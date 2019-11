Este año la Policía ha realizado más de 213 mil capturas: Atehortúa

Van decomisadas 18.973 armas de fuego. El general Oscar Atehortúa, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, dijo que los grupos residuales son los responsables de los asesinatos de líderes indígenas y los Gaor los que reclutan niños

_______________________

El trabajo que viene adelantando la Policía en la lucha contra los delitos de alto impacto, identificación y captura de los integrantes de las redes internacionales dedicadas a la venta de celulares hurtados en Colombia y sus partes en los países vecinos, está rindiendo sus frutos.

El director de la Institución, general Oscar Atehortúa, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, confirmó que en lo corrido de 2019 han sido capturadas 213.788 personas por la comisión de diferentes delitos.

Afirmó que se vienen fortaleciendo los programas de atención al ciudadano y en la educación de los patrulleros, suboficiales y oficiales con cursos de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, de gerencia y el buen trato, entre otros, y que se adelanta un riguroso trabajo de cero corrupción y tolerancia con los malos tratos.

Lea también: Los proyectos del General Atehortúa

“Prueba de ello es que la Policía, entre las demás instituciones, cuenta con las cifras más altas en sanciones ejemplares contra los uniformados y personal civil que quebrantan las normas. Desde el 1 de enero a la fecha han sido destituidos 784 miembros de la entidad, mientras que 1.064 fueron suspendidos y otros 1.245 fueron multados”, expresó Atehortúa.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los nuevos retos de la Institución para enfrentar los delitos de alto impacto que tanto afectan a los colombianos?

GENERAL OSCAR ATEHORTÚA: La Policía acaba de cumplir 128 años al servicio de Colombia, con grandes resultados en la lucha contra el crimen y en especial contra el flagelo del narcotráfico y delitos conexos. La Institución afronta grandes retos y el primero de ellos es que tenemos una policía para la gente y detrás de él, indudablemente, nosotros debemos escuchar a la ciudadanía para atender sus reclamos y mejorar el servicio. ¿Qué nos han pedido?: El modelo nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ha llegado a un momento de efervescencia, pero es necesario revisarlo. La comunidad nos dice que nos hemos vuelto reactivos, porque las patrullas llegan y conocen los casos y se retiran. Pero, nos dice la comunidad, que dónde está ese policía que anteriormente prestaba un servicio al pueblo, a la gente, a la comunidad.

ENS: ¿El famoso policía de la cuadra que era conocido, querido y protegido por la comunidad?

GOA: Exactamente, el de la cuadra, el uniformado que conocíamos con nombre propio. A partir de esa premisa, estamos construyendo nuevamente una policía que además de la vigilancia por cuadrantes que atienden los casos, lleguen mis policías que sean los que estén en el barrio, en la comunidad y en las zonas y que hablen con la gente, que identifiquen las problemáticas internas, que busquen esa mediación para solucionar los inconvenientes y que no se vuelvan acciones catastróficas. Este es nuestro primer compromiso.

ENS: ¿Es decir que volverá el agente del barrio?

GOA: “El Policía policía siempre ha existido, pero ha cambiado su función y tenemos que reconocer que hay unas funciones que debemos volver a traerlas a colación para recuperar esa cercanía con nuestra comunidad. Ese es un compromiso que estamos trabajando con los uniformados que esperamos que egresen el próximo año de las escuelas de formación.

ENS: ¿Habrá cambios?

GOA: Tenemos una policía que se transforma para servir mejor. Es un gran reto y está relacionado con analizar nuestra propia organización institucional. Contamos con direcciones como la de Antiextorsión y Secuestro. En el año 2010 se registraron 3.576 secuestros, pero hoy en día atiende 74 casos en el año. Es decir, que estamos disminuyendo un 50% las acciones criminales frente al 2018. Esta Dirección ha sido exitosa: ¿La mantenemos, la transformamos, le colocamos otros trabajos adicionales como por ejemplo, trabajar mucho más sobre la extorsión? Porque aunque la extorsión figure en las estadísticas con una disminución del 10%, pero sabemos que hoy se presentan eventos que no son denunciados por las víctimas y nosotros queremos que lo hagan, porque trabajando con la comunidad llegamos a buenos resultados.

ENS: ¿Cómo se reconoce el trabajo de los uniformados?

