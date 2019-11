Embajador Santos pidió disculpas a Botero y a Trujillo

"Tanto Guillermo como Carlos son amigos míos de años, colegas de gobierno y quiero acá, de manera clara y sin ambigüedades, pedirles excusas por los comentarios que hice", aseguró el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, refiriéndose al polémico audio infiltrado sobre una conversación suya con la actual canciller, Claudia Blum.

"De aquí en adelante lo que se necesita es un gobierno unido y que trabaja con la sociedad colombiana para lograr un mejor país", agregó Santos desde su despacho en Washington, horas después de su reunión con Iván Duque en la Casa de Nariño.

En el diálogo, revelado por Publimetro, se escucha a Santos decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos está “destruido”. “Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe, no existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas”, dijo en referencia al exsecretario de Estado, quien renunció al cargo hace más de un año.

Posteriormente, Santos se refiere a la gestión de Trujillo, de quien señala “no hizo nada, no tenía una estrategia”. “Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica porque Carlos no hacía nada. No tenía nada estrategia. No estaba haciendo nada. Yo decía: ‘A qué viene’. Nos ponía a correr, a sacar citas y cancelaba”, dijo el Embajador en la conversación.

En respuesta, Blum afirmó que Trujillo “estaba haciendo política” y posteriormente le pregunta a Santos sobre una estrategia que él armó y que a ella le gustaría ver: “Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados”.

Luego se refieren a la carrera por la presidencia en 2022. “Lo que pasa es que” Trujillo “piensa que yo me voy a meter a la política”, dice el Embajador colombiano en EE.UU. “Que vas a ser su competencia”, le dice la nueva Canciller. A lo que Santos le responde: “A mí no me interesa”.