Duro rifirrafe por video que circula en redes

Un duro rifirrafe sostuvieron en redes sociales los senadores Santiago Valencia y Gustavo Petro debido a un video que circula en redes sociales.

En la grabación un hombre encapuchado anuncia bloqueos en Bogotá y el ataque a algunas estaciones del Metro de Medellín el 21 de noviembre durante del Paro Nacional. En Bogotá señala que bloquearán las principales estaciones de Transmilenio como las de la Calle 72, Calle 26 y algunas del centro de Bogotá. En Medellín, según dice, atacarán las estaciones de El Poblado, San Antonio y Acevedo.

El senador Valencia, del Centro Democrático, compartió el video solicitando una investigación de las autoridades. “Urgente solicitamos a la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General que investiguen la procedencia de esta amenaza y a quienes públicamente han invitado a cometer actos vandálicos y de terrorismo en nuestro país”, sostuvo.

En respuesta, Petro afirmó que el video era falso y acusó a Valencia de tratar de “asustar” a la ciudadanía. “El Presidente de la Comisión Primera del Senado fue el primero en publicar este video tratando de asustar a la ciudadanía. Se trata de un video falso y Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, debe explicar por qué lo hizo”, dijo.

Acto seguido, Valencia respondió: “Se equivoca, Gustavo Petro, no soy yo el que sufre de mitomanía y todos los días me desenmascaran en redes como el promotor número uno de fake news (noticias falsas). A diferencia suya no genero odio con mentiras. Si se toma el trabajo de leer, hago lo que debo hacer: pedir que investiguen su procedencia”.

Petro se mantuvo en señalar que el video es falso. “El análisis en redes muestra que esta fue la primera vez que este video se hizo público. Aunque pregunta el senador por su investigación, lo cierto es que quería publicarlo y hacerlo viral. Y es una mentira. Lo mismo que hicieron con el plebiscito y la elección de Duque”, reiteró.

Posteriormente Valencia calificó a Petro de “mentiroso compulsivo”. “¿Señor Gustavo Petro, no se cansa de ser un mentiroso compulsivo?”, dijo.

“No confunda ni se confunda. Senador. Aquí solamente hay un rey de las fake news y es usted. Acusó al Presidente de haber bombardeado a unas pobres palomitas de la disidencia de las Farc, con imágenes de un accidente de tránsito. Siempre amarillista, pero sobre todo populista, sin importar las mentiras que tenga de decir”, agregó Valencia, quien subrayó que “el video es una clara amenaza que ya se encuentra en investigación. Lo suyo es una enfermedad y se llama mitomanía crónica”.

Sobre las razones de la marcha, el presidente Iván Duque desmintió que su Gobierno esté preparando una reforma pensional y laboral.

“Nuestro Gobierno tiene claro que esa discusión la vamos a hablar en la mesa de concertación porque esta tiene que ser la posibilidad de hablar con toda la sociedad para que cerremos la brecha de falta de cobertura pensional. No podemos seguir siendo un país donde solo uno de cada cuatro mayores de 65 años tiene acceso a una pensión”, dijo.

Y así concluyó: “Dicen también que el Gobierno está preparando una reforma laboral para masacrar a los trabajadores. ¡Mentira! Nosotros también estamos llevando esa conversación a la mesa de concertación laboral”.