GOA: Buscamos reconocer por parte de la ciudadanía y de nuestros propios policías, la valía que tenemos internamente. Es decir, los uniformados que arriesgan sus vidas todos los días, los que reviven a un bebé recién nacido; los que atienden los casos y que capturan delincuentes; los que rescatan niños; los que diariamente evitan que niños, niñas y adolescentes caigan en las drogas y los que defienden con sus armas a los colombianos de los grupos terroristas y guerrilleros, entre otros, les reconocemos su trabajo. Este año se presentaron 1.003 historias de policías que están más cerca del ciudadano, aquellos uniformados que piensan en dejarlo todo por una patria mejor. Por esta razón los premiamos en la Noche de la Excelencia Policial.

ENS: ¿Pero qué pasa con los patrulleros, la base de la institución?

GOA: Hemos venido trabajando muy fuerte en el tercer pilar de los retos con los que cuenta esta Dirección. Es decir, una Policía que piensa en sus policías y por ello les anuncio que no serán dos mil sino cinco mil las mujeres y hombres patrulleros de los 43 mil que presentaron el concurso para el grado de subintendente y que superaron la prueba, los que ascenderán en el año 2020. Pero, también es necesario destacar que gracias al exigente trabajo con el Gobierno nacional en el año venidero vamos a hacer un nuevo concurso, pero ésta vez atendiendo las sugerencias que me hicieron para darle un valor a la antigüedad que tienen los patrulleros. El próximo año, el uniformado más antiguo tendrá un porcentaje que se sumará al resultado del concurso, privilegiando la experiencia, la dedicación y la vocación del servicio. Reitero que gracias al esfuerzo del Gobierno nacional no serán dos mil sino cinco mil ascensos para el año 2021.

ENS: ¿Cómo viene enfrentando el flagelo de la corrupción?

GOA: Nosotros tenemos una política integral de transparencia policial. Esa política es transversal a toda la Institución. Exigimos a nuestros policías que no solamente hagan cursos de derechos humanos, que respeten la dignidad del semejante, que hagan cursos de mediación y conciliación, porque nosotros debemos ser los principales defensores de los derechos y virtudes de los policías, pero también contamos con herramientas para que cuando una de éstas personas se salga del derrotero que le hemos marcado, tomamos medidas contundentes.

Somos la primera Institución en destituciones de funcionarios qué han abandonado esas normas que exigimos en la institución; de policías que han apropiado y utilizado el uniforme para beneficiarse económicamente; policías que han abusado de la comunidad y que han causado maltratos, a todos ellos que quebrantaron las normas y respetando el debido proceso, utilizamos las herramientas con las que contamos: disciplinarias y las penales. Nosotros entregamos el material probatorio a la Justicia Penal Militar y a la justicia ordinaria para que los uniformados que se han desmarcado de los principios rectores de la Policía paguen y purguen sus penas. Las cifras son contundentes de nuestro trabajo de transparencia y cero tolerancia con la corrupción: 784 funcionarios destituidos en el presente año; 1.064 suspendidos y 1.245 multados.

Por si le interesa: ¿Cuántos policías más necesita Bogotá?

ENS: ¿Qué pasa con los policías que no cumplen a cabalidad con su trabajo?

GOA: Por supuesto que también contamos con las herramientas necesarias para decirle a algunos policías que no los vemos con el rendimiento que exige la comunidad y la misma institución, que les agradecemos por su servicio y que pasen al uso del buen retiro.

Delitos de alto impacto

ENS: ¿Cómo está trabajando para enfrentar los delitos de alto impacto que tanto afectan a los colombianos?

GOA: Estamos trabajando con una serie de planes especiales para enfrentar esos delitos de alto impacto. Hay delitos que afectan la convivencia y a la seguridad ciudadana, por ejemplo, el derecho a la vida que es un derecho fundamental, este año lo hemos disminuido alrededor de un 2%. Son vidas que estamos salvando. Hemos desmantelado 72 estructuras de antisociales dedicadas al homicidio y sus integrantes están tras las rejas. Pero así mismo, estamos privilegiando las lesiones personales y se registran importantes disminuciones; también estamos enfrentando otros delitos como el secuestro que hoy lo estamos disminuyendo en un 50% en comparación con el año 2018; la extorsión la hemos disminuido en un 10%, alrededor de 600 casos menos que en el año 2018 de hechos denunciados ante la Fiscalía y de la Policía. Han sido desmanteladas 151 redes criminales; los hurtos a personas también los hemos disminuido y hemos desvertebrado 105 estructuras dedicadas a esta modalidad al margen de la ley.

ENS: ¿Nuevas estrategias para enfrentar el hurto de celulares?

