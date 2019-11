¿Cuál es el cronograma de la reforma tributaria?

Menos de un mes resta para que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso y la reforma tributaria se encuentra en una carrera contra el reloj para ser aprobada. Esta semana está previsto que finalmente inicie la discusión de la iniciativa en comisiones terceras conjuntas, luego de que el miércoles pasado la sesión fue aplazada tras no completarse el cuórum.

De acuerdo con parlamentarios consultados por EL NUEVO SIGLO la ponencia del proyecto sería definida entre esta semana y la siguiente y la votación en primer debate se realizaría la última semana de este mes. Los debates finales en las plenarias de Senado y Cámara serían en diciembre. Por lo que es muy probable que se deba convocar a sesiones extras para que la iniciativa salga avante.

El senador conservador Efraín Cepeda afirmó que hay un atraso en el cronograma para la aprobación de la iniciativa. “Creo que a partir del miércoles será el estudio de las proposiciones para la semana siguiente radicar la ponencia para el primer debate. Creo que estamos un poco atrasados en el cronograma, pero debo decir que los ponentes hemos venido trabajando con gran responsabilidad, venimos revisando los temas. Vendrá la revisión de las proposiciones y esperamos que la ponencia prontamente se radique. La semana del 29 debe quedar aprobada e irá rumbo a las plenarias”, expresó.

Cepeda consideró que la iniciativa podría recibir el respaldo de las plenarias y ser conciliada en la última semana de sesiones. No obstante, debido a lo reducido del tiempo, sería necesaria la convocatoria a extras. “Creo que pueden ser necesarios dos o tres días de extras”, sostuvo.

El congresista reiteró la necesidad de iniciativas para fomentar el empleo en los jóvenes y reactivar el sector de la construcción. Con ese objetivo, el Partido Conservador radicó una serie de proposiciones. “Vamos a proponer artículos que incentiven el primer empleo, algo parecido a lo que se hizo hace algunos años con una ley de la República. En los jóvenes está la tasa más alta de desempleo, está en el 18%. Por supuesto que con el salario al 100%. No aceptamos la propuesta que el incentivo sea la reducción del salario mínimo”, dijo. “El único sector de la economía que decrece es el de la construcción. En la bancada se ha propuesto eliminar ese impuesto al consumo del 2% que no ha producido ningún resultado. Solo se han recaudado $70.000 millones y es un sector que crece en negativo”, agregó.

Cuestionado sobre el ambiente para su aprobación, se mostró optimista. “Yo creo que el proyecto va a salir, pero con algunas modificaciones. El gobierno ha pedido que no se hagan, pero yo he expresado que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si tenemos crecimiento económico, pero no tenemos empleo entonces hay que incluir unos artículos como los mencionados que contribuyan a su generación”, subrayó.

“Los tiempos están bien”

Por su parte, el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, manifestó que si la ponencia se define en la semana que inicia no habría problemas de tiempo. “Si se logra la ponencia la próxima la semana veo que los tiempos están bien. Veo incluso que hasta antes del 16 se puede aprobar y si eso no es posible se acude a la figura de las extraordinarias con la que se puede legislar una semana más”, sostuvo.

No obstante, alertó sobre la ausencia de “mayorías consolidadas”. “Más allá de un debate técnico o económico es la oportunidad que tiene el gobierno para hacer un acuerdo nacional no solo en torno a los temas económicos sino también a una agenda que se debe acordar para el próximo año. Si no se reúne el gobierno con los diferentes partidos no se van a lograr las mayorías. Está el episodio de la moción de censura, también se viene la moción de censura contra el Ministro de Agricultura en la Cámara de Representantes. No veo unas mayorías consolidadas para la ley de crecimiento económico”, afirmó.

Sobre las proposiciones que ha hecho su partido al proyecto, señaló que entre estas se encuentra “la eliminación del impuesto al consumo del 2% para la venta de inmuebles de más de $920 millones, la reducción de la renta presuntiva, bajarla del 1% al 0,5% para 2021 y su eliminación total para 2022. Estamos solicitando que se reviva la normalización. Yo creo que en eso hay un consenso con diferentes partidos. También bajar los impuestos a los dividendos, la tarifa del 7,5 al 5. Hay algo en lo que coincidimos con el Centro Democrático y es que no se grave el componente inflacionario y que se grave sobre la utilidad real”.

“En lo personal yo estoy solicitando que se coloque los vehículos híbridos y eléctricos con IVA exento y también el sector del calzado y la confección está pidiendo la reducción del IVA del 19% al 5% debido a la llegada escalonada de importaciones”, añadió.

“Lista a finales de noviembre”

En relación con el cronograma el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, afirmó que cree que la ponencia estaría “aprobada a finales de noviembre, a disposición de las plenarias a principios del mes de diciembre para que haya el tiempo suficiente para que las plenarias la evacuen y se pueden hacer las respectivas comisiones de conciliación”.

Cuestionado sobre si el paro del próximo jueves podría retrasar el trámite, afirmó que “no podría asociar el paro del 21 con el tránsito de la reforma. Seguramente algunos lo pensarán y es normal que pase. De todas maneras, la próxima semana no íbamos a tener la ponencia, por más que se corra. La ponencia es producto de los acuerdos que haya dentro de la comisión de ponentes y las comisiones terceras, a las cuales habrá que convocar luego de firmar la ponencia para proceder a la votación”.

“Tenemos un crecimiento económico, que va a terminar el año 2019, cerca al 3,2%, 3,4%, 15 veces superior al crecimiento promedio de América Latina, que va a ser de 0,2%. Tenemos un crecimiento de la inversión extranjera de más del 25%, tenemos una formalización de 8.500 personas a través del régimen simple. Cuando con el anterior monotributo apenas se acogieron 11 personas en cinco años. Tenemos un recaudo tributario creciendo por encima del 12% y una DIAN fortalecida persiguiendo la evasión y la elusión. Me parece que no aprobarla este año es una situación muy grave para el país”, remarcó.

El senador Andrés García Zuccardi, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), urgió sobre la necesidad de que el proyecto permita la promoción y generación de empleos, especialmente en el sector turismo y transporte,

Afirmó que “las exenciones de impuesto de la presente ley solamente podrán aplicarse a empresas que demuestren la generación significativa de nuevos empleos durante su vigencia”.

Así mismo, propuso que las bicicletas, las bicicletas eléctricas y motos eléctricas sean incluidas en el artículo 477 del Estatuto Tributario sobre Bienes que se encuentran exentos del impuesto a las ventas, eliminar el impuesto de ingreso al país que encarecen los costos de tiquetes aéreos a los colombianos y eliminar gradualmente el gravamen a los movimientos financieros, 4X1000.

“Si el Gobierno desea que esta reforma sea un éxito, nos tenemos que concentrar en la generación de empleo”, dijo.