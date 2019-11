Defenderemos el derecho a vivir con tranquilidad: Duque sobre paro

"Defenderemos con todas las herramientas que nos da la Constitución, el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad", aseguró el presidente Iván Duque sobre las marchas del paro nacional convocado para este jueves.

En ese sentido, el Jefe de Estado afirmó que todas las instituciones del Estado están a servicio de los ciudadanos y que su gobierno se encuentra trabajando con los alcaldes, gobernadores y todas las autoridades para tomar las medidas pertinentes que garanticen el orden público en todo el territorio nacional durante esta jornada.

No obstante, también advirtió que "hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta, una oportunidad de agitación basada en mentiras que lo único que buscan es generar división entre los colombianos", por lo que declaró que "este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido".

Asimismo, destacó que su mandato reconoce el valor de la protesta pacífica pero que también garantizarán el orden que será tarea de la fuerza pública.

"Mañana confiamos en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción en que podemos tener diferencias y expresarlas pero sobre todo convivir pacíficamente", aseveró el Presidente.

Finalmente, Duque hizo una invitación a trabajar juntos como nación para construir ese país que "anhelamos" y entender que "en democracia hay diferencias pero que son más importantes las cosas que nos unen".