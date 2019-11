Duque inició conversación nacional para solucionar reclamos ciudadanos

Anticipándose al anuncio que había hecho, el presidente Iván Duque inició con gobernadores y alcaldes electos lo que ha denominado como la Conversación Nacional para escuchar y encontrar soluciones a los reclamos ciudadanos que se expresaron en el paro nacional del pasado jueves, y que se reafirmaron el viernes y sábado a través de ‘cacerolazos’ en diferentes ciudades.

El presidente Duque informó el pasado viernes, en medio de un ambiente de gran tensión por los graves desórdenes que se registraron ese día en Bogotá, con incluso algunos saqueos que obligaron a decretar toque de queda, que “una de nuestras principales banderas en el Gobierno es el diálogo social, escuchar a los colombianos. Por eso, convocaré para el 27 de noviembre, a las fuerzas representativas, para iniciar una Conversación Nacional.

Empero el primer Mandatario decidió iniciar ayer mismo esa conversación nacional, según la Casa de Nariño explicó, para realizar una Gran Alianza por las Regiones de Colombia, para articular el Gobierno nacional con los 1.102 nuevos alcaldes y 32 gobernadores electos del país. “El Jefe de Estado escuchará a los mandatarios locales y regionales electos con el objetivo de trabajar en equipo con sus administraciones”, indicó.

En el encuentro, acompañaron al Mandatario integrantes del gabinete ministerial y otros funcionarios del Gobierno nacional. También estuvieron presentes representantes de la Federación Colombiana de Municipios y de la Federación Nacional de Departamentos.

El pasado viernes, en una alocución sobre las marchas de protesta en el país, el Presidente informó que la próxima semana abrirá “una Conversación Nacional, que fortalezca la agenda vigente de política social; trabajando así, de manera unida, en una visión de mediano y largo plazo, que nos permita cerrar las brechas sociales, nos permita luchar contra la corrupción con más efectividad y nos permita construir, entre todos, una Paz con Legalidad”.

Añadió Duque que “esta conversación se hará en las regiones con todos los sectores sociales y políticos; utilizará medios electrónicos y mecanismos participativos para todos los colombianos; buscará tener un cronograma claro, para que todos podamos edificar un camino significativo de reformas”.

El pasado sábado el Jefe de Estado indicó, por su cuenta de Twitter, que "mañana con alcaldes y gobernadores electos de todo el país iniciaremos Conversación Nacional. Este lunes lideraremos mesa de trabajo con Comisión Nacional de Concertación Laboral. En el transcurso de la semana continuaremos diálogos con diferentes sectores sociales”.

Por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “el próximo lunes (hoy) trabajaremos con la Comisión Nacional de Concertación Laboral y a lo largo de la semana dialogaremos con los sectores sociales”.

Los motivos del paro nacional de la semana pasada son variopintos así como los sectores que participaron, donde cupieron los universitarios que reclaman por más recursos para la educación y cumplimiento total de los acuerdos; los educadores que piden también cumplimiento de los acuerdos así como corregir algunas fallas en la prestación de servicio de salud, y los indígenas que exigen tierras que les han prometido anteriores gobiernos y que el Estado haga algo para frenar la violencia contra esta población, especialmente en el Cauca, en donde han sido asesinados 42 indígenas según un reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal.

También otros sectores sociales reclaman por la violencia contra líderes sociales y el cumplimiento del acuerdo de paz.

En materia económica los sindicatos insisten en que la administración Duque tiene entre manos un ‘paquetazo’ con una fuerte reforma laboral y pensional que iría en contra de los trabajadores. No obstante el presidente Duque ha sido reiterativo que no hay ningún proyecto sobre el particular y que cualquier iniciativa de reforma será discutida en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Precisamente el viernes pasado el Comité Nacional de Paro pidió una reunión con el presidente Iván Duque para que sus peticiones sean escuchadas de primera mano por el propio Jefe de Estado.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, indicó en esa oportunidad que “nos declaramos en estado de alerta frente a esta reunión y llamamos a toda la ciudadanía a estar prestos a desarrollar nuevas acciones en la calle, si el Gobierno nacional mantienen la desatención a los reclamos que han hecho los colombianos”.

Añadió el dirigente obrero que “hoy, viernes pasado, vamos a enviar al Congreso de la República una carta de las organizaciones que hemos estado convocando al paro pidiendo que archive el proyecto de reforma tributaria que ha pretendido volver a aprobar nuevamente en el legislativo”.

Con buenos ojos

Diferentes sectores políticos recibieron de buena forma la decisión del presidente Duque de iniciar un diálogo nacional para escuchar y tramitar las principales preocupaciones sociales de la población.

El senador del Partido de La U, Armando Benedetti, dijo que “a pesar de que el Presidente ganó las elecciones con unas propuestas, hoy están siendo rechazadas por esos movimientos sociales. Lo que tiene ver con la implementación del acuerdo de paz, el medio ambiente, las reformas laborales, los impuestos y todo eso debe empezar a replantearse y buscar una agenda social”.

Por su parte el vocero del Partido Conservador, el senador Juan Diego Gómez, indicó que “desde el partido creemos que se debe hacer un diálogo con todas las colectividades y movimientos políticos, con todas las fuerzas vivas del país, con el sector productivo, con cada uno de los actores, definir una agenda social y marcar una nueva línea que será el orden de cosas para el próximo año en el Gobierno y en el país”.

Mientras que desde Cambio Radical el senador Richard Aguilar dijo que “es imperativo un plan de choque para generar empleo, seguir luchando contra la pobreza extrema, hacer una reforma sobre el sistema de salud, mejorar la calidad de la educación y debe haber una correcta implementación del acuerdo de paz”.

Mientras que el senador de oposición Gustavo Petro indicó que “invito a los ponentes de la reforma tributaria de todos los partidos a instaurar una mesa de dialogo social con los movimientos sociales del paro para establecer el primer proyecto concertado: un sistema tributario justo y progresivo”.