GOA: Contamos con una serie de estrategias para enfrentar este flagelo que maltrata a los colombianos, pues los ciudadanos nos dicen que no quieren perder no solo el celular sino la información que guardan y que en muchas oportunidades son sus herramientas de trabajo. Estamos diseñando campañas y estrategias y uniéndonos con los empresarios para que nos ayuden a este noble propósito. Es decir, para que eviten comprar elementos o partes de celulares que pudieron haber sido robados con anticipación y que pueden estar manchados de sangre.

ENS: ¿Y las redes criminales internacionales?

GOA: Estamos trabajando en forma coordinada con nuestros países vecinos y en especial con los servicios de inteligencia y autoridades para que busquemos quiénes son los actores principales, quiénes son los gestores e inversionistas y que empecemos a investigar quiénes son las personas que se prestan para el hurto callejero y cuál es la red internacional del tráfico de partes de estos celulares para luchar en contra de ellos, pero que lo hagamos en forma coordinada. Si los delincuentes no tienen fronteras, nosotros sobrepasamos esas fronteras para enfrentar el crimen trasnacional y por supuesto la reducción del delito.

ENS: ¿Se incrementó el hurto de bicicletas?

GOA: En los últimos días tenemos información que se incrementó el hurto de bicicletas en el país y por esta razón trabajamos en el diseño de nuevas estrategias y campañas para enfrentar estas acciones criminales no solamente en las ciudades capitales sino en todos los rincones del territorio nacional. Estamos hablando de un medio de transporte que debe ser privilegiado de los ciudadanos.

¿Y las drogas ilícitas?

ENS: ¿Es cierta la presencia de mexicanos en actividades de narcotráfico?

GOA: Se ha dicho sin base y sin razón alguna que hay mexicanos con unas redes en Colombia. Los mejicanos siempre han sido partícipes del narcotráfico en el país y ahora no es la excepción. ¿Pero qué ha cambiado? Anteriormente era un colombiano el que llevaba el estupefaciente hasta México y las bandas de narcotraficantes lo recibían y lo pagaban. Pero, hoy en día los mexicanos envían un emisario que va hasta los laboratorios y verifica la calidad del alcaloide y cuando lo reciben en México y se verifica su calidad, entonces cancelan el cargamento. Eso es lo que ha variado. Tienen presencia, pero son individuales y no organizaciones criminales.

ENS: ¿Cómo avanza la erradicación de los cultivos ilícitos?

GOA: Le quiero decir que en este año, por orden del presidente de la República, llevamos erradicadas 75 mil hectáreas de hoja de coca por parte de las Fuerzas Militares, la Policía y los grupos móviles de erradicación. La meta de erradicación de esos cultivos es de 80 mil, pero estoy seguro que la vamos a sobrepasar. Este es un reto, porque logramos quebrar la tendencia al incremento de los cultivos en el 2018 y trabajamos para disminuirlos sensiblemente. Cabe destacar que desde el primero de enero a la fecha, hemos desmantelado 371 redes de narcotraficantes y decomisadas 522 toneladas de estupefacientes.

Otros temas

ENS: ¿Cuántas personas han sido capturadas en el 2019?

GOA: En lo corrido del presente año la Policía ha desarticulado 1.005 estructuras delincuenciales, logrando la captura de 213.788 personas. En ese mismo lapso han sido decomisadas 18.973 armas de fuego de corto y largo alcance.

ENS: ¿Quiénes son los responsables del asesinato de indígenas en el Cauca?

GOA: Los Grupos Armados Organizados Residuales de las Farc.

ENS: ¿Cómo se enfrenta a estos grupos armados?

GOA: Nosotros estamos trabajando en forma coordinada con la Fiscalía y con las Fuerzas Militares en contra de los Grupos Armados Organizados Residuales, el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Caparros y el Eln. Contra ellos tenemos unos procesos, no solamente para capturar a sus integrantes, sino para desvertebrar sus organizaciones. También trabajamos para quebrar el vínculo que algunas de esas redes han querido establecer con las propias universidades, alimentando a algunos jóvenes para vincularlos con acciones vandálicas.

ENS: ¿Continúa el reclutamiento forzado de niños y jóvenes por grupos armados ilegales?

GOA: Los Grupos Armados Organizados Residuales son los primeros actores criminales que incorporan y reclutan a menores de edad en Colombia para sus propósitos ilícitos y en especial para ocupar los territorios que manejaban las extintas Farc. Esos grupos buscan mantener la convicción en estos menores para realizar actividades delincuenciales, específicamente, con el narcotráfico. El reclutamiento de menores de edad era una práctica conocida y aceptada por los actores criminales de las extintas Farc, pero ahora los Gaor continúan con esas prácticas que violan sus derechos fundamentales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño y en Antioquia”.