¿Cuál es la visión de los nuevos alcaldes para sus ciudades en 2023?

En sus programas de gobierno los mandatarios locales señalan qué ambicionan para sus urbes en los próximos años

El 31 de diciembre de 2023 concluirá la gestión de los alcaldes que fueron elegidos el pasado domingo. Durante cuatro años los mandatarios locales trabajarán por llevar a cabo obras que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A partir de la revisión de los programas de gobierno, EL NUEVO SIGLO presenta elementos clave de la visión de los nuevos burgomaestres de las principales ciudades del país.

Claudia López

Convertir la capital del país en una ciudad “líder global” en la cultura ciudadana y el desarrollo humano y sostenible hace parte de la visión que tiene la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Gobernaremos para ser líderes regionales y globales del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como de la agenda urbana de ONU Hábitat III para que la inclusión social y productiva, la adaptación y mitigación del cambio climático y el aprovechamiento del cambio tecnológico para el bienestar y la inclusión sean elementos clave en los esfuerzos y logros de Bogotá, de manera que sus ciudadanos no se queden relegados en el camino del progreso económico, tecnológico, social y sostenible del siglo XXI”, señala el programa de gobierno de la Mandataria electa.

Un propósito importante de la administración de López es “construir sobre lo construido”. “Reconocemos los avances de la ciudad, de sus gobernantes y de sus habitantes. Nuestra energía no se concentra en destruir sino en aprender de los errores cometidos, corregirlos y avanzar. Sabemos construir sobre lo destruido y también sobre lo construido. Sabemos inspirar y potenciar el talento de todos para la acción colectiva que requiere nuestra ciudad. Entre todos vamos a convertir a Bogotá en líder global de la cultura ciudadana y el desarrollo humano y sostenible del siglo XXI”, agrega el texto.

La agenda de gobierno de los próximos años en materia de movilidad tendrá como eje estructurador una red de metro pesado y de alta capacidad, complementado por una red de metros ligeros que aprovechen la red férrea de la ciudad, no de Transmilenio. Por ello, no construirá las troncales de Transmilenio por la Carrera Séptima (en donde levantará un corredor ecológico). El sistema de buses de Transmilenio será alimentador de la red de metros y no al contrario. Se construirá la obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá y la extenderá hasta Engativá y Suba.

Se creará la agencia de ciencia, innovación y educación superior de Bogotá, que garantizará la oferta de no menos de 20.000 cupos de educación superior gratuita en Bogotá (en programas técnicos, tecnológicos y profesionales). En materia de salud, la nueva administración de la capital se propone culminar la construcción de nuevos hospitales en Usme y Bosa. Así mismo, levantando la intervención a Capital Salud, la administración buscará que esta compita por el segmento de afiliados del régimen contributivo.

Daniel Quintero

La visión de Daniel Quintero Calle, alcalde electo de Medellín, tiene como elementos clave la educación, la tecnología y la infraestructura en movilidad.

Quintero se propone llevar a cabo una transformación educativa “sin precedentes” que cambie el “modelo pedagógico en instituciones públicas y privadas y que permita posicionar las habilidades necesarias para los retos del futuro”, para insertar a la capital de Antioquia de “manera definitiva en las lógicas de la Cuarta Revolución Industrial”. Contempla que será una “gran ciudad universitaria” con la construcción de la Ciudadela Universitaria de Occidente, la Univerciudad del Centro, la Ciudadela Pedro Nel Gómez, la Universidad Virtual y la construcción de la Universidad del Norte.

Así mismo, se propone convertir a la Capital de la Montaña en la “ciudad líder” de la ruta de “transformación digital del buen gobierno”, aumentando “la eficiencia en los trámites e implementando un sistema integrado de ciudad inteligente que permita la interacción permanente de la administración, la ciudadanía y el entorno”.

En los cuatro años de gestión, el plan de Quintero contempla llevar a cabo ambiciosos proyectos de infraestructura. Entre ellos, avanzar en la construcción del tranvía de la 80 y desarrollar los estudios técnicos y financieros para la construcción de una nueva línea de metro con tramos subterráneos en las zonas de alto valor urbano (Centro y Poblado). Además, impulsar el desarrollo de las primeras fases de un tren de cercanías. También se propone construir 80 kilómetros de ciclorrutas de la ciudad y la gran ciclovía Norte/Sur de 20 kms y fortalecer el sistema público de bicicletas de En-Cicla aumentando las estaciones y dotándolo de bicicletas eléctricas para las laderas.

Jaime Pumarejo

La educación también es un elemento clave de la visión de gobierno del nuevo alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, quien se compromete a continuar con los avances realizados en gestiones anteriores, de acuerdo con su programa de Gobierno.

“En la actualidad Barranquilla es la ciudad que más ha avanzado en educación en el país, siendo la que tiene mayor número de instituciones con calificación A+, los mejores puntajes de la prueba Saber y ha realizado una gran inversión en infraestructura que le ha permitido aumentar drásticamente la cobertura. El reto es seguir apostándole a una educación pública de calidad, impulsar el bilingüismo y que más jóvenes tengan acceso a la educación superior”, señala.

En ese sentido, Pumarejo busca el mantenimiento “adecuado de la infraestructura educativa, ser los pioneros en el país en la consolidación de la jornada única a través de más infraestructura educativa de calidad con el fin de fortalecer la formación, el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes”.

