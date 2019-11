Debe haber equidad para taxistas y plataformas de transporte: Ballesteros

Congresista advirtió que el proyecto de ley no busca legalizar la movilización en vehículos informales

EL NUEVO SIGLO: ¿De qué trata el proyecto de ley?

EDWIN BALLESTEROS: Queremos regular las plataformas digitales de servicios de transporte. La propuesta incluye a las plataformas digitales recientes y al gremio de taxistas.

Este proyecto busca garantizar los derechos de los usuarios, la libre competencia, la eficacia del servicio y la seguridad de todos los involucrados. Este proyecto va en toda la línea de equidad, de competitividad que establecimos en varias metas del Plan Nacional de Desarrollo con el presidente Iván Duque.

Queremos regular las condiciones de mercado entre las opciones por plataforma y los taxis. No va a favor de los taxistas ni a favor de las plataformas. Intentamos que haya condiciones equitativas y de paso legalizar el transporte en plataformas, porque independientemente siempre van a llegar. En el mundo hay más de 50 de estas y seguirán llegando y creciendo.

ENS: ¿Cómo se ha regulado el servicio de transporte en otras partes del mundo?

EB: En el mundo hay dos tendencias frente a las plataformas: una es volverlas completamente ilegales y otra es el de legalizarlas de manera completa y que entren al mercado como parte de la libre competencia. Así mismo, hay una versión “pro plataformas” que desregula el transporte y permite a la gente movilizarse como quiera.

Nosotros tenemos una posición intermedia: protegemos el servicio público de transporte tipo taxi, pero también queremos regular el servicio de transporte por plataformas, únicamente por estos medios. Haciendo una claridad: nosotros con este proyecto reafirmamos que no se puede prestar servicio particular que no sea por plataforma, esos carritos que se paran en una esquina y llevan a la gente y cobran por esto quedarán enteramente prohibidos.

ENS: Una de las quejas que tienen los taxistas es que ellos pagan más impuestos que los transportadores de plataforma. ¿La norma implica más carga tributaria para algunas personas?

EB: Con este proyecto pretendemos crear una sobretasa o mejor un porcentaje del 1% frente a las carreras de los servicios de transporte por plataforma. Cualquier persona que tome estos servicios tendría que pagar esa tarifa. Ese 1% se destinaría a pagar los cupos de los taxis. Cuando se paguen todos los cupos ese porcentaje será para recuperar la maya vial de la ciudad.

ENS: ¿Quién controlaría las tarifas dinámicas, porque algunos usuarios se quejan que el cobro es injustificado?

EB: La tarifa dinámica se va a mantener. Nuestra intención es que el mercado sea el gran regulador del servicio. Por ejemplo, frente a los cupos: esos cupos no tendrían ningún valor y va a ser el mercado el que regule el sistema. Por ejemplo, si en Bogotá el mercado es sostenible para 5.000 taxis, en el momento en que existan 5.001 ese excedente se va a quebrar y van a volver a ser 5.000. Se va a permitir que a los taxis que tengan el uso de cobro por sistema digital tengan tarifa dinámica. Será el mercado el que regule. Tendrán igualdad de condiciones y los usuarios tendrán la posibilidad de decidir el medio de transporte que se ajuste a sus necesidades.

Los taxis que ya no usen el sistema análogo, que es un sistema arcaico que permite entre otros el uso del muñeco, tendrán acceso a la tarifa dinámica que permite hasta un máximo del precio de la carrera multiplicado por dos. Las plataformas tienen hasta el triple en este momento, pero eso va a ser libre para que el mercado lo regule. A los taxis solo se les permitirá hasta el doble.

ENS: ¿Acabará esta iniciativa con los constantes paros de taxistas que hay en el país?

EB: Uno de los beneficios que han traído las plataformas digitales es que los paros poco impacto tienen en el tráfico y la movilidad de la ciudad. En el pasado veíamos que en un paro de transportadores la gente salía en volquetas, buses, camiones. Eso ya no pasa. En los últimos paros de taxistas la velocidad aumenta. Obviamente hay un impacto económico, pero la ciudad no colapsa. Y eso es lo que las plataformas benefician. Esas horas salen más costosas en horas pico, porque lo importante es si está dispuesto a pagar por transportarse en una hora pico.