrategia para sacar adelante esa agenda y ambos coincidieron en afirmar que la iniciativa de la ayuda humanitaria, en enero pasado, con los camiones en la frontera fue un fracaso.

Otro de los flancos de las críticas de Santos fue Guillermo Botero, exministro de Defensa, de quien afirmó “no trabajaba”. “Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía. Entonces espero que Carlos sea interlocutor. Ojalá”, manifestó