En materia de infraestructura, señala que impulsará la idea de un tren regional que conecte a la industria y los puertos barranquilleros con otras ciudades de la región Caribe y la red férrea nacional, “aumentando la conectividad de la ciudad con el resto del país”.

Centroamericanos y del Caribe. A partir del éxito de la organización, el alcalde Alejandro Char lanzó la ciudad como candidata a los Panamericanos de 2027, en representación de Colombia. Por ello, Pumarejo contempla continuar con las acciones en ese propósito. La sede del evento deportivo más importante del continente será escogida en 2022.

El nuevo mandatario de los barranquilleros también contempla crear el documento Visión Barranquilla 2032, una hoja de ruta para que los “próximos gobernantes y ciudadanos sepan hacía donde va la ciudad de largo plazo en términos sociales, económicos, urbanos y ambientales, su relación con municipios aledaños, el Caribe y el país”.

Jorge Iván Ospina

Entre los ejes centrales de la visión del nuevo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, está la sostenibilidad y la reducción de las brechas sociales. “En 2024 el distrito de Santiago de Cali habrá generado las transiciones públicas y ciudadanas para ser un territorio sustentable que promueve una competitividad sostenible y una vida colectiva incluyente y solidaria con altas niveles de participación ciudadana y gobernanza democrática, que ha disminuido las brechas sociales y que lidera procesos de integración regional, internacionalización, transformación social y productiva. Siendo el tejido humano generador de oportunidades equitativas para que los caleños y caleñas gocen de una vida saludable en armonía con la naturaleza y el entorno rural”, señala el programa.

El gobierno de Ospina se propone que la capital del Valle del Cauca sea reconocida en el ámbito “nacional e internacional” por los esfuerzos en mejorar “la calidad de vida por nuestra rectificación ecológica para preservar los patrimonios ambientales, por nuestra reconversión productiva y empresarial, por nuestros avances para transformar la matriz energética de la ciudad hacia fuentes alternativas, por la apuesta a la paz y reconciliación”.

El programa del nuevo alcalde contempla disminuir “integralmente” las cargas contaminantes a los ecosistemas hídricos. Que la ciudad se convierta en una “meca” urbana contemporánea en múltiples disciplinas y un destino “entrañable” para el mundo. Y una ciudad “santuario” de la lucha contra la pobreza, la marginalidad y la pobreza.

Jairo Yáñez

La lucha contra la corrupción y la reducción de la burocracia en la Alcaldía son dos de los elementos más llamativos de la visión del nuevo alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, cuyo triunfo fue uno de los hechos sorpresivos de la jornada electoral del domingo pasado.

De acuerdo con su programa de gobierno, el aparato burocrático se reducirá “al mínimo con máxima eficiencia”. Se señala que el principal generador de empleo de la ciudad “no puede ser el municipio”.

Como se señaló el otro componente central es la lucha contra la corrupción. En ese propósito contempla la creación de un sistema de información web donde se “puedan observar los procesos de contratación en tiempo real, los detalles de los procesos, la identidad de los licitantes, el porcentaje de ejecución de gasto que lleva el municipio y las obras que se encuentran en curso en cada una de las comunas”. Adicionalmente, la creación de una “comisión ciudadana de vigilancia”, conformada por un grupo de ciudadanos voluntarios que supervisen la adjudicación de obras, verifiquen la calidad de los trabajos de infraestructura y los resultados finales de los programas y proyectos. “Ellos serán la voz de la ciudadanía en la Alcaldía”, detalla el programa.

En materia de proyectos de infraestructura, Yáñez propone la construcción del Centro Metropolitano de Eventos de la ciudad, la consecución de la estrategia férrea del Catatumbo, con la construcción del paso férreo desde Cúcuta a El Zulia y la construcción de la refinería de Cúcuta, “con el fin de garantizar el abastecimiento de combustible durante todo el año, sin necesidad de transportar el líquido desde otros lugares del país”.

En materia de seguridad, propone la aplicación del internet de las cosas y la inteligencia artificial para identificar y controlar la criminalidad en tiempo real.

Juan Carlos Cárdenas

El nuevo alcalde Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se propone liderar una “transformación política” para convertir a la capital de Santander en una ciudad “próspera y sostenible, innovadora y equitativa; una ciudad vital que permita a todos sus ciudadanos desplegar sus capacidades para alcanzar el máximo nivel de desarrollo humano, disfrutar el derecho a la ciudad y vivir una vida buena, libre de miedos, injusticias y violencias, desde la infancia hasta la vejez”.

Señala que en el cuatrienio 2020 – 2023, el Municipio no deberá incrementar la carga tributaria y en esa materia “deberá limitarse a cumplir las normas vigentes. Ahora, para el cumplimiento de dichas normas, es necesario ejecutar la delegación como autoridad catastral en el Área Metropolitana, de manera que los avalúos que afectan el impuesto predial sean definidos en el nivel local, con amplia socialización y reflejen de manera más acertada la realidad económica y social de la ciudad”.

En materia de movilidad, contempla poner en plena marcha los portales de Girón, Piedecuesta y el Norte de Bucaramanga de Metrolínea mediante la incorporación de nueva flota, para rutas troncales y alimentadoras, y de la integración total con el transporte público convencional.

