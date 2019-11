Duque convoca reunión con promotores del paro este martes

Convoca reunión el presidente Iván Duque este martes con los promotores del paro nacional, anunció la ministra de Trabajo, Alicia Arango. Dicho encuentro esta agendado de 7:00 a 9:00 de la mañana.

"Se decidió que mañana se reunirá el Presidente con los representantes del paro nacional y después llegaran otros sectores para reunirse también a expresar otra inquietud sobre cambios que quieren que Colombia haga", aseguró Arango.

No obstante, ante esta declaración el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, demostró su inconformidad y diciendo que no aceptan la reunión en los términos que les dio el presidente Duque con respecto al tiempo establecido.

"Si el Gobierno nos impone esa condición, nosotros estaremos obligados a convocar otro paro y eso lo miraremos", dijo Arias.

En ese sentido, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, ratificó que no asistirán a la reunión y que no se trata de una respuesta a la petición que hicieron para sentarse con el Jefe de Estado.

"No asistimos porque lo que han planteado a nuestra solicitud de una reunión con el presidente, nos han respondido con otra reunión, en la cual nos dicen que charlan un rato con nosotros y luego tenemos que aceptar que llegan otros actores para seguir hablando los temas, nos quieren mezclar la reunión con otros temas generales", aseveró Orjuela.

Ante la negativa de la CUT, la ministra Arango expresó que "se les está dando el tiempo, dije una hora, bueno veremos a ver, puede ser más. Pero ese no es el punto. El punto es si la reunión se va a hacer o no y aquí se dijo que sí se va a hacer. Si eso no le sirve al comité nacional del paro para nosotros es muy difícil no integrar al resto de los colombianos y sobre todo porque a ellos se les va a dar su espacio solos".

Cabe recordar que tras el paro del jueves pasado y otras protestas que le siguieron el Mandatario inició ayer con alcaldes y gobernadores electos el diálogo que, dijo, escuchará reclamos de los ciudadanos para buscar soluciones, el cual abordará seis ejes temáticos.

El Jefe de Estado anunció que “a partir de hoy (ayer) y hasta el próximo 15 de marzo, los colombianos podrán presentar sus propuesta en alrededor de seis grandes temas: Crecimiento con equidad, Transparencia y lucha contra la corrupción, Educación, Paz con legalidad, Medioambiente y Fortalecimiento de las instituciones”.