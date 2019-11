Cuerpos como Esmad operan en 105 países: Mindefensa

Carlos Holmes Trujillo dijo que el accionar y las armas de este grupo están amparados por la normatividad contemplada a nivel internacional

El Gobierno reiteró ayer que es necesario para garantizar la tranquilidad y que hay en más de 100 países cuerpos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Así el Ejecutivo le salió al paso al debate por el funcionamiento del Esmad, especialmente debido al deceso del joven estudiante Dilan Cruz en las protestas que se han desarrollado en los últimos días.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, puso de relieve que los elementos que utiliza el Esmad son permitidos a nivel internacional para el control de disturbios.

“Todos los elementos que usa el Esmad están contemplados en la legislación nacional, están contemplados en instrumentos internacionales, son reconocidos en muchísimos países. En 105 países existen grupos antimotines o antidisturbios”, aseguró Trujillo García en Caracol Radio.

Añadió que “las armas que usan este tipo de grupos, los Esmad, todos los grupos que existen en el mundo entero, en más de 105 países, tienen riesgos, por eso se llaman armas menos letales. Eso lo que quiere decir es que no se elimina totalmente el riesgo de letalidad”.

Por ello el Ministro de Defensa señaló que lo importante “es el cumplimiento de los protocolos, el seguimiento de las resoluciones y de las disposiciones que están contempladas. Y en este caso concreto que condujo a la muerte infortunada y dolorosa de Dilan, lo que hay que hacer es colaborar con la investigación y pedir que la investigación se haga para efecto de que se determinen con exactitud las circunstancias de modo, tiempo y lugar”.

Frente a las denuncias de que en estas y anteriores protestas agentes del Esmad han disparado gases lacrimógenos o artefactos Bean Bag directamente contra las personas, Carlos Holmes Trujillo dijo que no se debe generalizar. “Todos los casos particulares hay que investigarlos, todos los casos particulares tienen que llevar a la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar”.

En cuanto a voces que han pedido revisar los procedimientos del Esmad, como la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, e incluso otros que van más allá como el Comité del Paro que entre los 13 puntos que le presentó al presidente Duque para sostener un diálogo pide desmontar este cuerpo, el Ministro de Defensa indicó que “esa respuesta la da el señor Presidente de la República, pero en lo que a mí respecta he señalado es que al Esmad hay que fortalecerlo, el Esmad existe para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, el Esmad no funciona sino cuando hay disturbios. La mejor manera de conseguir que no sea necesario el uso del Esmad en los países en donde esos grupos existen es que no haya disturbios”.

Sale en defensa

A pesar de que varios ciudadanos han denunciado supuestos excesos del Esmad en el paro nacional del pasado 21 de noviembre y en las protestas subsecuentes en todo el país, las críticas por el funcionamiento de este cuerpo se acentuaron por la muerte del joven Cruz en Bogotá, quien resultó herido el pasado domingo cuando participaba en una marcha de protesta en el centro de la ciudad. Cruz fue alcanzado por un proyectil Bean Bag, balines recubiertos con un trapo, que se incrustó en su cabeza. El martes pasado el joven dejó de existir en el hospital San Ignacio.

En días pasados el presidente Iván Duque salió en defensa del Esmad señalando que “aquí lo que tenemos nosotros que valorar es lo que ese instrumento, que es un instrumento no solamente disuasivo frente a situaciones de riesgo sino que también tiene por objeto la defensa de la propiedad, de los ciudadanos”. Por ello manifestó su intención de que este cuerpo “pueda seguir adelante con sus tareas, obviamente observando siempre las mejores prácticas y los mejores protocolos, y una de las cosas que yo resalto es que en estos días en que se presentaron situaciones tan difíciles en materia de orden público, obraron siempre manteniendo los principios de su trabajo”.

Agregó el Jefe del Estado que “por supuesto, lo que ha ocurrido, dolorosamente, en el caso de Dilan, pues, no será una excepción, eso ha ocurrido en muchos lugares del mundo también; se pueden presentar situaciones accidentales y dolorosas”.

Por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo el martes anterior que “en lo personal estoy convencida de que se trató de un accidente derivado de un enfrentamiento entre personas que estaban protestando de manera violenta y la reacción de las autoridades que están constituidas para eso. La reacción del Esmad es solamente cuando se presentan disturbios. Es un hecho lamentable”.

En tanto que el jueves pasado Medicina Legal entregó los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Cruz, concluyendo que su muerte “es secundaria al trauma cráneo-encefálico penetrante ocasionado por munición de impacto, disparado por arma de fuego. Por ello establece como manera de muerte violenta, homicidio”.

Proponen ajustes

La alcaldesa López le pidió ayer al presidente Duque que el funcionamiento del Esmad haga parte de la conversación que está sosteniendo con varios sectores luego del paro nacional.

“No puede pretender el Presidente que tras la evidencia de uso abusivo de la fuerza y muerte violenta por homicidio de Dilan la reforma del Esmad no haga parte de la conversación con los jóvenes y la ciudadanía”, trinó López, quien añadió que “la operación del Esmad debe ser revisada”, además consideró que ese grupo “ni siquiera” cumple los protocolos vigentes. “La muerte de Dilan ocurrió porque no se condujeron los protocolos que hay actualmente”, resaltó.

López anunció también que solicitará al Ministro de Defensa que “por lo menos” se les informe a los alcaldes sobre el uso de este grupo, sobre cómo se dará y en los casos en los que se utilizará. “Los alcaldes de Colombia no nos podemos enterar por los medios de comunicación”, dijo.