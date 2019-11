Fenalper denuncia irregularidades en elección de personeros

Director de la Federación Nacional de Personerías se refirió al llamado de atención que hizo la Procuraduría a los concejos sobre el proceso de selección de estos funcionarios

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión tiene sobre el llamado de atención que hizo el procurador general Fernando Carillo a los concejos municipales sobre el proceso de elección de los nuevos personeros?

JESUALDO ARZUAGA: Desde la Federación Nacional de Personerías consideramos oportuna la circular 016 que acaba de proferir el Procurador General de la Nación en relación con los concursos de méritos para elegir a los personeros y personeras municipales en Colombia, toda vez que se están presentando una serie de hechos que no son nada positivos para la elección de estos importantes funcionarios a nivel territorial.

Hechos como que los concejos municipales están adelantando concursos con entidades que no son las más idóneas y que pareciera no tienen la experiencia necesaria para adelantar estos procesos.

Por otro lado, está el tema de cumplir con los requisitos mínimos que establecen las normas para la elección del personero. Uno de esos requisitos es que las convocatorias deben ser públicas, de fácil acceso y también que deben posibilitar la inscripción sin ningún tipo de obstáculos. Por ejemplo, algunos concejos municipales están haciendo procesos de un solo día para la inscripción, caso Cúcuta, que la falta de publicidad por parte del Concejo solo permitió que el 18 de octubre se inscribieran los candidatos en la sede del Concejo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Eso llevó a que básicamente entre 12 y 13 personas se inscribieran y al día de hoy solo hay siete admitidos que van a ir a concurso en una ciudad tan importante como Cúcuta en donde hay unas problemáticas muy especiales, como las del fenómeno migratorio y todo lo que tiene que ver con la protección y defensa de los derechos humanos.

Estamos llamando la atención para que los concejos cumplan con esta circular y hagan concursos públicos que permitan la concurrencia del mayor número de personas calificadas, transparentes y que sigan las normas de la meritocracia.

ENS: En la circular el Procurador señala que los concejos municipales actuales deben hacer el concurso de méritos y el que se eligió y se posesionará en enero debe hacer la otra parte del proceso, ¿tienen conocimiento sobre cómo se está llevando a cabo este proceso en las diferentes ciudades?

JA: En algunas ciudades se está adelantando el proceso, se está haciendo de manera correcta, conforme a la ley. Tal y como lo dice la circular, los concejos municipales deben adelantar todo lo que tiene que ver con la prueba de conocimientos, las pruebas comportamentales, el análisis de la hoja de vida. Y básicamente el concejo electo le corresponde la entrevista final que tiene un porcentaje menor. Básicamente, este es un periodo muy importante porque se adelanta en gran parte el concurso en cuanto a porcentajes.

Llamado de atención válido

ENS: El Procurador también señala que habrá sanciones disciplinarias si no se cumple con plazos, ¿en enero deben estar elegidos los personeros?

JA: El tema funciona así: en la primera sesión ordinaria del concejo, en enero, se debe elegir al personero municipal. Esto porque los personeros terminan su mandato el 28 de febrero. Es decir, el primero de marzo los nuevos deben estar posesionados, desde el municipio más pequeño hasta Bogotá. El llamado de atención que hace el procurador es válido porque las primeras etapas del concurso se tienen que adelantar en este periodo. Lo que estamos diciendo nosotros es que dichas etapas se hagan de manera transparente, incluyente y pública.

Lo que recomendamos desde la Federación Nacional de Personeros a los concejos municipales es que adelanten esos concursos con entidades idóneas, universidades que tengan experiencia en la realización de concursos de méritos. Hay muchas universidades que los han hecho en el país. Incluso, en su momento, la Esap adelantó la mayor parte de los concursos hace cuatro años y lo hace de manera gratuita, con todos los requisitos de ley y unas plataformas muy seguras. Uno lo que les dice a los concejos es que hagan bien las cosas porque el Procurador está diciendo que los que no las hagan bien, tal y como ha ocurrido en algunos casos, pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias.

ENS: Este método de elección se realizó por primera vez en 2015 y hubo una serie de inconvenientes, ¿considera que en la norma existen vacíos para que se vuelvan a presentar?

JA: Desafortunadamente no hay una reglamentación precisa del concurso. Hay algunos vacíos. Eso no se pudo reglamentar durante estos cuatro años. Creo que es una oportunidad en este periodo para lograr una reglamentación en lo posible con cuáles deben ser los requisitos para establecer qué entidades no pueden adelantar este tipo de concursos porque en algunos casos hay concejos municipales que les da por adelantarlos a ellos, les da por contratar organizaciones que no tienen experiencia en la materia. Eso lleva a que la ciudadanía dude de la transparencia en la elección del personero. Nosotros hemos sido defensores del proceso meritocratico que ha traído muy buenos personeros, pero se podría empañar si se siguen generando este tipo de acuerdos con organizaciones que no son las idóneas, si no se establecen plazos adecuados para que la gente se informe, si esto no se informa a través de los medios de comunicación. Me han informado que en algunos casos acceder al link de la convocatoria es difícil. Hoy con la tecnología las inscripciones deberían ser virtuales. La virtualidad permite que la gente pueda subir sus documentos. Lo que estamos pensando para estos cuatro años que vienen es buscar un acercamiento con el Congreso de la República o el Gobierno Nacional para lograr una reglamentación y superar todas estas dudas que hay alrededor del proceso de selección de los personeros municipales.

ENS: ¿En materia de seguridad cómo está la situación de los personeros?

JA: Continuamos con unos temas muy complejos en seguridad. El año 2019 ha sido un año muy duro para los personeros municipales. Está el asesinato de la personera de Samaniego (Nariño), el asesinato del secretario de la personería de Maguí Payán, también en el departamento de Nariño, y el asesinato de la expersonera de Suárez (Cauca) que era candidata a la alcaldía de ese municipio y miembro de la junta directiva de la Federación. Las amenazas se mantienen. Hoy tenemos el caso del personero de Puerto Rico (Caquetá) que por esta situación que se presentó de los bombardeos está siendo objeto de amenazas. La situación sigue siendo preocupante para el gremio.