Destacan aporte de la industria de hidrocarburos en el desarrollo del país

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, clausuró la II Cumbre del Petróleo y Gas, oportunidades y desafíos de la nueva revolución energética, que durante tres días reunió a los actores más importantes del sector. El Mandatario hizo un llamado a la reconciliación y a la construcción colectiva de un país con más equidad, y señaló que en ese trabajo la industria del petróleo y gas es fundamental.

“Yo quiero trabajar por una Colombia justa, y una Colombia justa significa que reconozcamos que cerca de 1 millón de colombianos no tenían luz eléctrica en sus casas, que cerca de 200 municipios no tenían la adecuada calidad del agua (…) La Colombia justa que queremos construir, es una Colombia que empieza por reconocer que sin desarrollo empresarial, no hay justicia, que sin el desarrollo de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas no irrigamos beneficios a la sociedad”, señaló el Presidente.

Las regalías

El Primer Mandatario resaltó la importancia de la reforma al Sistema General de Regalías porque “es lo que le ha permitido a muchas de las empresas llegar a los territorios, incluso anticipando regalías. Eso merece ser reconocido”, agregando que “este sector ha estado asumiendo otra tarea y es que en las grandes cuencas de producción del país se ha presentado una reclamación justa para que haya más empleo local y la industria no ha sido renuente, todo lo contrario, ha sido proactiva y se ha dispuesto a dar esos pasos de manera contundente”.

Asimismo, destacó decisiones trascendentales del sector a nivel ambiental y social, “como la de haber impulsado estrategias de economía circular y la participación de la mujer en los territorios, y en el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables”.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda Mera, ratificó el compromiso de la industria de hidrocarburos en el proceso de diversificación energética: “Las renovables llegaron para quedarse (…) eso se logra con recursos. Es más, la diversificación económica y la transformación energética del país serán menos complejas, si contamos con un sector como el petrolero que pueda apalancarlas”.

En su intervención, Lloreda Mera también hizo un reconocimiento a las empresas operadoras de petróleo y gas, y exaltó el proceso de reactivación de la industria en el último año, que registra una recuperación en las reservas y un incremento en la producción; además de nuevas áreas, nuevos contratos de exploración y producción en tierra firme y costa afuera; y nuevos yacimientos y técnicas.

Las áreas

“Vamos en el camino correcto. El Proceso Permanente de Asignación de Áreas, la firma de seis contratos de exploración y producción en costa afuera, contar con una sede neutral para arbitraje internacional, la convocatoria y recomendaciones de la Comisión de Expertos de los no convencionales y las condiciones tributarias, son ejemplos de las decisiones acertadas del actual Gobierno”, señaló el líder gremial.

El Presidente de la ACP, no obstante, señaló algunos retos que tiene Colombia en materia de hidrocarburos: hacer menos compleja la operación de las empresas en territorio, lograr que los trámites sean razonables y en tiempos competitivos, continuar el fortalecimiento de la confianza en el territorio, garantizar la seguridad jurídica, y revisar asimetrías en el sector de combustibles.

Finalmente, Lloreda expresó el apoyo de la industria para continuar trabajando por una Colombia con equidad y desarrollo económico y social: “Depende de todos lograrlo. Cuente Presidente con una Industria dispuesta a poner su parte. Las condiciones estaìn dadas, sigamos adelante”, puntualizó.