Despegó el debate a reforma tributaria

En comisiones terceras conjuntas se inició este lunes el debate de la reforma tributaria que busca ratificar disposiciones contenidas en la ley de financiamiento del año pasado, que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma.

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla presentó el proyecto radicado semanas atrás, las modificaciones que se han hecho y destacó las cifras positivas que generó en la economía la iniciativa que fue hundida por la el alto Tribunal.

Como lo había informado EL NUEVO SIGLO, en su presentación Carrasquilla señaló que a cerca de 30 artículos se le hicieron modificaciones en relación con las fechas.

“No obstante que se trate de la ley ya aprobada con márgenes bastantes amplios de votación, han pasado 11 meses de vigencia y es necesario hacer dos tipos de reflexiones. Primero, si queremos que esta ley tenga vigencia en 2020 en virtud de la decisión de la Corte Constitucional de declararla inexequible a partir del 1 de enero (…), hay muchos artículos que requirieron cambios muy menores en términos de las fechas de vigencia. Pasar de 2019 a 2020 cuando iniciaría la vigencia de este proyecto que ponemos a consideración de ustedes. Esos artículos son 30, que requieren asuntos menores, ajustar la fecha”, afirmó.

“Esa ley está funcionando. Esa es una razón por la que estamos en un proceso de recuperación. (…) Estamos empezando a ver brotes verdes en el frente de la inversión privada. Estamos viendo interés por crear inversión en Colombia. Hay repuntes en inversión extrajera directa. Nadie puede negar que esta economía está rebotando satisfactoriamente”, apuntó.

Aumentó el recaudo

Por su parte, el director de la DIAN destacó un aumento en el recaudo frente al mismo periodo del año anterior y reiteró la importancia de aprobar la iniciativa tal como fue radicada.

“Nuestra propuesta es mantengamos a la ley de financiamiento como está. Estamos con la mayor apertura para discutir con ustedes”, expresó.

Afirmó que espera que el recaudo aumente el próximo año. “En Colombia nuestro recaudo es de 14,2% del PIB, porcentualmente muy bajo en comparación con los demás países del mundo. Esperamos crecer en 0,6% el recaudo en 2020”, afirmó.

En materia de beneficios tributarios, afirmó que en la iniciativa está contemplado que para “las empresas son solo $6,6 billones. Los beneficios a las personas naturales son solo $8 billones. Nosotros como gobierno estamos alineados en la importancia de limitar esos incentivos tributarios al máximo para generar un sistema mucho más equitativo, mucho más justo”.

La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, destacó el aumento en las cifras de recaudo de la DIAN. “El aumento de $13,8 billones en recaudo frente al mismo periodo del año pasado es importantísimo. Es muy importante porque ha permitido formalizar 8.143 empresas y porque se han creado 7.200 empresas más de lo que se creaba en el primer semestre de 2018. Este año en el primer semestre sea han creado 178.844 empresas. El gran reto de estas empresas es sostenerlas”, expresó.

El senador Fernando Nicolás Araújo, también del Centro Democrático, afirmó que “el crecimiento económico no es suficiente para crear bienestar, pero es fundamental, clave, necesario para crear una buena redistribución, mejoras sociales. Es importante que a la norma que está vigente se le pueda hacer un examen. Es una norma que está generando crecimiento económico y estimulando la inversión”.

“Hoy en Colombia se han invertido más de $67 billones en lo corrido del año, más 7.000 millones de dólares en inversión extranjera. Estos indicadores son promisorios, son alentadores. El gobierno del presidente Duque inspira confianza en los mercados, no solo los internacionales, sino en los inversionistas colombianos. El año pasado logramos aprobar una norma que impulsa la inversión porque hay exenciones tributarias para los que inviertan en el sector agropecuario, para los que inviertan en el emprendimiento en la Economía Naranja. Hay estímulos para los que inviertan en la compra de maquinaria, lo que se llama bienes de capital”, expresó.

Manifestó que los inversionistas “saben que este es un Congreso serio que si van a haber modificaciones no serán las más abruptas sino necesarias en este examen que se le está haciendo a este proyecto de ley. No vamos a tocar la columna vertebral que son incentivos. Hay sectores políticos que les parecen esos incentivos perversos porque son sectores que promueven medidas expropiatorias”.

Ponencia alternativa

El senador Gustavo Bolívar, de la coalición Lista de la Decencia, señaló que la oposición presentará una ponencia alternativa. “Por qué con estos superávits no le damos impulso a los PNIS. Por qué no le damos un impulso a lo social. De qué nos vale crecer si se va a unas pocas manos, pero la desigualdad crece. Podemos sacar pecho que Colombia crece y los otros países no. Pero a dónde va a ese crecimiento, no se refleja en empleo, tenemos la tasa más alta de la zona”, afirmó.

“Nosotros presentaremos una ponencia alternativa apoyando las cosas buenas que tenga esta reforma tributaria, pero queremos barajar a dónde va ese dinero. Vemos que lo social está desprotegido”, subrayó.

Por su parte, el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, cuestionó que las discusiones de la reforma hasta hoy se hayan hecho a puerta cerrada. “Debo lamentar que parte de este proceso se esté haciendo de forma oculta, en las oficinas del Ministerio de Hacienda. Estamos esperando respuesta, señor Presidente, de la carta que le enviamos a su señoría en la que pedíamos que las discusiones de los ponentes sean públicas, como es pública esta reunión. Uno de los elementos que llevan a la impopularidad, a la malquerencia de la ciudadanía frente a los políticos es que los políticos somos dados a hablar entre nosotros mismos, a encerrarnos y a transar entre nosotros a espaldas de una realidad y es que estamos aquí porque el pueblo nos mandó a estar acá”, sostuvo.