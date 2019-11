Concretar la ciudad región, prioridad de López y la Bancada capitalina

Si bien es cierto que la atención durante los empalmes de administraciones recaen sobre todo en el diálogo y la cordialidad que mantienen a los alcaldes, entrante y saliente, la próxima gestión también deberá trabajar de manera muy estrecha con los parlamentarios que representan en el Congreso los intereses de la ciudad capital.

Así que, ¿qué temas serán prioritarios para la agenda conjunta entre el Congreso y el Palacio Liévano? ¿Habrá ya un cronograma de trabajo?

Consolidar una Región Metropolitana

En la que fue su primera semana post electoral, la alcaldesa electa, Claudia López, se ha movido estratégicamente para llevar a buen puerto la consolidación de la Región Metropolitana de la Sabana, tema frente al cual se instalará una mesa de trabajo para sacar dicho Acto Legislativo adelante. De ahí que fuera la primera reunión que sostuvo López después de reunirse con el alcalde Enrique Peñalosa.

“La Alcaldesa está en absoluto ánimo de diálogo y nos pusimos la meta de reunirnos una vez al mes con ella, y desde que asuma el cargo va a nombrar a un delegado de la Alcaldía, la Gobernación otro y los congresistas otro, para crear una mesa de trabajo sobre este tema”, puntualizó el representante liberal, Juan Carlos Lozada.

Aun así, la modificación al Estatuto Orgánico de Bogotá y conseguir el presupuesto para consolidar la ambiciosa intención de la nueva Alcaldesa de prolongar la primera línea del Metro hasta Suba y Engativá, son los primeros tres retos de la lista.

El representante del partido Alianza Verde, Mauricio Andrés Toro, se refirió al establecimiento de dos agendas, una en el que se abordarán todos los temas de Bogotá y Cundinamarca (y del que harán parte los miembros de las bancadas de la ciudad capital así como del departamento), y otra en la que se manejarán los temas que son exclusivos de Bogotá.

“En el tema de Bogotá-Cundinamarca, es imperativo adelantar la reforma a las CAR, y por supuesto tenemos el proyecto de Ciudad-Región. Esos son los dos más importantes y que en este momento son prioritarios para nosotros. Y frente a los temas exclusivos para Bogotá está la modificación al Estatuto Orgánico, al Estatuto de Ciudades Capitales que entra también en esa discusión, y a la Ley de Seguridad Ciudadana”, puntualizó.

A este mismo respecto. Lozada le dijo a EL NUEVO SIGLO que la reunión que sostuvo la bancada con la nueva Alcaldesa, en efecto versó sobre el proyecto de ley que permite la creación de la Región Metropolitana de la Sabana y la posibilidad asociativa de Bogotá con los municipios de Cundinamarca.

También dijo que se establecieron una serie de temas frente a los cuales la bancada de Bogotá podrá colaborarle a la nueva Administración distrital en materia de gestión, pero sobre todo lo que se planteó fue la relación que habrá entre la Alcaldía con la Gobernación, las bancadas conjuntas y el gobernador”, añadió.

Metro para Suba y Engativá

Por su parte, Luvi Katherine Miranda (Alianza Verde) se refirió a la necesidad que habrá de hacer llegar la primera línea del Metro hasta las dos localidades indicadas por Claudia López.

“La Alcaldesa electa tiene el plan de continuar la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) hasta Suba y Engativá, y eso implicaría más o menos alrededor de $8 billones adicionales para terminarlo hasta allí. Claudia López se comprometió a poner $3 billones del Distrito, pero tendremos que gestionar $5 billones más para que el Gobierno nacional le aporte a Bogotá”, señaló la congresista.

Frente a este plan el parlamentario de la bancada de Bogotá por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui coincidió en que el tema del metro elevado está en el top de prioridades, pero señaló que los parlamentarios estarán también muy concentrados en que el proyecto de la Región Metropolitana de la Sabana salga adelante con el apoyo tanto de la nueva Alcaldesa electa, como del nuevo Gobernador.

“Todo el esfuerzo en materia de presupuesto tiene que ir enfocado a la construcción del Metro de Bogotá. La Alcaldesa ha planteado un plan demasiado ambicioso, que es llevar esta línea a Suba y Engativá, y eso va a requerir de un esfuerzo presupuestario mucho mayor, y tenemos que tratar de solventarlo con la Nación y la Alcaldía Mayor”, puntualizó el representante, quien añadió que por parte de su partido, hay total disposición para trabajar con la nueva Mandataria de la capital de la República.

Modificación al Estatuto Orgánico

Para la representante del MIRA, Irma Luz Herrera, además de potencializar el proyecto que busca fortalecer Bogotá con la región, tema frente al cual hay un consenso generalizado y una necesidad apremiante de consolidar un plan integral (en temas de seguridad alimentaria, movilidad, seguridad y vivienda entre otros) la representante se refirió a la actualización del Estatuto Orgánico.

“Este proyecto ya viene en curso, en lo que se refiere sobre todo a las localidades de Bogotá y a los alcaldes locales. Este es otro debate muy antiguo que no ha tenido un avance concreto en el Congreso. Hay localidades que perfectamente podrían dividirse y que al ser tan grandes no le permiten al Alcalde local la posibilidad de gobernar. Este es un tema en el que definitivamente se tendrá que pensar”.

A este respecto, el representante por Cambio Radical, José Daniel López, refirió que, como promotor de esa iniciativa por medio de la cual se modifica el Decreto ley 1421 de 1993, “yo mencioné que ese tema requería un dialogo con la Administración Distrital y la alcaldesa electa mostró animo en hablar del mismo”.

Oposición

Por su parte, el representante del Polo Democrático Alternativo, Carlos Germán Navas Talero, quien no asistió a la primera reunión que sostuvo la alcaldesa electa con los representantes a la Cámara por Bogotá el pasado miércoles 30 de octubre, dijo que cambios aún no ha habido, pero fue enfático en afirmar que, si su administración hace lo mismo que ha hecho la actual Alcaldía, él le hará oposición a su mandato.

“Todavía no he visto cambios en la Administración. He visto que han elegido una alcaldesa, pero yo quiero saber qué va a hacer ella. Porque si va a hacer lo mismo que ha hecho Enrique Peñalosa, pues yo seré opositor de su Administración. Todavía no he visto ningún paso concreto con respecto a Bogotá, punto. No he visto nada, ni ella nos ha dicho que va a hacer exactamente. Yo hablo cuando vea propuestas concretas. Mientras tanto, todo son especulaciones y eso no me gusta”, puntualizó el Representante.

Río Bogotá y Universidad Distrital

Por último y más a manera de temas tangenciales pero que sin lugar a dudas estarán en el orden del día del Congreso, se seguirá trabajando en la recuperación del Rio Bogotá, en solventar la deuda del SITP, y en hacer otra sede de la Universidad Distrital.